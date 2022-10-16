Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 17:05

Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака». Билась тысяча человек, милиция стреляла в воздух, травмпункты были забиты

Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Драка болельщиков.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Болельщики на трибуне.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Драка боельщиков ЦСКА и «Спартака».
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
1/3
Легендарное побоище в Сокольниках в 1998-м.

Самая крупная драка в истории российского фанатского движения произошла в 1998 году у дворца спорта «Сокольники», где сошлись около тысячи фанатов «Спартака» и ЦСКА. 26 сентября 1998 года хоккейный «Спартак» играл во дворце спорта с «Металлургом», к концу матча около 300 болельщиков ЦСКА приехало в Сокольники накануне футбольного матча.

Побоище фанатов длилось 20-25 минут, столкновения пытались остановить сотрудники милиции, а участников, по разным данным, было около тысячи: 300 фанатов ЦСКА и 700 — «Спартака». Новости о фанатских столкновениях перед дерби даже попали в федеральный эфир.

Легенда фанатского движения ЦСКА Андрей Малосолов рассказал «СЭ», что в Сокольниках-98 действительно была самая массовая битва фанатов, в которой, несмотря на численное меньшинство, победили фанаты красно-синих.

«Было 300 армейцев и порядка 700 болельщиков «Спартака» — весь общак, который собрался перед дерби на хоккейном матче во дворце спорта «Сокольники», — вспоминает Малосолов. — Мы знали, что их будет больше. Но это не пугало, ведь по тем временам фанаты ЦСКА были абсолютными топами в фанатизме, и даже такой расклад нас не смущал.

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!

Была победа ЦСКА, хотя коллеги приписывают себе ничью. Но это два раза была победа по очкам — два раза их заставили бежать, отбили две их контратаки. А потом приехала милиция. Это была длительная, очень утомительная стычка, были волны одна за другой. Сначала было 300-400 фанатов «Спартака», потом на подмогу выбежали те, кто был во дворце спорта», — вспоминает Малосолов.

150 человек получили различные травмы, а около десятка фанатов были госпитализированы. Вася Киллер, лидер околофутбольной фирмы «Спартака» «Гладиаторы», рассказывал, что бойня в Сокольниках — самое знаковое событие для движения.

 
Гильермо Абаскаль. Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби. Абаскаль прокачал «физику» и тактику — это уже дает результат

«Если так можно сказать, то тогда зажглась моя звезда. Я тогда нормально порубился с ребятами из Red Blue Warriors, хотя мне было 19 лет. Никогда не забуду этих здоровых мужиков бородатых. Я сейчас понимаю, что им было лет по 25-26», — рассказывал он Sport24.

«Поразила наглость фанатов ЦСКА, потому что нас было гораздо больше. Была уверенность, что мы им влупим. Но когда народ сходился, то невольно поднимал взгляд наверх и был в шоке, когда увидел в небе камни, палки, бутылки — все летело, что можно было швырнуть. Травмы люди получали даже не в самой драке — рассечения, ушибы были, когда что-то в них прилетало. Был дикий хаос. Ноги пытаются тебя унести из этого ада», — вспоминал другой фанат «Спартака» Борис из группировки CWO.

Участники отмечали, что помимо камней и бутылок в ходе драки фанаты швыряли друг в друга деревянные бруски и даже глушитель от автомобиля. Сотрудники милиции пытались разогнать фанатов красно-белых и армейцев, но какое-то время на милиционеров просто не обращали внимания. Затем сотрудники начали стрелять в воздух — после этого драку удалось остановить, фанаты разбежались.

 
Хорхе Карраскаль (справа). Почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби. За команду Федотова — цифры и глубокий состав

«Тогда все поняли, что ситуация серьезная — могут и не в воздух стрельнуть. Ближайший травмпункт был забит: в основном спартаковцы, но были и фанаты ЦСКА. Все сидели тихо и смирно, ждали приема в очереди», — вспоминает Малосолов.

В тот день ЦСКА разгромил «Спартак» и на футбольном поле — 4:1. Забивали Хомуха, Филиппенков и Бородкин, а у красно-белых голом отметился Робсон.

Фанаты продолжали выяснять отношения на улицах Москвы, но не так массово, как в Сокольниках в 1998-м. Вторая по численности драка случилась на Китай-городе три года спустя: фанатов ЦСКА было порядка 500, а «Спартака» — 250 человек. ЦСКА в той драке потерпел поражение, несмотря на численное превосходство.

Первое массовое столкновение фанатов «Спартака» и ЦСКА произошло на Арбате в 1995-м и стало самым знаковым — после той стычки, в которой участвовало примерно 200 фанатов, и зародился околофутбол.

«Бились основными составами порядка 120 армейцев и 80 «Спартака». Это была жесткая и продолжительная драка, которая длилась минут 10-15. Она закончилась победой ЦСКА. Это столкновение переформатировало все фан-движение страны, и не только нашей. Всего постсоветского пространства, — считает Малосолов. — Первое глобальное столкновение было именно тогда. Это произошло потому, что на тот момент фанатизм находился в жесточайшем кризисе после развала СССР. В 1992 году спартаковский фанатизм неожиданно для всех исчез, хотя ранее они всегда доминировали. И вдруг они исчезли: осталось всего 30-40 фанатов. Это было странно. Осталось, по сути, движение ЦСКА — Red-Blue Warriors и «Торпедо».

Болельщики на трибуне. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Болельщики на трибуне.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

А в 1994-м неожиданно появились Flint`s Crew — новое течение, всем было любопытно узнать, кто это такие. Они сразу заявили, что никаких компромиссов с конями быть не может. Наши старики возбудились: «На каком основании, по какому праву?» И вопрос пересечения был чисто техническим. На Арбате это и произошло».

Драка боельщиков ЦСКА и "Спартака". Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Драка боельщиков ЦСКА и «Спартака».
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Последняя массовая драка враждующих фанатов случилась в 2019 году в районе Карачарово на пешеходном мосту, где столкнулись около 150 фанатов в ночь перед дерби. В нынешних реалиях представить себе подобные столкновения уже невозможно, считает Малосолов.

«В те времена, как после Сокольников-98, тебя могли забрать, дать пару пинков в отделении милиции и спокойно отпустить. Сейчас это были бы уголовные дела и большие неприятности. Поэтому околофутбола и нет уже на протяжении нескольких лет. Уже мир другой. Многие фанаты сейчас находятся в зоне СВО. Думаю, они после этого в фанатизм не вернутся, для них это детский сад. Они столкнулись с куда более серьезными вещами».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
32
29
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Жуков: «Может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала»
«Я сказал Федотову всего одну фразу...» Абаскаль — о трансформации «Спартака» в дерби
Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль
Червиченко назвал Абаскаля лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет
Мостовой считает, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам
Хачатурянц: «Интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то может играть на равных с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби. За команду Федотова — цифры и глубокий состав

«Зенит» не заметил «Нижний». И проводил Галактионова в «Локо»?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости