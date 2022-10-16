Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака». Билась тысяча человек, милиция стреляла в воздух, травмпункты были забиты
Самая крупная драка в истории российского фанатского движения произошла в 1998 году у дворца спорта «Сокольники», где сошлись около тысячи фанатов «Спартака» и ЦСКА. 26 сентября 1998 года хоккейный «Спартак» играл во дворце спорта с «Металлургом», к концу матча около 300 болельщиков ЦСКА приехало в Сокольники накануне футбольного матча.
Побоище фанатов длилось 20-25 минут, столкновения пытались остановить сотрудники милиции, а участников, по разным данным, было около тысячи: 300 фанатов ЦСКА и 700 — «Спартака». Новости о фанатских столкновениях перед дерби даже попали в федеральный эфир.
Легенда фанатского движения ЦСКА Андрей Малосолов рассказал «СЭ», что в Сокольниках-98 действительно была самая массовая битва фанатов, в которой, несмотря на численное меньшинство, победили фанаты красно-синих.
«Было 300 армейцев и порядка 700 болельщиков «Спартака» — весь общак, который собрался перед дерби на хоккейном матче во дворце спорта «Сокольники», — вспоминает Малосолов. — Мы знали, что их будет больше. Но это не пугало, ведь по тем временам фанаты ЦСКА были абсолютными топами в фанатизме, и даже такой расклад нас не смущал.
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Была победа ЦСКА, хотя коллеги приписывают себе ничью. Но это два раза была победа по очкам — два раза их заставили бежать, отбили две их контратаки. А потом приехала милиция. Это была длительная, очень утомительная стычка, были волны одна за другой. Сначала было 300-400 фанатов «Спартака», потом на подмогу выбежали те, кто был во дворце спорта», — вспоминает Малосолов.
150 человек получили различные травмы, а около десятка фанатов были госпитализированы. Вася Киллер, лидер околофутбольной фирмы «Спартака» «Гладиаторы», рассказывал, что бойня в Сокольниках — самое знаковое событие для движения.
«Если так можно сказать, то тогда зажглась моя звезда. Я тогда нормально порубился с ребятами из Red Blue Warriors, хотя мне было 19 лет. Никогда не забуду этих здоровых мужиков бородатых. Я сейчас понимаю, что им было лет по 25-26», — рассказывал он Sport24.
«Поразила наглость фанатов ЦСКА, потому что нас было гораздо больше. Была уверенность, что мы им влупим. Но когда народ сходился, то невольно поднимал взгляд наверх и был в шоке, когда увидел в небе камни, палки, бутылки — все летело, что можно было швырнуть. Травмы люди получали даже не в самой драке — рассечения, ушибы были, когда что-то в них прилетало. Был дикий хаос. Ноги пытаются тебя унести из этого ада», — вспоминал другой фанат «Спартака» Борис из группировки CWO.
Участники отмечали, что помимо камней и бутылок в ходе драки фанаты швыряли друг в друга деревянные бруски и даже глушитель от автомобиля. Сотрудники милиции пытались разогнать фанатов красно-белых и армейцев, но какое-то время на милиционеров просто не обращали внимания. Затем сотрудники начали стрелять в воздух — после этого драку удалось остановить, фанаты разбежались.
«Тогда все поняли, что ситуация серьезная — могут и не в воздух стрельнуть. Ближайший травмпункт был забит: в основном спартаковцы, но были и фанаты ЦСКА. Все сидели тихо и смирно, ждали приема в очереди», — вспоминает Малосолов.
В тот день ЦСКА разгромил «Спартак» и на футбольном поле — 4:1. Забивали Хомуха, Филиппенков и Бородкин, а у красно-белых голом отметился Робсон.
Фанаты продолжали выяснять отношения на улицах Москвы, но не так массово, как в Сокольниках в 1998-м. Вторая по численности драка случилась на Китай-городе три года спустя: фанатов ЦСКА было порядка 500, а «Спартака» — 250 человек. ЦСКА в той драке потерпел поражение, несмотря на численное превосходство.
Первое массовое столкновение фанатов «Спартака» и ЦСКА произошло на Арбате в 1995-м и стало самым знаковым — после той стычки, в которой участвовало примерно 200 фанатов, и зародился околофутбол.
«Бились основными составами порядка 120 армейцев и 80 «Спартака». Это была жесткая и продолжительная драка, которая длилась минут 10-15. Она закончилась победой ЦСКА. Это столкновение переформатировало все фан-движение страны, и не только нашей. Всего постсоветского пространства, — считает Малосолов. — Первое глобальное столкновение было именно тогда. Это произошло потому, что на тот момент фанатизм находился в жесточайшем кризисе после развала СССР. В 1992 году спартаковский фанатизм неожиданно для всех исчез, хотя ранее они всегда доминировали. И вдруг они исчезли: осталось всего 30-40 фанатов. Это было странно. Осталось, по сути, движение ЦСКА — Red-Blue Warriors и «Торпедо».
А в 1994-м неожиданно появились Flint`s Crew — новое течение, всем было любопытно узнать, кто это такие. Они сразу заявили, что никаких компромиссов с конями быть не может. Наши старики возбудились: «На каком основании, по какому праву?» И вопрос пересечения был чисто техническим. На Арбате это и произошло».
Последняя массовая драка враждующих фанатов случилась в 2019 году в районе Карачарово на пешеходном мосту, где столкнулись около 150 фанатов в ночь перед дерби. В нынешних реалиях представить себе подобные столкновения уже невозможно, считает Малосолов.
«В те времена, как после Сокольников-98, тебя могли забрать, дать пару пинков в отделении милиции и спокойно отпустить. Сейчас это были бы уголовные дела и большие неприятности. Поэтому околофутбола и нет уже на протяжении нескольких лет. Уже мир другой. Многие фанаты сейчас находятся в зоне СВО. Думаю, они после этого в фанатизм не вернутся, для них это детский сад. Они столкнулись с куда более серьезными вещами».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1