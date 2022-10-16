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Сегодня, 15:00

Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби. Абаскаль прокачал «физику» и тактику — это уже дает результат

Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Нас ждет огненное противостояние.

На старте футбольного сезона «Спартак» выглядел мощно на фоне кризисных команд, а также тех, кто сильно уступает в классе. Но умудрился проиграть «Динамо», хотя с ними у красно-белых великолепная статистика в любом составе и при любых тренерах. Что уж говорить, если «Динамо» однажды забивал даже Денис Давыдов! Свой единственный гол за «Спартак».

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После поражения от «Зенита» в чемпионате в адрес Абаскаля полетела первая критика по поводу тактики, а авария в «Ростове» поставила вопрос о несоответствиях в обещаниях про «тактического хамелеона» и реальной структурной консервативности.

Гильермо все понял, начал тасовать схемы и выдал пятиматчевую победную серию, разгромив соперников в Кубке России и РПЛ с общим счетом 14:3. Все началось с перехода на три центрбека в игре с «Факелом» и смещения Соболева в матче с «Локо» ближе к правому флангу. Абаскаль ушел от ромба во всех пяти последних встречах, кроме игры с «Крыльями Советов», и стало очевидно: «Спартак» готов трансформироваться и удивлять. То есть становиться обещанным «хамелеоном».

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Кстати, так много, как в этом чемпионате, красно-белые к 12-му туру не забивали с 1994 года. Темп действительно мощнейший. Но сохранится ли он с ЦСКА?

«Спартак» в целом кошмарно играет с командами Владимира Федотова: в восьми матчах — шесть поражений, одна ничья и только одна победа (еще при Каррере над «Оренбургом»). Но очевидно, что Абаскаль нашел более эффективный способ противодействия сильным соперникам с использованием персональных настроек. Этого не было в матче с «Крыльями» — Гильермо решил, что в открытом футболе самарцев можно уничтожать на классе атакующей линии, — но зато четко просматривалось в Кубке с «Зенитом», где красно-белые действовали вторым номером и показали худший процент владения в сезоне, зато победили — 3:0. Кто говорит, что «Зенит» не стремился заработать три очка, просто оправдывает поражение. Питерцы бились изо всех сил, просто «Спартак» действительно выглядел великолепно. А в паре эпизодов им элементарно повезло.

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Квинси Промес.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Позитивный момент для красно-белых — их физическая форма. Думаю, уже примерно все обратили внимание, насколько «Спартак» энергичен в концовках матчей. Квинси вообще забил половину мячей (7 из 14) в сезоне в последние 15 минут игры. Что это, если не демонстрация элитной физической готовности?

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Да, раз уж мы говорим о персоналиях, то необходимо отметить, что Промес и Соболев — в потрясной форме. Это легко проверяется через статистику, в которой первый — лучший бомбардир, второй — лучший ассистент чемпионата. У «Спартака» прямо сейчас — самая мощная атака в РПЛ, и, что важно, это оценка их актуальной формы: в минувшие выходные оба отгрузили по дублю, а Промес еще и добавил результативный пас.

У ЦСКА в этом смысле все скромнее: Федор Чалов — шестой бомбардир РПЛ, а Медина — шестой ассистент. Атака армейцев пока не выглядит настолько разрушительной и творческой. При этом «Спартак» пропустил всего на три мяча больше, чем соперник по главному дерби страны.

В любом случае команды впервые за долгое время подходят к идеологической рубке в праймовом виде, поэтому есть надежда, что одна из самых горячих вывесок российского футбола оправдает свое существование.

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Для меня фаворит — именно «Спартак». За счет превосходства атаки, сильнейшей ментальности в РПЛ (наряду с «Ростовом») и безупречной «физики».

Это три детали почти неуязвимого механизма. И даже Владимир Федотов его не разрушит.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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ЦСКА остановит Абаскаля? Соболев повторит рекорд «Спартака»? Прогнозы авторов «СЭ» на дерби

Почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби. За команду Федотова — цифры и глубокий состав
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
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