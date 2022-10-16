Почему «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби. Абаскаль прокачал «физику» и тактику — это уже дает результат
На старте футбольного сезона «Спартак» выглядел мощно на фоне кризисных команд, а также тех, кто сильно уступает в классе. Но умудрился проиграть «Динамо», хотя с ними у красно-белых великолепная статистика в любом составе и при любых тренерах. Что уж говорить, если «Динамо» однажды забивал даже Денис Давыдов! Свой единственный гол за «Спартак».
Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!
После поражения от «Зенита» в чемпионате в адрес Абаскаля полетела первая критика по поводу тактики, а авария в «Ростове» поставила вопрос о несоответствиях в обещаниях про «тактического хамелеона» и реальной структурной консервативности.
Гильермо все понял, начал тасовать схемы и выдал пятиматчевую победную серию, разгромив соперников в Кубке России и РПЛ с общим счетом 14:3. Все началось с перехода на три центрбека в игре с «Факелом» и смещения Соболева в матче с «Локо» ближе к правому флангу. Абаскаль ушел от ромба во всех пяти последних встречах, кроме игры с «Крыльями Советов», и стало очевидно: «Спартак» готов трансформироваться и удивлять. То есть становиться обещанным «хамелеоном».
Кстати, так много, как в этом чемпионате, красно-белые к 12-му туру не забивали с 1994 года. Темп действительно мощнейший. Но сохранится ли он с ЦСКА?
«Спартак» в целом кошмарно играет с командами Владимира Федотова: в восьми матчах — шесть поражений, одна ничья и только одна победа (еще при Каррере над «Оренбургом»). Но очевидно, что Абаскаль нашел более эффективный способ противодействия сильным соперникам с использованием персональных настроек. Этого не было в матче с «Крыльями» — Гильермо решил, что в открытом футболе самарцев можно уничтожать на классе атакующей линии, — но зато четко просматривалось в Кубке с «Зенитом», где красно-белые действовали вторым номером и показали худший процент владения в сезоне, зато победили — 3:0. Кто говорит, что «Зенит» не стремился заработать три очка, просто оправдывает поражение. Питерцы бились изо всех сил, просто «Спартак» действительно выглядел великолепно. А в паре эпизодов им элементарно повезло.
Позитивный момент для красно-белых — их физическая форма. Думаю, уже примерно все обратили внимание, насколько «Спартак» энергичен в концовках матчей. Квинси вообще забил половину мячей (7 из 14) в сезоне в последние 15 минут игры. Что это, если не демонстрация элитной физической готовности?
Да, раз уж мы говорим о персоналиях, то необходимо отметить, что Промес и Соболев — в потрясной форме. Это легко проверяется через статистику, в которой первый — лучший бомбардир, второй — лучший ассистент чемпионата. У «Спартака» прямо сейчас — самая мощная атака в РПЛ, и, что важно, это оценка их актуальной формы: в минувшие выходные оба отгрузили по дублю, а Промес еще и добавил результативный пас.
У ЦСКА в этом смысле все скромнее: Федор Чалов — шестой бомбардир РПЛ, а Медина — шестой ассистент. Атака армейцев пока не выглядит настолько разрушительной и творческой. При этом «Спартак» пропустил всего на три мяча больше, чем соперник по главному дерби страны.
В любом случае команды впервые за долгое время подходят к идеологической рубке в праймовом виде, поэтому есть надежда, что одна из самых горячих вывесок российского футбола оправдает свое существование.
Для меня фаворит — именно «Спартак». За счет превосходства атаки, сильнейшей ментальности в РПЛ (наряду с «Ростовом») и безупречной «физики».
Это три детали почти неуязвимого механизма. И даже Владимир Федотов его не разрушит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1