«Вообще ******. Катастрофа». Личка емко прокомментировал итоги матча с «Ростовом»

А Карпин поздравил с «очечком».

Игра 14-го тура между «Динамо» и «Ростовом» получилась не очень событийной — желто-синие воспользовались ошибкой Андрея Лунева и забили первыми, бело-голубые ответили через пару минут. Так матч и закончился — 1:1. А вот после него было веселее.

Личка не мог выговорить слово «практичный»

На традиционной послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Марцел Личка попытался описать игру — но не сдержался: «Была, так скажем, просто игра. Прагматическая... Прагматичная? Прагматичная игра: бей вперед — и посмотрим, что будет. Вообще ******. Катастрофа», — с улыбкой заявил тренер.

Момент тут же стал самым обсуждаемым в отечественном футболе. Одной из первых сориентировалась российская Премьер-лига — сначала в своем Telegram-канале просто согласились с вердиктом, но призвали быть культурнее.

А потом и вовсе выпустили словарь синонимов.

«Динамо», которое славится оперативной реакцией на подобные события, не подвело. В расшифровке бело-голубые воспользовались рекомендациями РПЛ.

Акции Лички точно пошли вверх после такого перфоманса — как минимум до заседания КДК РФС. Кто-то даже призывает дать тренеру российский паспорт.

Карпин тоже отличился

Главный тренер «Ростова», несмотря на печальные результаты (восемь матчей подряд без побед во всех турнирах), сохраняет бодрость духа. После игры Валерий Георгиевич пересекся с вратарем «Динамо» Луневым в подтрибунном помещении — и диалог получился гениальным.

Карпин: «С очечком».

Лунев: «Это вас с очечком».

Карпин: «Это вас с очечком, ***. Вам же надо, ***. Вы же боретесь за что-то».

Но уже на пресс-конференции Валерий Георгиевич был куда грустнее: «То, что не выигрываем, связано и с кризисом, и с невезением. Для чего вам нужен ответ? Я же не стану делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде по итогам матча с «Динамо», только за встречу с «Акроном». В начале игры слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Это приятно, но очков это не добавляет. Лучше бы дали очки», — заявил тренер «Ростова».

По итогам матча «Ростов» занял восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. На счету «Динамо» теперь 27 баллов и четвертое место. Тур продолжается.