Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

1 ноября, 23:45

«Вообще ******. Катастрофа». Личка емко прокомментировал итоги матча с «Ростовом»

Тренер «Динамо» Личка выругался матом, говоря об игре клуба в матче с «Ростовом»
Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Марцел Личка в матче РПЛ «Динамо» и «Ростов» (1:1). 1 ноября 2024.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
А Карпин поздравил с «очечком».
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Ростов

Игра 14-го тура между «Динамо» и «Ростовом» получилась не очень событийной — желто-синие воспользовались ошибкой Андрея Лунева и забили первыми, бело-голубые ответили через пару минут. Так матч и закончился — 1:1. А вот после него было веселее.

Футболисты Александр Кутицкий (№50) и&nbsp;Илья Вахания в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. 1&nbsp;ноября 2024.. Голевой праздник «Динамо» закончился на «Ростове». Атака Лички не справилась с пятью защитниками

Личка не мог выговорить слово «практичный»

На традиционной послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Марцел Личка попытался описать игру — но не сдержался: «Была, так скажем, просто игра. Прагматическая... Прагматичная? Прагматичная игра: бей вперед — и посмотрим, что будет. Вообще ******. Катастрофа», — с улыбкой заявил тренер.

Момент тут же стал самым обсуждаемым в отечественном футболе. Одной из первых сориентировалась российская Премьер-лига — сначала в своем Telegram-канале просто согласились с вердиктом, но призвали быть культурнее.

А потом и вовсе выпустили словарь синонимов.

«Динамо», которое славится оперативной реакцией на подобные события, не подвело. В расшифровке бело-голубые воспользовались рекомендациями РПЛ.

Акции Лички точно пошли вверх после такого перфоманса — как минимум до заседания КДК РФС. Кто-то даже призывает дать тренеру российский паспорт.

Карпин тоже отличился

Главный тренер «Ростова», несмотря на печальные результаты (восемь матчей подряд без побед во всех турнирах), сохраняет бодрость духа. После игры Валерий Георгиевич пересекся с вратарем «Динамо» Луневым в подтрибунном помещении — и диалог получился гениальным.

Карпин: «С очечком».
Лунев: «Это вас с очечком».
Карпин: «Это вас с очечком, ***. Вам же надо, ***. Вы же боретесь за что-то».

Но уже на пресс-конференции Валерий Георгиевич был куда грустнее: «То, что не выигрываем, связано и с кризисом, и с невезением. Для чего вам нужен ответ? Я же не стану делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде по итогам матча с «Динамо», только за встречу с «Акроном». В начале игры слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Это приятно, но очков это не добавляет. Лучше бы дали очки», — заявил тренер «Ростова».

По итогам матча «Ростов» занял восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. На счету «Динамо» теперь 27 баллов и четвертое место. Тур продолжается.

Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Марцел Личка
Читайте также
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после липосакции
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Исполнительный директор от России в МВФ указал на его запредельную политизацию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Комличенко: «Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе в ворота «Динамо»
Ещенко объяснил, за счет чего «Спартак» может одержать победу над ЦСКА
«Локомотив» — «Рубин». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Комличенко — о турнирном положении «Ростова»: «Справимся с задачей не вылететь из РПЛ»
Врач «Динамо» заявил, что Бителло будет восстанавливаться 4 недели от перелома ребра
ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«К вопросу о трактовках». ЭСК — за Карасева и против «Зенита» в эпизоде с фолом Батракова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости