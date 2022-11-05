Безумный тур продолжается!

После победы над «Локомотивом» в прошлом туре Владимир Федотов озвучил важный посыл прямо в раздевалке, попросив игроков как можно скорее вернуть уверенность и на следующий матч выйти не на трясущихся ногах. Возможно, для игроков уровня Карраскаля и Медины просьба непривычная, но со стороны претензия тренера точно не выглядела необоснованной. Да, ЦСКА прервал неудачную серию и наконец-то не пропустил, но играл слишком неестественно и зажато. Команда Федотова впервые за долгое время отошла от своего стиля, непривычно часто теряла мячи, а отрезками просто отбивалась.

Причины такого спада на поверхности: сезон начинала тройка центральных защитников Набабкин — Дивеев — Зайнутдинов, затем в нее интегрировался Роша. В дерби пришлось дебютировать 18-летнему Матвею Лукину, а против «Нижнего» в основе впервые появился Бруно Фукс — и уже на 11-й минуте повис на карточке. Какое-то время кризис в обороне маскировали Чалов и те же Карраскаль с Мединой, но как только результативность просела, это сразу отразилось на результатах.

Учитывая, что в первом круге «Нижний» стал одним из самых неудобных соперников ЦСКА, собраться именно сейчас было особенно важно. Но на деле все сразу пошло не по плану.

Второй матч против Галактионова будто пролонгировал первый: тогда «Нижний» провалил первый тайм, но во втором разбил армейцев и отыгрался с 0:2. А в Москве со стартовых минут рубился на равных, а отрезками и превосходил соперника: Майга и Михайлов выжигали весь центр, Сулейманов продавливал оборону, а Милсон уже к перерыву посадил на карточки двух защитников (Зайнутдинов — единственный, кто отделался устным предупреждением). Но главное — ЦСКА не дали ничего создать у ворот Нигматуллина (0,15 xG к перерыву — провал). И все это с учетом дисквалификации Гоцука и повреждения Калинского.

Две замены в перерыве доказали: Федотова тотально не устроило происходящее в первые 45 минут. Вместо Облякова на правый фланг отправился Мойзес — и бразилец действительно добавил активности в своей зоне (в частности при подключениях в атаку). А вот выход Ермакова вместо Мендеса не оправдался: именно Никита действовал на угловом по Александрову, который легко выиграл позицию и в упор пробил Акинфеева. Респект Галактионову — стандарты «Нижнего» работают даже без самого габаритного игрока и лучшего ассистента.

Федотов начинал матч с Чаловым в атаке, а заканчивал с парой Заболотный-Гайч. Хотя еще в первом тайме казалось, что стартовый план не работает: Федор проигрывал борьбу в штрафной, с трудом цеплялся за мячи и остался без моментов. Пара высоких форвардов точно добавила проблем защитникам, но «Нижний» практически не раскрывался (когда это случалось при контратаках, Галактионов расставлял всех по местам и активировал страховку по позициям), поэтому у ЦСКА не получился даже финальный навал. 14 ударов по воротам и итоговые 0,95 xG — явно не те цифры, которые позволяют говорить об упущенных очках.

«Нижний» серьезно уступил еще и по владению (35% против 65% у ЦСКА), а забил единственным ударом в створ — но самое удивительное, что мог побеждать крупнее: повезло, что судьи на ВАР заметили игру рукой у Сулейманова перед тем, как Янсане убежал в контратаку и вонзил второй гол.

— Если сказать, что у нас что-то не получилось — это значит ничего не сказать, — признал Федотов после игры. — Первый тайм вышел совсем блеклым, никаким, хотя, казалось бы, старались. Но не хватало того, к чему мы призывали: что соперник будет отстаивать каждую частицу поля, будет сражаться, оказывать давление. Но не достучались. Я бы назвал это коллективным безумием.

У ЦСКА был идеальный шанс воспользоваться провалами конкурентов и приблизиться не только к «Спартаку», но и к «Зениту». Вместо этого армейцы провалились сами и снова активировали кризисный режим: 1 победа в 6 матчах при настолько сумбурной игре — уже не случайность, а система.

Теперь «Спартак» в четырех очках, до «Зенита» — десять. А впереди — дерби с «Динамо», в котором придется задействовать все резервы и выложиться на 200 процентов. Если, конечно, Федотов не планирует выключиться из борьбы за серебро к Новому году.