Покажет ли себя Дзюба перед Карпиным? Победит ли Николич ЦСКА в пятый раз подряд?
2-й тур РПЛ пройдет с 30 июля по 2 августа. В центральных матчах сойдутся ЦСКА и «Локомотив», а также «Ростов» и «Зенит». Марко Николич постарается пятый раз подряд обыграть «армейцев», а Артем Дзюба — завоевать доверие нового главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже подготовили более 1000 коэффициентов на встречи 2-го тура РПЛ, а «СЭ» дал прогноз на главные матчи. Сделать ставки на своих фаворитов можете и вы — получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!
Расписание 2-го тура РПЛ
30 июля, 19:00*. «Арсенал» — «Рубин»
30 июля, 19:00. «Крылья Советов» — «Спартак»
31 июля, 17:30. «Уфа» — «Динамо»
31 июля, 20:00. ЦСКА — «Локомотив»
1 августа, 17:30. «Урал» — «Нижний Новгород»
1 августа, 20:00. «Ростов» — «Зенит»
2 августа, 20:00. «Ахмат» — «Сочи»
* Время московское.
Расписание второго тура #ТинькоффРПЛ ? pic.twitter.com/eFqkEohw0G— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 28, 2021
Где смотреть трансляции РПЛ
Игры чемпионата в полном объеме транслируют каналы субхолдинга «Матч».
«Матч ТВ» бесплатно покажет матчи «Арсенал» — «Рубин», ЦСКА — «Локомотив» и «Ростов» — «Зенит». Остальные игры тура в прямом эфире можно увидеть на телеканале «Матч! Премьер».
ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 31 июля
Обе команды начали чемпионат с домашних побед. ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0), а «Локомотив» был сильнее «Арсенала» (3:1). Но оба результата нельзя назвать убедительными.
У «Уфы» в первом тайме было два отличных момента — «армейцев» спас Игорь Акинфеев. А в концовке рефери мог назначить пенальти в ворота ЦСКА. «Локомотив» уступал «Арсеналу» — 0:1, а все три гола забил в последние десять минут, когда соперник уже играл в меньшинстве.
Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает небольшое предпочтение ЦСКА. Коэффициент на победу армейцев равен 2.45, на успех «Локомотива» — 3.00, на ничью — 3.40.
Предыдущие четыре очных матча остались за «Локомотивом» — три в рамках РПЛ и один в БЕТСИТИ Кубке России. Последние три из этих четырех побед получились сухими.
У ЦСКА новый тренер — Алексей Березуцкий. Марко Николич уже трижды побеждал Виктора Гончаренко и один раз Ивицу Олича. Три из этих четырех выигрышей случились дома. Но сейчас, когда трибуны почти пусты, это не должно иметь особого значения.
Осторожный прогноз «СЭ»: Х2 с коэффициентом 1.59.
Рискованный прогноз «СЭ»: ЦСКА не забьет с высоким коэффициентом 3.60.
«Ростов» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 1 августа
БЕТСИТИ считает явным фаворитом этой встречи «Зенит». Коэффициент на победу питерцев равен 1.55, на выигрыш «Ростова» — 6.90, на ничью — 4.10.
Хозяева на старте сезона уступили дома «Динамо» (0:2), питерцы добились волевой победы в гостях над «Химками» (3:1). У «Зенита» есть трудности с составом. Покинул команду Себастьян Дриусси, получил травму Магомед Оздоев, Малком находится в олимпийской сборной Бразилии на Играх в Токио.
Сердар Азмун вот-вот может уйти — сделка с «Байером», как пишут в Германии, почти готова. Плюс далек от лучшей формы Артем Дзюба, чье противостояние с Карпиным будет сверхинтересным с учетом темы сборной.
Но и у «Ростова» во многом новая команда. К, к тому же травмирован один из лидеров Маттиас Норманн.
Ростовчане — удобный соперник для «Зенита». В последних четырех очных матчах питерцы забивают минимум два гола, а всего отгрузили 12 мячей. В среднем — по три за игру. Но и «Ростов» забивал в трех из четырех этих матчей.
Прогноз «СЭ»: победа «Зенита» и тотал голов больше 3.5 с высоким коэффициентом 3.90.
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