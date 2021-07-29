Покажет ли себя Дзюба перед Карпиным? Победит ли Николич ЦСКА в пятый раз подряд?

«СЭ» дал любопытный прогноз на два главных матча 2-го тура РПЛ.

2-й тур РПЛ пройдет с 30 июля по 2 августа. В центральных матчах сойдутся ЦСКА и «Локомотив», а также «Ростов» и «Зенит». Марко Николич постарается пятый раз подряд обыграть «армейцев», а Артем Дзюба — завоевать доверие нового главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже подготовили более 1000 коэффициентов на встречи 2-го тура РПЛ, а «СЭ» дал прогноз на главные матчи. Сделать ставки на своих фаворитов можете и вы — получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Расписание 2-го тура РПЛ

30 июля, 19:00*. «Арсенал» — «Рубин»

30 июля, 19:00. «Крылья Советов» — «Спартак»

31 июля, 17:30. «Уфа» — «Динамо»

31 июля, 20:00. ЦСКА — «Локомотив»

1 августа, 17:30. «Урал» — «Нижний Новгород»

1 августа, 20:00. «Ростов» — «Зенит»

2 августа, 20:00. «Ахмат» — «Сочи»

* Время московское.

Где смотреть трансляции РПЛ

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«Матч ТВ» бесплатно покажет матчи «Арсенал» — «Рубин», ЦСКА — «Локомотив» и «Ростов» — «Зенит». Остальные игры тура в прямом эфире можно увидеть на телеканале «Матч! Премьер».

Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 31 июля

Обе команды начали чемпионат с домашних побед. ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0), а «Локомотив» был сильнее «Арсенала» (3:1). Но оба результата нельзя назвать убедительными.

У «Уфы» в первом тайме было два отличных момента — «армейцев» спас Игорь Акинфеев. А в концовке рефери мог назначить пенальти в ворота ЦСКА. «Локомотив» уступал «Арсеналу» — 0:1, а все три гола забил в последние десять минут, когда соперник уже играл в меньшинстве.

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдает небольшое предпочтение ЦСКА. Коэффициент на победу армейцев равен 2.45, на успех «Локомотива» — 3.00, на ничью — 3.40.

Предыдущие четыре очных матча остались за «Локомотивом» — три в рамках РПЛ и один в БЕТСИТИ Кубке России. Последние три из этих четырех побед получились сухими.

У ЦСКА новый тренер — Алексей Березуцкий. Марко Николич уже трижды побеждал Виктора Гончаренко и один раз Ивицу Олича. Три из этих четырех выигрышей случились дома. Но сейчас, когда трибуны почти пусты, это не должно иметь особого значения.

Осторожный прогноз «СЭ»: Х2 с коэффициентом 1.59.

Рискованный прогноз «СЭ»: ЦСКА не забьет с высоким коэффициентом 3.60.

Николай Комличенко. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»

«Ростов» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч 1 августа

БЕТСИТИ считает явным фаворитом этой встречи «Зенит». Коэффициент на победу питерцев равен 1.55, на выигрыш «Ростова» — 6.90, на ничью — 4.10.

Хозяева на старте сезона уступили дома «Динамо» (0:2), питерцы добились волевой победы в гостях над «Химками» (3:1). У «Зенита» есть трудности с составом. Покинул команду Себастьян Дриусси, получил травму Магомед Оздоев, Малком находится в олимпийской сборной Бразилии на Играх в Токио.

Сердар Азмун вот-вот может уйти — сделка с «Байером», как пишут в Германии, почти готова. Плюс далек от лучшей формы Артем Дзюба, чье противостояние с Карпиным будет сверхинтересным с учетом темы сборной.

Но и у «Ростова» во многом новая команда. К, к тому же травмирован один из лидеров Маттиас Норманн.

Ростовчане — удобный соперник для «Зенита». В последних четырех очных матчах питерцы забивают минимум два гола, а всего отгрузили 12 мячей. В среднем — по три за игру. Но и «Ростов» забивал в трех из четырех этих матчей.

Прогноз «СЭ»: победа «Зенита» и тотал голов больше 3.5 с высоким коэффициентом 3.90.

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