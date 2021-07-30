«Спартак» выиграет в Самаре, «Зенит» потеряет очки в Ростове? Прогнозы на 2-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев и народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов.

«Крылья Советов» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 1:2. Мне понравилась игра «Спартака» в первом туре: напористые молодые ребята! Единственное, меня не впечатляет его защита. Красно-белые пропустят, но одержат победу.

Валерий Баринов — 1:2. Я думаю, что «Крылья Советов» — это не та команда, которая много забьет «Спартаку». Красно-белым нужна только победа, чтобы не отпускать лидеров далеко.

«Арсенал» — «Рубин»

Пономарев — 0:1. «Рубин» — сильная команда, обладающая хорошим движением. У Слуцкого отличный коллектив, победа будет за командой из Казани.

Баринов — 0:1. Мне симпатичен «Рубин», в этом сезоне с ним связаны большие ожидания.

«Уфа» — «Динамо»

Пономарев — 1:1. Уфимцы показали хорошую игру против ЦСКА, дома они не проиграют.

Баринов — 1:1. «Уфа» навяжет борьбу гостям из Москвы, и игра закончится ничьей.

ЦСКА — «Локомотив»

Пономарев — 1:1. ЦСКА плохо смотрелся в игре с «Уфой», а «Локомотив», наоборот, вырвал победу на классе. Но в этом дерби все же будет ничья.

Баринов — 1:3. Однозначно, это матч тура! «Локомотив» по игре сильнее, организация лучше, чем у ЦСКА. Он выиграет это дерби.

«Урал» — «Нижний Новгород»

Пономарев — 2:0. «Нижний Новгород» не выдержит натиска соперника, «Урал» уверенно победит.

Баринов — 0:0. Не жду голов в этой встрече. «Нижний Новгород» не захочет проигрывать и будет действовать вторым номером. Игра получится скучной.

«Ростов» — «Зенит»

Пономарев — 1:0. Будет очень интересная игра. Карпин настроит свою команду, и на домашнем стадионе «Ростов» победит.

Баринов — 0:2. «Зенит» неплохо смотрелся в матче с «Химками»: есть кому играть и кому забивать. «Ростов» много не пропустит, но и отметиться голом в команде Карпина некому.

«Краснодар» — «Химки»

Пономарев — 2:0. Гончаренко и Березуцкий хорошо понимают футбол. В Екатеринбурге была уверенная победа, у команды большие цели на сезон. «Краснодар» возьмет три очка в данной встрече.

Баринов — 2:2. «Краснодар» хорошо играет дома, но у «Химок» сыгранный коллектив, который навяжет борьбу. Будет ничья.

«Ахмат» — «Сочи»

Пономарев — 1:0. Талалаев — хороший тренер, «Ахмат» всегда удачно играет дома. Поставлю на минимальную победу хозяев.

Баринов — 1:0. Мне симпатична команда «Ахмат», нравится тренер Талалаев. Думаю, грозненцы победят.