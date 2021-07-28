За шесть лет прошел путь от четвертого дивизиона до Лиги чемпионов. Кто такой Манафа, которого хочет «Спартак»

Рассказываем о возможном новичке красно-белых.

Как сообщал «СЭ», московский «Спартак» контактировал с «Порту» по поводу трансфера 27-летнего крайнего защитника Уилсона Манафа. По информации издания O Jog о, «драконы» отклонили первое предложение красно-белых, однако рассказать о португальце все равно стоит — до конца трансферного окна еще месяц и все может быть.

Если вкратце описать карьерный путь Манафа, то воспитанник «Спортинга» может транзитом через «Порту» попасть к бывшему тренеру «Бенфики». Отличный набор для португальского игрока. Хотя, конечно, между теми же «Спортингом» и «Бенфикой» и нет какого-то чересчур эмоционального соперничества.

Манафа родился в городе Оливейра-ду-Байру, где и провел всю свою юность. В футбол он начал играть в одноименном клубе. Перед 18-летием, в 2012 году, Манафа перешел в «Спортинг», за который и дебютировал в профессиональном футболе спустя год. Правда, Манафа дебютировал за «Спортинг Б» — дублирующую команду «львов» — и во второй португальской лиге, а не за главную команду в высшем дивизионе. За первый сезон тогда еще вингер провел 13 матчей и забил 1 гол.

С сезона-2014/15 начались скитания Манафа по клубам в поисках игровой практики. Дело в том, что всю первую половину сезона 20-летний футболист просидел на скамейке, не проведя на поле ни минуты. Зимой Манафа на полгода заскочил в «Бейра-Мар» из того же второго дивизиона, потом были полгода в «Анадии» из четвертой лиги и столько же в «Варзиме» из второй лиги. Его фотографии с матчей тех лет точно не хуже фото из вашей любительской лиги.

У многих игроков после таких скитаний опускаются руки, но Манафа не из их числа. 1 июля 2016 года он подписал контракт с «Портимоненсе» из так хорошо знакомого ему второго португальского дивизиона. Именно это решение стало судьбоносным в карьере Манафа. В 38 матчах сезона-2016/17 Манафа забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи и помог своему клубу выйти в высший дивизион.

В 23 года Манафа дебютировал в элите. Тренер «Портимонесе» Витор Оливейра использовал его по всему полю. Манафа играл на обоих флангах, был как вингером, так и защитником. Слова футболиста об Оливейре после смерти тренера точно не были простой формальностью: «Спасибо, мистер! За все, чему он меня научил, и за все его советы!» — написал Манафа в Instagram .

В свои последние полсезона перед переходом в «Порту» он чаще всего выступал на позиции левого защитника (11 матчей из 18), а уже в составе «драконов» вернулся на родной фланг. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не забывал об универсальности Манафа. За два с половиной сезона он 25 раз выпустил португальца слева.

В контексте возможного перехода в «Спартак» это важно. В клубе не скрывают, что ищут правого защитника. «Команда сформирована, все позиции закрыты, кроме правого защитника. Мы над ней работаем», — незадолго до старта чемпионата России сказал владелец красно-белых Леонид Федун в интервью ТАСС.

Понятно, что Манафа рассматривается как кандидат на место правого защитника. Но не стоит забывать, что слева в обороне у «Спартака», по сути, есть только Айртон. В качестве дублера бразильца сейчас рассматривается Александр Ломовицкий, при случае туда может выйти ветеран Андрей Ещенко, но, при всем уважении, это не самые убедительные варианты замены. Если Манафа все же переберется в Москву, то в случае чего сможет качественно закрыть и левый фланг, а при необходимости подняться и выше, хотя сейчас там и без того высокая конкуренция.

За все годы карьеры Манафа не был замечен ни в чем скандальном или предосудительном. У вероятного новичка «Спартака» даже в соцсетях только футбол и семья. Командные фотографии чередуются со снимками Манафа, его жены и ребенка.