Пресс-конференция тренеров после матча ЦСКА — «Химки»

— В первом тайме было много ошибок, — резюмировал главный тренер «Химок» Игорь Черевченко. — ЦСКА владел преимуществом. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили два гола. Ребята терпели, ждали шансы и их использовали.

— Эксперты назвали главным игроком матча Влашича. Кого бы выделили из своей команды?

— Из «Химок» выделять никого не буду. Главное, что сегодня была команда во втором тайме. А если эксперты дали приз лучшему игроку матча Влашичу, значит, он это заслужил.

Врио главного тренера ЦСКА Сергей Овчинников отметил, что в начале второго тайма команда потеряла концентрацию.

— Думаю, первый тайм был неплохой, — сказал Овчинников. — Мы забили гол, не позволили сопернику ничего сделать. Во втором потеряли концентрацию, пропустили два мяча, потеряли много сил, чтобы сравнять счет. В конце игра шла атака на атаку.

— Когда игра не идет, ЦСКА обычно переходит на игру в два форварда. Это не всегда приносит плоды. У тренерского штаба есть другие планы перестройки во время игры?

— В целом мы не переходили в игру в два форварда — Чалов играл справа. Вариативность может быть разной — зависит от того, как складывается матч. Сегодня приняли такое решение. Где-то оно себя не оправдало.

— Чего пытались добиться заменами Дзагоева и Эджуке? В первом тайме они были одними из лучших.

— Решение о заменах принимает главный тренер. Замены произошли. На мой взгляд, Эджуке неплохо выглядел, обострял. Согласен с оценкой. Но, повторюсь, замены производит главный тренер.

— Снова забил Илья Шкурин, вышедший в стартовом составе. Удивлены ли его игрой? Заслужил ли место в старте?

— Он заслужил своей работой выход в сегодняшнем матче. Его кондиции позволяют двигаться все 90 минут. Я просил его быть активным, а эпизод он свой найдет. Своей игрой он дал основание рассчитывать на него как на игрока стартового состава.

— Дзагоев и Кучаев, пропустившие некоторое время, не справляются с тем, чтобы играть целый матч?

— Конечно, им пока очень сложно набирать кондиции. Сегодня те минуты, которые они получили, сыграли продуктивно. Хотелось бы, чтобы это время было большим. Но реалии таковы.

— Сегодня замены сработали?

— У меня нет ответа на этот вопрос. По идее, игроки, которые выходят на замену, должны давать результат. Игроки, которые выходят на замену, должны быть более активными. По Бахтиеру ничего не могу сказать, он играл активно. Чалов тоже старался, но не все получалось. Что-то ищем, но пока как минимум игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру.