ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»

Армейцы в веселом матче сыграли дома вничью с «Химками» (2:2)

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур

ЦСКА — «Химки» — 2:2 (1:0)

Голы: Влашич, 40 (1:0). Кухарчук, 47 (1:1). Мирзов, 51 (1:2). Шкурин, 54 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников (Тикнизян, 87), Марадишвили (Бистрович, 87), Влашич, Дзагоев (Обляков, 46), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Шкурин, Эджуке (Чалов, 62).

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Филин, Тихий, Тихонов (Логашов, 77), Глушаков, Трошечкин (Долгов, 46), Куат, Мирзов, Идову, Кухарчук (Липовой, 81).

Предупреждения: Трошечкин, 26. Куат, 38. Кухарчук, 50. Дивеев, 70.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Шадыханов. Калугин (оба — Москва).

6 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА последним из трех лидирующих команд проводил свой матч в этом туре. «Спартак» и «Зенит» выиграли, забив соперникам по пять мячей. У ЦСКА же проблемы с голами: в последних четырех встречах во всех турнирах армейцы поразили ворота лишь раз, оставшись без побед.

Виктор Гончаренко много говорил о том, что команда действует в атаке однобоко и с этим что-то нужно делать. К «Химкам» были сделаны кадровые выводы, и в старте на острие впервые с августа появился Илья Шкурин. Вернулись в состав и залечившие все свои болячки Мариу Фернандес и Алан Дзагоев. Сам Гончаренко пропускал матч из-за перебора карточек. Тренер расположился в одном из скайбоксов «ВЭБ Арены», вооружившись средством связи, планшетом и бутылкой воды. Сигналы сверху на скамейке принимал Василий Березуцкий, а непосредственное руководство игрой от бровки осуществлял Сергей Овчинников.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко выводил команду на матч в статусе лучшего тренера премьер-лиги прошлого месяца. И вполне заслуженно: за восемь встреч после его прихода подмосковный клуб набрал столько же очков, сколько и «Спартак» с «Зенитом», и всего на одно меньше, чем ЦСКА. В воскресенье Черевченко нужно было решать проблему с форвардами: Мохамед Конате травмирован, Владимир Дядюн дисквалифицирован, Александр Долгов на все 90 минут не готов.

? Стартовый состав красно-чёрных на #ЦСКАХимки



? Исламбек Куат и Михаил Тихонов сыграют с первых минут! pic.twitter.com/mrnlvcs5r5 — ФК Химки (@fc_khimki) December 6, 2020

В итоге выше всех в химкинской схеме располагался Резиуан Мирзов. Правда, в первом тайме гости очень редко доходили до армейских ворот: красно-синие с первых минут начали давить, любой ценой пытаясь прервать безголевую серию.

«Химки» оборонялись плотно. Иногда Николе Влашичу удавалось пробиваться через эту стену, но эшелоны химчан не давали подготовить мощный и точный удар.

Постепенно армейцам удалось расшатать оборону соперника. На удобную позицию вышел Чидера Эджуке, но пальнул на трибуну с 11 метров. Затем к атаке подключился Георгий Щенников и тоже не попал. Игорь Дивеев со штрафного пробил выше... В действиях игроков ЦСКА появилось какое-то отчаяние, и тогда Влашич пошел с козырей. Хорват на бровке поменял бутсы — и сразу же забил!

Начало второго тайма получилось просто безумным. Казалось, что ЦСКА выйдет добивать «Химки», а вместо этого пришлось отыгрываться: красно-черные (правда, на этот раз вышедшие на поле в желтом) забили два мяча за четыре минуты! Почти сразу после возобновления встречи Денис Глушаков сделал вертикальную передачу, Щенников зажег свечу над штрафной, а Илья Кухарчук продавил защитника и отправил мяч в сетку. После видеопросмотра судьи мяч засчитали.

И в следующей же атаке «Химки» вышли вперед: завершавший контратаку Мирзов убрал защитника и пробил в дальний угол рикошетом от ноги Мариу Фернандеса. Празднуя гол, Резиуан показал на камеру ромбик из пальцев. Многие увидели в этом связь игрока со «Спартаком».

ЦСКА принял вызов и быстро отыгрался. Забил Шкурин, здорово открывшийся в штрафной и успевший катнуть мяч мимо вратаря. Разрезающую передачу ему отдавал Эджуке, которого часто обвиняют в не самом тонком понимании игры.

Счет стал равным, и матч вернулся в русло первого тайма: ЦСКА продолжил наседать на ворота гостей. Разница оказалась лишь в том, что «Химки» гораздо чаще отвечали острыми контратаками. Раз за разом Мирзов пользовался зоной на правом краю обороны, которую оставлял уходивший в атаку Фернандес. ЦСКА освежил атаку, выпустив Федора Чалова, Бактиера Зайнутдинова и Ивана Облякова. Армейцы много били по воротам (ударов в итоге набралось аж три десятка), но каких-то сумасшедших сейвов от Ильи Лантратова зрители не увидели: мяч летел или в него, или мимо ворот.

ЦСКА прервал безголевую серию, но двух мячей для победы не хватило. Озарение «Химок» в начале второго тайма обернулось для армейцев потерей двух очков. Именно на столько ЦСКА теперь отстает в чемпионской гонке от «Зенита» и «Спартака».