Салтыков: «Вариант с Самарой был с открытия трансферного окна»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в интервью «СЭ» рассказал об аренде из «Локомотива».

— Как вообще появился вариант с Самарой?

— Он был с самого начала, еще с открытия трансферного окна. Потом уже клубы между собой договаривались. Когда мне сказали, что можно вернуться в Самару, я сразу был за.

— То есть уход в аренду — твоя инициатива?

— Да. Я хотел больше играть, и это понятно. В «Локомотиве» конкуренция высокая, а с приходом Андрея Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше. Мне же, повторюсь, нужна практика — поэтому решил, что аренда — хороший вариант.

— Долго думал над переходом?

— Нет, вообще недолго. Когда появился конкретный вариант с «Крыльями», я сразу согласился. Тут я все знаю, мне здесь комфортно.

— Но был какой-то конкретный аргумент, который убедил, что надо сделать этот выбор?

— Да меня особо убеждать и не надо было. Я знаю клуб, знаю город, многих ребят знаю. В Самару был готов пойти хоть пешком (улыбается).

Салтыков выступал за «Крылья Советов» с февраля 2022 года. В январе 2024 года «Локомотив» купил футболиста у самарского клуба, но оставил его в аренде до конца сезона-2023/24.

10 сентября 2026 года «Крылья Советов» арендовали Салтыкова у «Локомотива» до конца сезона-2026/27.