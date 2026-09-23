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Салтыков: «Вариант с Самарой был с открытия трансферного окна»

Микеле Антонов
Корреспондент
Никита Салтыков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в интервью «СЭ» рассказал об аренде из «Локомотива».

— Как вообще появился вариант с Самарой?

— Он был с самого начала, еще с открытия трансферного окна. Потом уже клубы между собой договаривались. Когда мне сказали, что можно вернуться в Самару, я сразу был за.

— То есть уход в аренду — твоя инициатива?

— Да. Я хотел больше играть, и это понятно. В «Локомотиве» конкуренция высокая, а с приходом Андрея Мостового шансов выходить на поле стало еще меньше. Мне же, повторюсь, нужна практика — поэтому решил, что аренда — хороший вариант.

— Долго думал над переходом?

— Нет, вообще недолго. Когда появился конкретный вариант с «Крыльями», я сразу согласился. Тут я все знаю, мне здесь комфортно.

— Но был какой-то конкретный аргумент, который убедил, что надо сделать этот выбор?

— Да меня особо убеждать и не надо было. Я знаю клуб, знаю город, многих ребят знаю. В Самару был готов пойти хоть пешком (улыбается).

Салтыков выступал за «Крылья Советов» с февраля 2022 года. В январе 2024 года «Локомотив» купил футболиста у самарского клуба, но оставил его в аренде до конца сезона-2023/24.

10 сентября 2026 года «Крылья Советов» арендовали Салтыкова у «Локомотива» до конца сезона-2026/27.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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Салтыков — об игре против «Локомотива»: «Непривычно. Еще недавно вместе тренировались»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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П
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Маркиньос
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