Руководители «Спартака» рассказали о подготовке к сезону.

Московский «Спартак» продолжает подготовку к сезону в австрийском Филлахе. Сегодня красно-белые провели второй контрольный матч против словенского «Браво» (2:2). После завершения матча на вопросы журналистов ответили спортивный директор клуба Дмитрий Попов и генеральный директор Евгений Мележиков.

Дмитрий Попов (справа) и Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ключевых игроков продавать не будем

— Действительно ли в приоритете опорник и правый защитник? Насколько вы близки к финальным кандидатурам? — вопрос Дмитрию Попову.

— Мы близки, но в силу лимита мы ограничены тем, что сначала мы должны продать. Кого? На кого будут предложения.

— Есть ли предложения по Педро Роше?

— Какие-то шорохи есть. Но до конкретики пока еще далеко. Трансферное окно открывается 1 августа. Мы работаем над этим. Я уже повторял, что наша задача его устроить. Что касается остальных трансферов на выход, ключевых игроков мы не будем продавать.

— То есть Крал остается?

— Я сказал про ключевых игроков, а не про Крала. Кто из них ключевой, мы сейчас не будем говорить. У нас есть понимание, какие игроки должны остаться, а каких мы должны продать.

— Кто будет принимать решения по уходу игроков?

— Принимать решения мы будем совместно. Разговоры про трансферы будут вестись, когда Руй Витория познакомится с большей частью команды, в том числе и с молодежью. Это логично.

Евгений Мележиков (справа). Фото ФК «Спартак»

По Роше есть прямое предложение от клуба

— Зарема Салихова заявила, что трансферами в «Спартаке» сейчас по факту занимаются Герман Ткаченко и Тимур Гурцкая.

— Абсолютно неправда, — ответил Евгений Мележиков. — Трансферами у нас занимается селекционная служба во главе с Дмитрием Поповым. Агенты прямого отношения к клубу не имеют. Селекционная служба работает только с агентами, у которых есть прямая связь с зарубежными клубами. Например, когда у нас есть интерес по продаже игроков в определенные клубы. Я знаю и Гурцкая, и Ткаченко, у нас давние и хорошие отношения, но это не значит, что они будут перекладываться на какую-то рабочую плоскость. На сегодняшний день мы просто друг друга знаем.

— То есть через агентов вы общаетесь с зарубежными клубами?

— Мы никаким агентам не говорим что-то вроде: «Пристрой Рошу». По итогам сборов у нас могут быть решения по ряду игроков, включая аренды. Говорить агентам, что хотим кого-то пристроить, — снижение стоимости. Мы встречались с агентами, но с теми, которые разговаривают от имени клубов и дают авторизацию. Вчера встречались по Роше, например. Уже сегодня на почту пришло предложение от спортивного директора одного из клубов. В деталях я его озвучивать не буду, тем более мы пока на начальной стадии. Но это уже прямое предложение от клуба. И здесь помогли посредники с той стороны.

С Черчесовым никаких переговоров не планируется

— Можно считать ситуацию Урунова проблемой «Спартака»?

— Учитывая, что Урунов не прогрессирует, у нас стоит задача найти ему место. Аренда или продажа. Спроса, кроме «Уфы», по нему не было. Мы с ними согласились на миллион, но потом пошли дополнительные пожелания, к реализации которых мы оказались не готовы. Они хотели разбить на три платежа, и первый из них — февраль следующего года.

— Но Газизов говорил, что его с руками оторвут.

— К сожалению, не отрывают. В том числе и они. Мы предложили пять платежей, но первый сразу после подписания соглашения, а второй — в декабре. Они отказались. Плюс Попов пытался пристроить в аренду в другой клуб, но сам игрок от этого отказался. Думаю, не без помощи агента.

— Как ситуация с Бакаевым?

— Я знаю, что Бакаев хотел и хочет остаться в «Спартаке». Я с ним разговаривал и до и после эпопеи с «Динамо». Наверное, у его отца есть какие-то предпочтения, какие-то переговоры он вел. Было у него желание с помощью агентов попасть на чемпионат Европы. На сегодняшний день отталкиваться будем от конечного решения главного тренера. Насколько я понимаю, и Бакаеву нравится коммуникация, и тренер им доволен. Посмотрим по результатам сборов. Инициативы по его продаже мы не проявляем, хотя определенный интерес есть.

— Печальная ли информация, что Черчесов не пойдет в «Спартак»?

— Нет. У нас тренер Руй Витория. Другого тренера в ближайшие два года нет и быть не может. С Черчесовым никаких переговоров не было и не планируется.

Задача по бюджету — выход в Лигу чемпионов

— Будут ли продлены Кутепов, Жиго, Джикия и Бакаев?

— Мы работаем. Будем после австрийского сбора разговаривать и с Джикией, и с Сэмом. Контакты с агентами по обоим у нас есть, предложения нам озвучили. Переговорим с игроками по результатам сборов и будем переходить к совместным переговорам на три стороны.

— Есть ли продвижение у Жиго по получению гражданства?

— Мы можем начать процедуру ускоренного получения гражданства. Но надо для этого понять четкую позицию Самюэля. Сейчас мы не хотим эту тему поднимать и ускорять. Начнем переговоры по контракту и продлению. Предварительно понятно, что Сэм и агент в продлении заинтересованы. Нам необходимо сойтись в определенных позициях. Приложением к этому будет и получение российского гражданства. Если сам Сэм в этом заинтересован. Сейчас это не в приоритете, но мы можем над этим поработать.

— Какие у вас цели на сезон?

— Цель у нас всегда чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом, — второе место и зона Лиги чемпионов. Повторюсь, цель — чемпионство.

— Как вы думаете, Тедеско может возглавить сборную России?

— Вряд ли. Заявлять можно все что угодно. Давайте будем реалистами. Я рад за Доменико, за те результаты, которых мы достигли все вместе. На сегодняшний день сборная России больше шутка. Или привлечение внимания.

— Как вы отреагировали на удаление Telegram-канала Заремы Салиховой?

— Ровно отношусь к удалению Telegram-канала Заремы. Но я не думаю, что она его удалила. Я, правда, не заходил, но вроде он пока существует.