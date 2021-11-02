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Матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локо» под угрозой переноса из Москвы. Нашли управу на коронавирус?

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 22:55
Футболисты «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Роспотребнадзор может запретить два мероприятия на 400 человек в сумме.

Мнение

Война с коронавирусом выходит в России на новый уровень. Впрочем, все новое — хорошо забытое старое. Прошлой весной мы уже сидели по домам без футбола. С тех пор вроде первый шок от страшного слова «ковид» прошел, человечество как-то научилось с ним жить...

Но это только казалось. В отдельных головах, видимо, до сих пор рождаются «революционные» мысли.

Итак, по условиям задачи имеем до конца локдауна (то есть до 7 ноября) два матча РПЛ в Москве: «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив». Что с ними надо сделать? Конечно же, запретить! Ведь если их провести при пустых трибунах, то на стадионы приедет целых 400 человек (футболистов, тренеров, телевизионщиков, журналистов) с QR-кодами, из которых 80 процентов вакцинировано. Это же мощный очаг распространения инфекции!

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В метро миллионы людей (половина — без масок и QR-кодов) будут контактировать между собой, а футбол мы запретим. И ковид так победим.

Второй вариант — взять в руки калькулятор и посчитать, какой процент от дневного количества контактов в столице придется на два футбольных матча. По моим самым грубым прикидкам — 0,01 процента. И если во вторник в Москве выявлено чуть больше 5700 новых заболевших, то по теории вероятности на двух стадионах не заболеет ни одного человека.

Но кого это интересует? Зато можно отчитаться — приняты беспрецедентные меры по борьбе с Covid-19. Вся Европа, где играют при заполненных трибунах, нам обзавидуется.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 1
Зенит 1
1-й тайм

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 1
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Константин Алексеев все материалы автора

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