Роспотребнадзор может запретить два мероприятия на 400 человек в сумме.

Мнение

Война с коронавирусом выходит в России на новый уровень. Впрочем, все новое — хорошо забытое старое. Прошлой весной мы уже сидели по домам без футбола. С тех пор вроде первый шок от страшного слова «ковид» прошел, человечество как-то научилось с ним жить...

Но это только казалось. В отдельных головах, видимо, до сих пор рождаются «революционные» мысли.

Итак, по условиям задачи имеем до конца локдауна (то есть до 7 ноября) два матча РПЛ в Москве: «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив». Что с ними надо сделать? Конечно же, запретить! Ведь если их провести при пустых трибунах, то на стадионы приедет целых 400 человек (футболистов, тренеров, телевизионщиков, журналистов) с QR-кодами, из которых 80 процентов вакцинировано. Это же мощный очаг распространения инфекции!

В метро миллионы людей (половина — без масок и QR-кодов) будут контактировать между собой, а футбол мы запретим. И ковид так победим.

Второй вариант — взять в руки калькулятор и посчитать, какой процент от дневного количества контактов в столице придется на два футбольных матча. По моим самым грубым прикидкам — 0,01 процента. И если во вторник в Москве выявлено чуть больше 5700 новых заболевших, то по теории вероятности на двух стадионах не заболеет ни одного человека.

Но кого это интересует? Зато можно отчитаться — приняты беспрецедентные меры по борьбе с Covid-19. Вся Европа, где играют при заполненных трибунах, нам обзавидуется.

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