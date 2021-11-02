Матчи «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локо» под угрозой переноса из Москвы. Нашли управу на коронавирус?
Мнение
Война с коронавирусом выходит в России на новый уровень. Впрочем, все новое — хорошо забытое старое. Прошлой весной мы уже сидели по домам без футбола. С тех пор вроде первый шок от страшного слова «ковид» прошел, человечество как-то научилось с ним жить...
Но это только казалось. В отдельных головах, видимо, до сих пор рождаются «революционные» мысли.
Итак, по условиям задачи имеем до конца локдауна (то есть до 7 ноября) два матча РПЛ в Москве: «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив». Что с ними надо сделать? Конечно же, запретить! Ведь если их провести при пустых трибунах, то на стадионы приедет целых 400 человек (футболистов, тренеров, телевизионщиков, журналистов) с QR-кодами, из которых 80 процентов вакцинировано. Это же мощный очаг распространения инфекции!
В метро миллионы людей (половина — без масок и QR-кодов) будут контактировать между собой, а футбол мы запретим. И ковид так победим.
Второй вариант — взять в руки калькулятор и посчитать, какой процент от дневного количества контактов в столице придется на два футбольных матча. По моим самым грубым прикидкам — 0,01 процента. И если во вторник в Москве выявлено чуть больше 5700 новых заболевших, то по теории вероятности на двух стадионах не заболеет ни одного человека.
Но кого это интересует? Зато можно отчитаться — приняты беспрецедентные меры по борьбе с Covid-19. Вся Европа, где играют при заполненных трибунах, нам обзавидуется.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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