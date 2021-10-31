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Почему в театр можно, а в футбол — нет?! Вопрос спортивным чиновникам

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 18:00
Открытие Арена 31-го октября. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Открытие Арена 31-го октября. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Колонка Дмитрия Егорова.

Мнение

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У меня сегодня прекрасный день. В 10 часов утра я проснулся, позавтракал и поспешил в парк. Это ведь особое счастье — поймать солнце осенью. Не блеклое и такое чужое, зимнее, а теплое и нежное.

И вот я бежал и видел, что таких счастливых — тысячи. Заполненные электрички, редкая пробка при заезде на парковку и забитые машинами обочины, дети на площадках, мамы и папы, дедушки и бабушки.

На бадминтонной площадке меня ждал друг Серега, одноклассник, с 3-го класса за одной партой, а сейчас нам по 33. Он уже давно был на месте: я опять опаздывал — тут за 23 года нашего знакомства ничего не изменилось — корт надо было занять заранее, потому что очереди. Правда, я давно не видел в парке так много людей.

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В бадминтон я все два часа бездарно проигрывал — от тотального позора спасла ракетка, которую Серега сломал, доставая мяч из-под сетки. Хорошо, что с собой был набор для настольного тенниса. Переместились туда, подвигались еще часик. Солнце, свежий воздух, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки — тысячи счастливых людей.

Потом, не обедая, как в детстве, я погнал к ребятам из футбольной команды. В другом парке, на площадке у реки, мы играли в пляжный волейбол и в баскет. Солнце, дети, мамы и папы, а дальше вы знаете — золотая осень.

Сейчас темнеет, завтра еще один такой день: плюс 10, ясное небо и выходные. Хочется поиграть в большой теннис, восполнить и этот пробел. Но эти корты, что с претензией на серьезность, закрыты — на воздухе и в манежах. А еще пустуют стадионы, запрещены тренировки, отменены соревнования. И я не понимаю, почему мы бьем рекорды по посещаемости парков, стоим в очередях с молодыми и пожилыми, гуляем и наслаждаемся все вместе, но не можем сыграть матчи ЛФЛ 8 на 8 в прелестную погоду.

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И вот я, человек с QR-кодом, сижу и думаю: почему гулять и играть вроде бы можно, но вроде бы и нельзя? Чем матчи на свежем воздухе опаснее театральных представлений в закрытых помещениях? Ну это я — обычный журналист, потребитель, который сходил в парк и заменил футбол бадминтоном. А как быть людям, которые занимаются бизнесом и, например, строят и сдают в аренду поля? Кто возместит им потерянные миллионы? Чем они заплатят сотрудникам?

Хотелось бы, конечно, просто увидеть какую-то реакцию от министерства спорта. Ведь культура ж как-то договорилась, объяснила, что театру нужны люди, а людям нужен театр. Сделайте же и вы хоть что-то или объясните причины ничего не понимающим людям. Мы ж все нормальные граждане, хоть и спортсмены — услышим, примем, поймем. Но скажите хоть что-то. Мы правда переживаем и ждем.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Дмитрий Егоров все материалы автора

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