Колонка Дмитрия Егорова.

Мнение

У меня сегодня прекрасный день. В 10 часов утра я проснулся, позавтракал и поспешил в парк. Это ведь особое счастье — поймать солнце осенью. Не блеклое и такое чужое, зимнее, а теплое и нежное.

И вот я бежал и видел, что таких счастливых — тысячи. Заполненные электрички, редкая пробка при заезде на парковку и забитые машинами обочины, дети на площадках, мамы и папы, дедушки и бабушки.

На бадминтонной площадке меня ждал друг Серега, одноклассник, с 3-го класса за одной партой, а сейчас нам по 33. Он уже давно был на месте: я опять опаздывал — тут за 23 года нашего знакомства ничего не изменилось — корт надо было занять заранее, потому что очереди. Правда, я давно не видел в парке так много людей.

В бадминтон я все два часа бездарно проигрывал — от тотального позора спасла ракетка, которую Серега сломал, доставая мяч из-под сетки. Хорошо, что с собой был набор для настольного тенниса. Переместились туда, подвигались еще часик. Солнце, свежий воздух, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки — тысячи счастливых людей.

Потом, не обедая, как в детстве, я погнал к ребятам из футбольной команды. В другом парке, на площадке у реки, мы играли в пляжный волейбол и в баскет. Солнце, дети, мамы и папы, а дальше вы знаете — золотая осень.

Сейчас темнеет, завтра еще один такой день: плюс 10, ясное небо и выходные. Хочется поиграть в большой теннис, восполнить и этот пробел. Но эти корты, что с претензией на серьезность, закрыты — на воздухе и в манежах. А еще пустуют стадионы, запрещены тренировки, отменены соревнования. И я не понимаю, почему мы бьем рекорды по посещаемости парков, стоим в очередях с молодыми и пожилыми, гуляем и наслаждаемся все вместе, но не можем сыграть матчи ЛФЛ 8 на 8 в прелестную погоду.

И вот я, человек с QR-кодом, сижу и думаю: почему гулять и играть вроде бы можно, но вроде бы и нельзя? Чем матчи на свежем воздухе опаснее театральных представлений в закрытых помещениях? Ну это я — обычный журналист, потребитель, который сходил в парк и заменил футбол бадминтоном. А как быть людям, которые занимаются бизнесом и, например, строят и сдают в аренду поля? Кто возместит им потерянные миллионы? Чем они заплатят сотрудникам?

Хотелось бы, конечно, просто увидеть какую-то реакцию от министерства спорта. Ведь культура ж как-то договорилась, объяснила, что театру нужны люди, а людям нужен театр. Сделайте же и вы хоть что-то или объясните причины ничего не понимающим людям. Мы ж все нормальные граждане, хоть и спортсмены — услышим, примем, поймем. Но скажите хоть что-то. Мы правда переживаем и ждем.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.