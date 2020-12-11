«Спартак» выиграет в Сочи, «Зенит» забьет два мяча «Динамо». Прогнозы на 18-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший президент «Москвы», вице-президент «Локомотива», генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус и известный российский певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.

«Химки» — «Арсенал»

Юрий Белоус — 2:0. Мне нравятся изменения в «Химках» — приход и менеджмента, и главного тренера. Команда прогрессирует.

Юрий Лоза — 2:0. «Химки» сейчас на подъеме, команда полетела и побежала. На прошлой неделе все говорили, что «Химки» разгромно проиграют ЦСКА, но ничего подобного. Большой вопрос, кто в той игре потерял два очка, а кто набрал одно.

«Ротор» — «Уфа»

Белоус — 2:1. Встречаются явные аутсайдеры. У «Ротора» будет преимущество своего поля, да и отступать ему некуда. Шанс «Уфы» в этом матче может быть связан только с тренером Рашидом Рахимовым.

Лоза — 1:1. «Уфа» — это жесткая и колючая команда, у которой в последних матчах многое начало получаться. Чтобы одержать победу в этом матче, «Ротору» нужно будет приложить сверхусилие. Если он хочет выбраться со дна, то нельзя проигрывать.

«Сочи» — «Спартак»

Белоус — 1:2. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство — а такие шансы в этом сезоне есть, — то надо выигрывать в Сочи.

Лоза — 1:2. «Сочи» слабее, да и вообще «Спартаку» победа в этом матче нужнее. «Спартак» выиграет.

«Зенит» — «Динамо»

Белоус — 2:2. Самый интересный матч в туре. «Зенит» провалился в Европе, и это шанс хоть как-то реабилитироваться. «Динамо» со своим новым тренером также будет стремиться не проиграть.

Лоза — 2:0. «Зениту» нужно отыгрываться за совершенно бездарные поражения в Лиге чемпионов.

«Тамбов» — «Рубин»

Белоус — 1:2. Мы видим, что происходит в «Тамбове». У «Рубина» есть все шансы на победу.

Лоза — 0:3. В «Тамбове» морочат голову футболистам и не платят им деньги. Как в такой ситуации можно кого-то обыгрывать?

«Краснодар» — «Локомотив»

Белоус — 2:0. У «Локомотива» большие потери, особенно в нападении. Противопоставить что-то «Краснодару» ему будет сложно: «быки» на позитиве после хорошего выступления в Лиге чемпионов.

Лоза — 1:1. Непредсказуемый матч, может быть все что угодно. «Краснодар» на подъеме, команда набрала больше всех очков в Лиге чемпионов. «Локомотив» в целом достойно противостоял «Баварии».

«Ахмат» — «Ростов»

Белоус — 2:2. «Ростов» идет вслед за лидерами, есть возможность побороться за еврокубки. Но «Ахмат» всегда хорошо играет дома.

Лоза — 2:1. «Ростов» высоко стоит в таблице, но он не получил достаточного усиления вместо ушедших игроков. Ростовские начальники хотят многое получать от команды, давать взамен не очень хотят.

ЦСКА — «Урал»

Белоус — 3:1. Есть вероятность, что прорвет Эджуке и Чалова. Да и в целом у ЦСКА больше шансов.

Лоза — 2:0. ЦСКА давно не выигрывал, армейцы будут рвать и метать. У них все получается, они хорошо комбинируют, но забивать вообще не могут. В этой игре пару раз забьют.