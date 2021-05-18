Семин: «Николич ставит семь защитников в матче с «Зальцбургом» и проигрывает. Как я могу быть спокоен за будущее «Локомотива»?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем команды под руководством сербского специалиста Марко Николича.

— Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать. Нет, я не спокоен. Как с «Зальцбургом» — важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен? — цитирует Семина sportbox.ru.

Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года, сменив на посту Семина. Под руководством серба красно-зеленые стали победителями БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2020/21 и завоевали бронзовые медали Тинькофф РПЛ.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» занял последнее место, набрав 3 очка.