Железнодорожники обыграли самарцев (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Это уже 11-я кубковая победа красно-зеленых в истории

БЕТСИТИ Кубок России. Финал

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (1:1)

Голы: Камано, 15 (1:0). Сарвели, 22 (1:1). Смолов, 48 — с пенальти (2:1). Мурило, 84 (3:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Чорлука (Мурило, 76), Рыбус, Баринов (Куликов, 46), Крыховяк, Мухин (Магкеев, 67), Жемалетдинов (Миранчук, 75), Камано, Смолов (Эдер, 87).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Зеффан (Кабутов, 79), Солдатенков, Божин (Чернов, 90+2), Горшков, Рикарду Алвеш, Якуба (Витюгов, 44), Зиньковский, Ежов (Ефремов, 90+2), Сергеев, Сарвели (Голенков, 79).

Предупреждения: Якуба, 17. Пабло, 51. Камано, 64. Рыбчинский, 90. Рыбус, 90+3.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).

12 мая. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

В среду самарские болельщики заполонили Нижний Новгород. Еще бы — последний раз «Крылья» выходили в финал кубкового турнира 17 лет назад.

Тогда волжане под руководством Гаджи Гаджиева подходили к решающему матчу в статусе явного фаворита. 2004 год стал лучшим в истории команды — она завоевала бронзу чемпионата России. Однако в Кубке пала жертвой представителя первого дивизиона — «Терека», победный гол у которого забил Федьков. В том году, к слову, форвард грозненцев установил рекорд первой лиги — 38 голов. Его побил только на днях... нынешний самарец Сергеев — 40 мячей.

Итак, «Крылья» снова пробились в финал, но уже они в роли маленького Давида. А мощный Голиаф — идущий в РПЛ на третьем месте «Локомотив».

Впрочем, победа «Крыльев» перед началом встречи в Нижнем не представлялась чем-то невозможным. Да, «Локо» — участник Лиги чемпионов-2020/21, у него было 11 побед подряд после Нового года, 10 до этой среды Кубков страны, включая советский период. Но и Самара — крепкий орешек. Игорь Осинькин и Ко не терпели поражений с ноября 2020-го. И ладно в ФНЛ, но и представителей РПЛ в кубковой сетке высаживали уверенно — «Ротор», «Химки», «Динамо» и «Ахмат».

Мы ждали красивой и упорной игры — и мы ее получили. Встреча смотрелась на одном дыхании. Прекрасная и заполненная арена, высокие скорости, а действия «Крыльев» иногда вызывали восторг у публики, особенно в первом тайме. Не особенно звездные имена — Горшков, Сарвели, Ежов, чуть более известные Зиньковский и Сергеев порой закручивали такую карусель на чужой половине поля, что даже у опытных Чорлуки, Пабло и Рыбуса начинала кружиться голова. Что уж говорить о молодом Рыбчинском, которому привычнее в полузащите, — его на фланге просто затерзали.

О Сергееве-бомбардире в последнее время много было сказано, но мало кто видел его в деле больше чем в паре кубковых матчей. В финале все смогли убедиться, что Иван не классический форвард из серии «бил, бью, буду бить». Большинство нападающих в эпизоде с голом самарцев наверняка пробили бы, а Сергеев эстетски катнул мяч подошвой Якубе. Прострел — завершение Сарвели. Это смотрелось реально круто! Болельщики в соцсетях тут же вспомнили о «Барселоне».

И в очередной раз подумалось: как же не хочется терять эту команду. Агент Павел Андреев, способствовавший переходу в «Крылья» из «Чертанова» тренера Осинькина, футболистов Ломаева, Солдатенкова, Горшкова, Якубы, Витюгова, Ежова, Сарвели, Зиньковского, сотрудничающий с Сергеевым, недавно говорил в интервью «СЭ», что с будущим всей этой компании в Самаре возникли большие вопросы. Понятно, что есть недопонимание с нынешним руководством клуба.

Что ж, «Крылья» играли красиво, большую часть встречи давили «Локомотив», пробили в штангу, создали много моментов, однако трофей не взяли и в Лигу Европы путевку не получили.

«Локомотив» — более матерый боец. Хладнокровно подстерег две дурацкие ошибки защитников соперника — подарки от Зеффана и Солдатенкова, — а в концовке добил оппонентов после углового. И взял БЕТСИТИ Кубок России.

Есть первый трофей у Марко Николича в московском клубе! И девятый успех «Локо» в десяти финалах в российской истории. Железнодорожники по этому показателю вне конкуренции.