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27 января, 13:25

Премьера Дуарте и победный гол Мелешина. «Спартак» одержал рабочую победу

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Новичок «Спартака» защитник Дуарте.
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые завершили программу матчей первого сбора победой над болгарским «Ботевом».
Товарищеские матчи. Клубы.
27 янв, 11:00. ()
Ботев Пл
0:1
Спартак

«Спартак» во второй части январского сбора генерировал положительные новости. Во-первых, возобновил тренировки голкипер Селихов. Во-вторых, в среду вечером в компании продолжающего набирать форму после травмы Мозеса в расположение красно-белых в Дубае прибыли два новичка — Томаш Тавареш и Дуарте.

Наконец, не было проблем с соперником, так как «Ботев», в отличие от другого болгарского клуба «Левски», от игры отказываться не собирался. Тем более владельцем клуба из Пловдива является российский бизнесмен Антон Зингаревич, а пост исполнительного директора занимает известный по работе в «Анжи» и греческом ПАОК Герман Чистяков.

Есть в «Ботеве» и российский футболист — блиставший в Медиалиге в составе «Амкала» и отметившийся тремя голами в трех матчах Кубка России Михаил Прокопьев. Уроженец Ленинградской области, занимавшийся в свое время в академии «Зенита», во время сбора в Эмиратах забил свой первый гол за болгарскую команду, а в недавнем спарринге с «Уралом» принял участие в принесших «Ботеву» победу двух голевых комбинациях (2:1).

Это, впрочем, лишь любопытные детали. Фон для игры красно-белых, которые продолжили типичные для первого сбора эксперименты с составом. Там с первых минут в воротах появился Антон Шитов. Герой самого яркого эпизода первого тайма, сумевший в броске вытянуть из угла коварный обводящий удар.

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Обращало на себя внимание и то, что одновременно нашлось место на поле Зиньковскому и Бальде Кейта. Но если против узбекского АГМК сенегалец располагался слева, то сейчас действовал в центральной зоне. А Зиньковский за 45 минут сыграл как на левом, так и на правом фланге, став автором единственного запомнившегося до перерыва удара красно-белых. Мяч, правда, с воротами разминулся.

В целом же можно констатировать, что без классического центрфорварда спартаковский КПД оказался нулевым. Причем в концовке тайма Кейта уже играл слева, тогда как в середину атакующей тройки сдвинули Игнатова. Но так как отрезок получился непродолжительным, всерьез рассуждать о схеме с «ложной девяткой» не приходится. В общем, получился тайм для служебного пользования, который даже при отсутствии результата должен был дать Гильермо Абаскалю информацию к размышлению.

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Вторая половина игры была интересна как минимум в силу премьеры Дуарте. Первый раз парагваец оказался в центре внимания, неловко сыграв в штрафной, но сам же все исправил. Пока южноамериканский новичок только знакомится с командой и точно не стесняется. Порой он поднимался довольно высоко и смещался к левой бровке. Оттуда однажды последовал интересный заброс за спины защитникам «Ботева», к которому не успел Соболев.

Зато как складно все получилось у «Спартака» в голевой атаке! Располагавшийся в этот раз слева Николсон увел за собой защитника, освободив зону под включение Рыбуса, подача поляка нашла в штрафной Денисова, а точку поставил Мелешин. В прошлой игре его заменили из-за небольшого повреждения, однако все обошлось, и эффектный удар рикошетом от перекладины — тому подтверждение.

Практически сразу сын четырехкратного чемпиона России Алексея Мелешина едва не оформил дубль. Был у красно-белых еще один шанс, но и 1:0 — тоже победа. В Эмиратах красно-белые показали стопроцентный результат, однако никаких выводов из этого не последует. Еще не время — все только начинается.

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Факел – Химки
 - : -
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