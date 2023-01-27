Премьера Дуарте и победный гол Мелешина. «Спартак» одержал рабочую победу
«Спартак» во второй части январского сбора генерировал положительные новости. Во-первых, возобновил тренировки голкипер Селихов. Во-вторых, в среду вечером в компании продолжающего набирать форму после травмы Мозеса в расположение красно-белых в Дубае прибыли два новичка — Томаш Тавареш и Дуарте.
Наконец, не было проблем с соперником, так как «Ботев», в отличие от другого болгарского клуба «Левски», от игры отказываться не собирался. Тем более владельцем клуба из Пловдива является российский бизнесмен Антон Зингаревич, а пост исполнительного директора занимает известный по работе в «Анжи» и греческом ПАОК Герман Чистяков.
Есть в «Ботеве» и российский футболист — блиставший в Медиалиге в составе «Амкала» и отметившийся тремя голами в трех матчах Кубка России Михаил Прокопьев. Уроженец Ленинградской области, занимавшийся в свое время в академии «Зенита», во время сбора в Эмиратах забил свой первый гол за болгарскую команду, а в недавнем спарринге с «Уралом» принял участие в принесших «Ботеву» победу двух голевых комбинациях (2:1).
Это, впрочем, лишь любопытные детали. Фон для игры красно-белых, которые продолжили типичные для первого сбора эксперименты с составом. Там с первых минут в воротах появился Антон Шитов. Герой самого яркого эпизода первого тайма, сумевший в броске вытянуть из угла коварный обводящий удар.
Обращало на себя внимание и то, что одновременно нашлось место на поле Зиньковскому и Бальде Кейта. Но если против узбекского АГМК сенегалец располагался слева, то сейчас действовал в центральной зоне. А Зиньковский за 45 минут сыграл как на левом, так и на правом фланге, став автором единственного запомнившегося до перерыва удара красно-белых. Мяч, правда, с воротами разминулся.
В целом же можно констатировать, что без классического центрфорварда спартаковский КПД оказался нулевым. Причем в концовке тайма Кейта уже играл слева, тогда как в середину атакующей тройки сдвинули Игнатова. Но так как отрезок получился непродолжительным, всерьез рассуждать о схеме с «ложной девяткой» не приходится. В общем, получился тайм для служебного пользования, который даже при отсутствии результата должен был дать Гильермо Абаскалю информацию к размышлению.
Вторая половина игры была интересна как минимум в силу премьеры Дуарте. Первый раз парагваец оказался в центре внимания, неловко сыграв в штрафной, но сам же все исправил. Пока южноамериканский новичок только знакомится с командой и точно не стесняется. Порой он поднимался довольно высоко и смещался к левой бровке. Оттуда однажды последовал интересный заброс за спины защитникам «Ботева», к которому не успел Соболев.
Зато как складно все получилось у «Спартака» в голевой атаке! Располагавшийся в этот раз слева Николсон увел за собой защитника, освободив зону под включение Рыбуса, подача поляка нашла в штрафной Денисова, а точку поставил Мелешин. В прошлой игре его заменили из-за небольшого повреждения, однако все обошлось, и эффектный удар рикошетом от перекладины — тому подтверждение.
Практически сразу сын четырехкратного чемпиона России Алексея Мелешина едва не оформил дубль. Был у красно-белых еще один шанс, но и 1:0 — тоже победа. В Эмиратах красно-белые показали стопроцентный результат, однако никаких выводов из этого не последует. Еще не время — все только начинается.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2