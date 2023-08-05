Тату из трех букв: что означает шифр на руке тренера «Спартака» Абаскаля

Код SVQ можно легко объяснить.

У главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля есть необычная татуировка на правой руке. Чуть выше над локтем выбит рисунок с большими латинскими буквами SVQ. Объясняем, что они означают.

Возможные расшифровки SVQ

Если загуглить значение аббревиатуры SVQ, то можно найти в том числе следующие варианты:

SVQ (Scottish Vocational Qualification) — сертификат о профессиональном образовании в Шотландии;

SVQ (Split Vector Quantization) — квантование с расщеплением вектора;

SVQ — квантователь, скаляр и вектор.

Гильермо Абаскаль с тату на правой руке. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что значит SVQ на руке Абаскаля

SVQ — это сокращенное обозначение аэропорта Севильи в системе кодов Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). Такой уникальный трехбуквенный идентификатор присваивается крупным транспортным узлам всех типов. И в том числе используется авиакомпаниями, агентствами и компьютерными системами для продажи и бронирования билетов. Обычно код имеет схожее написание с названием крупных городов. При этом мегаполисы как минимум с двумя большими воздушными гаванями получают свое обозначение: например, Москва имеет код MOW, аэропорт Внуково — VKO, Домодедово — DME, Шереметьево — SVO.

Авиационный транспортный узел Севильи ранее был известен как аэропорт Сан-Пабло. Аэропорт расположен у города на юге Испании и является шестым по загруженности в стране по внутренним перевозкам. В 2019 году воздушная гавань SVQ обслужила около 7,5 миллиона пассажиров.

Севилья — родной город 34-летнего тренера «Спартака». Рядом с буквами SVQ на руке Абаскаля нарисованы пересекающиеся треугольники. Данный рисунок может означать символ триединства.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Место рождения Абаскаля и начало его карьеры

Гильермо Абаскаль родился в Севилье 13 апреля 1989 года. Испанец начал заниматься футболом в академии любительской команды «Гелиополис». В 2002 году скаут «Барселоны» пригласил юного нападающего в каталонский клуб после удачного выступления на детском турнире от Danone, где мальчик забил 7 голов за 2 игры. В 2004 году юный форвард ушел из «Барселоны» в «Севилью», так как проиграл конкуренцию. До 2011 года он выступал за любительские команды, пока не завершил карьеру в 19-летнем возрасте.

В 18 лет Абаскаль поступил в Университет имени Пабло де Олавиде в Севилье. Еще год он учился в португальском университете Алгарве. Абаскаль защитил диссертацию магистра по теме физической подготовки и реабилитации футболистов после травм. Тогда Гильермо увлекся тренерскими курсами и создал университетскую команду из испанцев «Эрасмус». Под его руководством коллектив выиграл один из студенческих турниров. Абаскаль совмещал работу играющим тренером и футболистом.

В 2012 году Абаскаль получил диплом и вернулся в «Севилью». В клубе он отвечал за работу с молодежными составами. Гильермо занимал должности тренера по физической подготовке, ассистента и руководителя отдела молодежи.

С 2014 года Абаскаль работал видеоаналитиком в штабе Унаи Эмери. В 2016 году специалист возглавил молодежную команду «Севильи», но в июне 2017-го покинул испанский клуб.

После этого тренер работал в швейцарских «Кьяссо», «Лугано» и «Базеле», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе». С лета 2022 года Абаскаль возглавляет московский «Спартак».

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