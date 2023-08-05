Тату из трех букв: что означает шифр на руке тренера «Спартака» Абаскаля
У главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля есть необычная татуировка на правой руке. Чуть выше над локтем выбит рисунок с большими латинскими буквами SVQ. Объясняем, что они означают.
Возможные расшифровки SVQ
Если загуглить значение аббревиатуры SVQ, то можно найти в том числе следующие варианты:
- SVQ (Scottish Vocational Qualification) — сертификат о профессиональном образовании в Шотландии;
- SVQ (Split Vector Quantization) — квантование с расщеплением вектора;
- SVQ — квантователь, скаляр и вектор.
Что значит SVQ на руке Абаскаля
SVQ — это сокращенное обозначение аэропорта Севильи в системе кодов Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). Такой уникальный трехбуквенный идентификатор присваивается крупным транспортным узлам всех типов. И в том числе используется авиакомпаниями, агентствами и компьютерными системами для продажи и бронирования билетов. Обычно код имеет схожее написание с названием крупных городов. При этом мегаполисы как минимум с двумя большими воздушными гаванями получают свое обозначение: например, Москва имеет код MOW, аэропорт Внуково — VKO, Домодедово — DME, Шереметьево — SVO.
Авиационный транспортный узел Севильи ранее был известен как аэропорт Сан-Пабло. Аэропорт расположен у города на юге Испании и является шестым по загруженности в стране по внутренним перевозкам. В 2019 году воздушная гавань SVQ обслужила около 7,5 миллиона пассажиров.
Севилья — родной город 34-летнего тренера «Спартака». Рядом с буквами SVQ на руке Абаскаля нарисованы пересекающиеся треугольники. Данный рисунок может означать символ триединства.
Место рождения Абаскаля и начало его карьеры
Гильермо Абаскаль родился в Севилье 13 апреля 1989 года. Испанец начал заниматься футболом в академии любительской команды «Гелиополис». В 2002 году скаут «Барселоны» пригласил юного нападающего в каталонский клуб после удачного выступления на детском турнире от Danone, где мальчик забил 7 голов за 2 игры. В 2004 году юный форвард ушел из «Барселоны» в «Севилью», так как проиграл конкуренцию. До 2011 года он выступал за любительские команды, пока не завершил карьеру в 19-летнем возрасте.
В 18 лет Абаскаль поступил в Университет имени Пабло де Олавиде в Севилье. Еще год он учился в португальском университете Алгарве. Абаскаль защитил диссертацию магистра по теме физической подготовки и реабилитации футболистов после травм. Тогда Гильермо увлекся тренерскими курсами и создал университетскую команду из испанцев «Эрасмус». Под его руководством коллектив выиграл один из студенческих турниров. Абаскаль совмещал работу играющим тренером и футболистом.
В 2012 году Абаскаль получил диплом и вернулся в «Севилью». В клубе он отвечал за работу с молодежными составами. Гильермо занимал должности тренера по физической подготовке, ассистента и руководителя отдела молодежи.
С 2014 года Абаскаль работал видеоаналитиком в штабе Унаи Эмери. В 2016 году специалист возглавил молодежную команду «Севильи», но в июне 2017-го покинул испанский клуб.
После этого тренер работал в швейцарских «Кьяссо», «Лугано» и «Базеле», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе». С лета 2022 года Абаскаль возглавляет московский «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0