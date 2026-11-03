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«Локомотив» катится под откос. Но свести все проблемы к фигуре Галактионова — ошибка

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Железнодорожники установили исторический антирекорд.

Ожидаемая катастрофа

11 очков после 13 туров. Худшего старта в российской истории «Локомотива» еще не было. Даже в те времена, когда за победу давали два очка. 14 место, зона стыковых матчей, выше зоны вылета только по дополнительным показателям. Железнодорожники продолжают падение, и с каждой неделей картина становится все печальнее. Бездарный проигрыш в Ростове, вылет из FONBET Кубка России после поражения от ЦСКА, а теперь и домашний разгром от «Спартака» — 0:4. Красно-белые впервые за 47 лет победили «Локомотив» с разницей в четыре мяча.

Теперь уже впору всерьез обсуждать перспективы борьбы за выживание. Катастрофа!

Михаил Галактионов.«Спартак» деклассировал «Локо». Это конец для Галактионова?

Проблемы были известны заранее. Еще весной «СЭ» писал о предстоящем расставании с лидерами. Финансовая ситуация заставляла «Локомотив» сокращать расходы, и летом команду покинули Батраков, Карпукас, Воробьев, вернулся в «Спартак» Пруцев. Фактически железнодорожники лишились костяка, на котором держалась игра последних лет.

Вместо них появились Мостовой, Бабкин, Титков, Джикия, Коваленко. Неплохие по отдельности футболисты, но не способные компенсировать потери. Особенно в короткие сроки.

Понятно, сейчас больше всего достается Михаилу Галактионову. И основания для критики есть. Все-таки даже после летней распродажи у «Локомотива» вполне приличный по меркам РПЛ состав. По оценке Transfermarkt — шестой по стоимости в чемпионате. Митрюшкин, Монтес, Ньямси, Сильянов, Ненахов, Фассон, Пиняев, Руденко, Бакаев, Комличенко, те же Мостовой, Бабкин и Титков. Разве эти футболисты слабее игроков «Оренбурга», «Балтики» или «Ростова», которые борются за шестое место?

Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Разумеется, нет. Поэтому полностью снимать ответственность с тренера было бы странно.

Но есть два обстоятельства, которые нельзя игнорировать.

Первое — футбольное. Когда команда теряет сразу нескольких ведущих исполнителей, недостаточно просто привести на их места других. Нужно заново выстраивать связи, распределять роли, искать новых лидеров, вокруг которых будет строиться игра. А Батраков был не просто одним из сильнейших футболистов «Локомотива» — во многом именно он определял весь атакующий футбол.

Второе — психологическое. Еще вчера команда боролась за медали, а сегодня вынуждена барахтаться в подвале таблицы. Одни уходят, другие начинают задумываться о сложившейся ситуации. Что за ерунда происходит? Зачем продали этих? Кто следующий? А почему я остался? Уверенность исчезает, поражения порождают новые сомнения, и возникает эффект снежного кома.

Но, на мой взгляд, главная проблема «Локомотива» глубже.

Борис Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто в клубе главный?

Какова вертикаль власти? Кто именно принимает ключевые решения? И кто несет за них ответственность?

В августе «Чемпионат» сообщил, что на базу в Баковку приезжал глава РЖД Олег Белозеров, который выразил поддержку тренеру и поручил руководству усилить состав. Тогда же обсуждались продажи Батракова и Карпукаса, которые впоследствии состоялись.

Алексей Батраков.В «Локо» одобрили продажу Батракова, хотя Ротенберг был против. У клуба нет побед и согласия среди боссов

По информации «СЭ», Белозеров действительно сыграл важную роль в этих решениях. Более того, как сообщало наше издание, гендиректор Борис Ротенберг проголосовал против продажи Батракова за 25 миллионов евро, тогда как Галактионов и председатель совета директоров Юрий Нагорных трансфер поддержали.

Сейчас много критикуют не только Галактионова, но и Ротенберга с Нагорных. Но насколько каждый из них вправе считать происходящее собственной зоной ответственности?

Ротенберг может вполне логично возразить: «Разве Галактионов — моя креатура? Разве со всеми трансферами я был согласен?» И Нагорных аналогично — он тоже явно не подпишется под каждым решением, чтобы отвечать за сложившуюся ситуацию.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лебедь, рак и щука

Само по себе участие главы РЖД в ключевых вопросах «Локомотива» тоже можно понять. Крупный собственник вправе определять финансовую политику, ставить задачи, согласовывать принципиальные решения, мирить стороны, когда противоречия заходят в тупик. Тем более когда речь идет о продаже игроков на десятки миллионов евро.

Но для эффективного управления нужна понятная вертикаль, где клуб может сам разобраться без помощи извне. Кто определяет спортивную стратегию? Кто подбирает тренера? Кто отвечает за комплектование состава? И с кого спрашивать, если команда проваливается?

Сейчас со стороны складывается впечатление, что в «Локомотиве» сразу несколько центров влияния. Причем далеко не всегда их позиции совпадают. Как в басне про лебедя, рака и щуку. А клуб в результате движется по наклонной.

Михаил Галактионов.«Плохо на душе». Галактионов снова высказался об отставке — теперь после провала «Локомотива» в дерби

И здесь мы возвращаемся к фигуре главного тренера.

Допустим, завтра с Галактионовым расстанутся, назначат другого специалиста. Но исправит ли это все проблемы? Что изменится в управлении? «Локомотиву» нужна единая спортивная стратегия и четкое распределение полномочий. Чтобы все понимали, кто принимает решения и кто за них отвечает.

Иначе сегодня крайним окажется Галактионов, завтра — его преемник, Ротенберг или Нагорных. А «Локомотив» так и будет искать выход из кризиса.

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Михаил Галактионов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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