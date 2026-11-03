«Локомотив» катится под откос. Но свести все проблемы к фигуре Галактионова — ошибка

Железнодорожники установили исторический антирекорд.

Ожидаемая катастрофа

11 очков после 13 туров. Худшего старта в российской истории «Локомотива» еще не было. Даже в те времена, когда за победу давали два очка. 14 -е место, зона стыковых матчей, выше зоны вылета только по дополнительным показателям. Железнодорожники продолжают падение, и с каждой неделей картина становится все печальнее. Бездарный проигрыш в Ростове, вылет из FONBET Кубка России после поражения от ЦСКА, а теперь и домашний разгром от «Спартака» — 0:4. Красно -белые впервые за 47 лет победили «Локомотив» с разницей в четыре мяча.

Теперь уже впору всерьез обсуждать перспектив ы борьбы за выживание . Катастрофа!

Проблемы были известны заранее. Еще весной «СЭ» писал о предстоящем расставании с лидерами. Финансовая ситуация заставляла «Локомотив» сокращать расходы, и летом команду покинули Батраков, Карпукас, Воробьев, вернулся в «Спартак» Пруцев. Фактически железнодорожники лишились костяка, на котором держалась игра последних лет.

Вместо них появились Мостовой, Бабкин, Титков, Джикия, Коваленко. Неплохие по отдельности футболисты, но не способны е компенсировать потери . Особенно в короткие сроки.

Понятно , сейчас больше всего достается Михаилу Галактионову. И основания для критики есть. Все-таки даже после летней распродажи у «Локомотива» вполне приличный по меркам РПЛ состав. По оценке Transfermarkt — шестой по стоимости в чемпионате. Митрюшкин, Монтес, Ньямси, Сильянов, Ненахов, Фассон, Пиняев, Руденко, Бакаев, Комличенко, те же Мостовой, Бабкин и Титков. Разве эти футболисты слабее игроков «Оренбурга», «Балтики» или «Ростова», которые борются за шестое место?

Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Разумеется, нет. Поэтому полностью снимать ответственность с тренера было бы странно.

Но есть два обстоятельства, которые нельзя игнорировать.

Первое — футбольное. Когда команда теряет сразу нескольких ведущих исполнителей, недостаточно просто привести на их места других. Нужно заново выстраивать связи, распределять роли, искать новых лидеров, вокруг которых будет строиться игра. А Батраков был не просто одним из сильнейших футболистов «Локомотива» — во многом именно он определял весь атакующий футбол.

Второе — психологическое. Еще вчера команда боролась за медали, а сегодня вынуждена барахтаться в подвале таблицы. Одни уходят, другие начинают задумываться о сложившейся ситуации . Что за ерунда происходит? Зачем продали этих? Кто следующий? А почему я остался? Уверенность исчезает, поражения порождают новые сомнения, и возникает эффект снежного кома.

Но, на мой взгляд, главная проблема «Локомотива» глубже.

Борис Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто в клубе главный?

Какова вертикаль власти? Кто именно принимает ключевые решения? И кто несет за них ответственность?

В августе «Чемпионат» сообщил, что на базу в Баковку приезжал глава РЖД Олег Белозеров, который выразил поддержку тренеру и поручил руководству усилить состав. Тогда же обсуждались продажи Батракова и Карпукаса, которые впоследствии состоялись.

По информации «СЭ», Белозеров действительно сыграл важную роль в этих решениях. Более того, как сообщало наше издание, гендиректор Борис Ротенберг проголосовал против продажи Батракова за 25 миллионов евро, тогда как Галактионов и председатель совета директоров Юрий Нагорных трансфер поддержали.

Сейчас много критикуют не только Галактионова, но и Ротенберга с Нагорных. Но насколько каждый из них вправе считать происходящее собственной зоной ответственности?

Ротенберг может вполне логично возразить: « Разве Галактионов — моя креатура ? Разве со всеми трансферами я был согласен? » И Нагорных аналогично — он тоже явно не подпишется под каждым решением, чтобы отвечать за сложившуюся ситуацию .

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лебедь, рак и щука

Само по себе участие главы РЖД в ключевых вопросах «Локомотива» тоже можно понять. Крупный собственник вправе определять финансовую политику, ставить задачи, согласовывать принципиальные решения , мирить стороны, когда противоречия заходят в тупик . Тем более когда речь идет о продаже игроков на десятки миллионов евро.

Но для эффективного управления нужна понятная вертикаль , где клуб может сам разобраться без помощи извне . Кто определяет спортивную стратегию? Кто подбирает тренера? Кто отвечает за комплектование состава? И с кого спрашивать, если команда проваливается?

Сейчас со стороны складывается впечатление, что в «Локомотиве» сразу несколько центров влияния. Причем далеко не всегда их позиции совпадают. Как в басне про лебедя, рака и щуку. А клуб в результате движется по наклонной.

И здесь мы возвращаемся к фигуре главного тренера.

Допустим, завтра с Галактионовым расстанутся, назначат другого специалиста. Но исправит ли это все проблемы? Что изменится в управлении? «Локомотиву» нужна единая спортивная стратегия и четкое распределение полномочий. Чтобы все понимали, кто принимает решения и кто за них отвечает.