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Сегодня, 00:37

«Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед

Кирилл Бурдаков
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»

«Спартак» в первых пяти матчах нового сезона добился пяти побед.

В чемпионате были обыграны «Оренбург» (3:2), «Балтика» (2:1) и «Рубин» (4:1), в FONBET Кубке — «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4). Нынешний старт оказался лучшим в истории красно-белых.

В восьми сезонах москвичи начинали с четырех побед при одной ничьей. В последний раз подобное случалось в 2000 году, когда команда Олега Романцева одолела «Сокол» (1:0), «Аланию» (3:1), «Уралан» (2:0) и «Сатурн» (1:0) и поделила очки с «Локомотивом» (0:0).

Все случаи, когда «Спартак» набирал больше девяти очков (по системе с тремя очками за победу) в пяти стартовых матчах сезона

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

2023/24

Гильермо Абаскаль

5

0

0

16-9

15

1952

Василий Соколов

4

1

0

13-2

13

1956

Николай Гуляев

4

1

0

18-3

13

1966

Николай Гуляев

4

1

0

6-1

13

1979

Константин Бесков

4

1

0

8-2

13

1987

Константин Бесков

4

1

0

11-2

13

1992

Олег Романцев

4

1

0

8-0

13

1997

Олег Романцев

4

1

0

10-2

13

2000

Олег Романцев

4

1

0

7-1

13

1964

Никита Симонян

4

0

1

9-1

12

1993

Олег Романцев

4

0

1

11-4

12

1999

Олег Романцев

4

0

1

9-2

12

2012/13

Унаи Эмери

4

0

1

10-8

12

2014/15

Дмитрий Аленичев

4

0

1

9-6

12
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
1
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