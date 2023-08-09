«Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед
«Спартак» в первых пяти матчах нового сезона добился пяти побед.
В чемпионате были обыграны «Оренбург» (3:2), «Балтика» (2:1) и «Рубин» (4:1), в FONBET Кубке — «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4). Нынешний старт оказался лучшим в истории красно-белых.
В восьми сезонах москвичи начинали с четырех побед при одной ничьей. В последний раз подобное случалось в 2000 году, когда команда Олега Романцева одолела «Сокол» (1:0), «Аланию» (3:1), «Уралан» (2:0) и «Сатурн» (1:0) и поделила очки с «Локомотивом» (0:0).
Все случаи, когда «Спартак» набирал больше девяти очков (по системе с тремя очками за победу) в пяти стартовых матчах сезона
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2023/24
|
Гильермо Абаскаль
|
5
|
0
|
0
|
16-9
|
15
|
1952
|
Василий Соколов
|
4
|
1
|
0
|
13-2
|
13
|
1956
|
Николай Гуляев
|
4
|
1
|
0
|
18-3
|
13
|
1966
|
Николай Гуляев
|
4
|
1
|
0
|
6-1
|
13
|
1979
|
Константин Бесков
|
4
|
1
|
0
|
8-2
|
13
|
1987
|
Константин Бесков
|
4
|
1
|
0
|
11-2
|
13
|
1992
|
Олег Романцев
|
4
|
1
|
0
|
8-0
|
13
|
1997
|
Олег Романцев
|
4
|
1
|
0
|
10-2
|
13
|
2000
|
Олег Романцев
|
4
|
1
|
0
|
7-1
|
13
|
1964
|
Никита Симонян
|
4
|
0
|
1
|
9-1
|
12
|
1993
|
Олег Романцев
|
4
|
0
|
1
|
11-4
|
12
|
1999
|
Олег Романцев
|
4
|
0
|
1
|
9-2
|
12
|
2012/13
|
Унаи Эмери
|
4
|
0
|
1
|
10-8
|
12
|
2014/15
|
Дмитрий Аленичев
|
4
|
0
|
1
|
9-6
|
12