«Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед

«Спартак» в первых пяти матчах нового сезона добился пяти побед.

В чемпионате были обыграны «Оренбург» (3:2), «Балтика» (2:1) и «Рубин» (4:1), в FONBET Кубке — «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4). Нынешний старт оказался лучшим в истории красно-белых.

В восьми сезонах москвичи начинали с четырех побед при одной ничьей. В последний раз подобное случалось в 2000 году, когда команда Олега Романцева одолела «Сокол» (1:0), «Аланию» (3:1), «Уралан» (2:0) и «Сатурн» (1:0) и поделила очки с «Локомотивом» (0:0).

Все случаи, когда «Спартак» набирал больше девяти очков (по системе с тремя очками за победу) в пяти стартовых матчах сезона