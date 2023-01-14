Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

«Провокация, цель которой — подорвать стабильность». Руководитель «Торпедо» Ходоровский — о публикации об изменениях в клубе

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Торпедо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Менжинский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
И. о. председателя совета директоров черно-белых Анатолий Ходоровский ответил на слухи в медиа.

— В Telegram-канале журналиста Ивана Карпова появилась информация о том, что Сергей Менжинский покинул пост председателя совета директоров «Торпедо» (причем случилось это еще 29 декабря), а эту должность займет Леонид Юхневич. Это правда?

— Господин Карпов, являющийся близким к футбольному клубу «Локомотив» блогером, не обладает достаточной информацией. Он трактует сказанные мной больше двух недель слова своим образом. Его публикация является провокацией, цель которой — подорвать стабильность в клубе. Я не знаю, кому она выгодна, но в любом случае она будет неудачной.

Футболисты &laquo;Торпедо&raquo;. «Бюджет «Торпедо» вырастет на миллиард рублей. Хотим попасть в первую восьмерку». Интервью босса клуба Менжинского

30 декабря я объяснил сотрудникам клуба ту ситуацию, которая у нас складывается. По регуляторно-финансовым требованиям Сергей Юрьевич Менжинский ушел из состава совета директоров «Торпедо». В настоящее время и. о. председателя СД являюсь я. У нас будут изменения в составе СД, о чем было сказано публично. Это будет долгая юридическая процедура, так как «Торпедо» является акционерным обществом. В состав СД на должность председателя совета директоров номинирован Леонид Александрович Юхневич. Но сейчас нельзя говорить о том, что он получит эту должность.

— Можете пояснить, что значат регуляторно-финансовые требования?

— Определенные регуляторные требования связаны с тем, что человек не может сочетать работу в совете директоров с некоторой другой деятельностью.

Сергей Менжинский. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Менжинский.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— В посте было написано, что Юхневича представили команде 30 декабря, причем без объяснения причин.

— Его представили не команде. Представлял его я, потому, в отличие от господина Карпова, которого там не было, я говорю то, что было на самом деле. Мы не собирались это скрывать — говорили перед всеми сотрудниками клуба, находившимися в офисе. Главному тренеру мы объяснили ситуацию чуть позже — перед отъездом на сборы. То, что из этого пытаются сделать сенсацию, — утечка внутренней информации. Это неприятная для нас репутационная история, но мы с ней разберемся.

— Можете рассказать про Леонида Юхневича?

— Его биографию с чьей-то подачи переврал господин Карпов. Юхневич будет представителем акционеров, он номинирован ими и будет заниматься в полной мере деятельностью клуба. Он не связан напрямую с группой компаний «Регион» и концерном «Россиум», но это человек, близкий к собственникам, которые считают, что он будет заниматься на постоянной основе вопросами «Торпедо». Именно так это было сказано сотрудникам клуба — так это и есть на самом деле. От себя могу добавить — я знаю этого человека 19 лет, что работаю в группе компаний «Регион». Это в высшей степени профессиональный менеджер, который прекрасно понимает многие проблемы, связанные с футболом. Это мое личное суждение, основанное на опыте знакомства.

Футболисты &laquo;Торпедо&raquo;. «Практически есть уверенность, что команда не вылетит по итогам сезона. Но все бывает». Геркус — о «Торпедо» в РПЛ

— Предполагает ли смена председателя совета директоров какие-то глобальные изменения в клубе?

— Никаких глобальных изменений не предполагается. У нас есть определенная стратегия и путь развития, которым мы идем и будем идти. Мы предполагаем, о чем говорили не раз, совершенствование внутренних корпоративных принципов. Так что попытка создать из этого сенсацию, на мой взгляд, достаточно ничтожна.

Я профессионально занимаюсь системами раскрытия информации в течение лет 25, в том числе в группе «Регион» — 19 лет. И меня удивляют познания «локомотивовского» футбольного блогера в том, кто откуда вышел. Те внутренние корпоративные процессы, которые у нас идут, в комментарии господина Карпова выглядят чьей-то «доброй» волей. Повторюсь — никаких глобальных изменений в составе группы «Регион» не происходит, Сергей Судариков остается ее конечным бенефициаром. И то, что анализом этого занимается мало понимающий футбольный блогер, для нас кажется явлением странным. С этим явлением мы будем серьезно разбираться.

— Сейчас «Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ, отставая от ближайшего конкурента на шесть очков. Есть ли план выправления ситуации?

— Главное — нам нужно больше работать, о чем говорит и главный тренер, и президент команды. Мы не видим ситуацию безнадежной и верим, что можем из нее выйти. Может быть, эта вера кому-то кажется идеалистической, но и такое бывает. Сейчас идет большая работа внутри команды — она работает дружно.

Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Талалаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Стоит ли какая-то конкретная задача перед Андреем Талалаевым?

— Совет директоров не занимается задачей набора очков. Все понимают, где и сколько очков мы можем набрать, — тренер, игроки, руководство. Давать идеалистические обещания в нашей ситуации не стоит, но команда работает активно и напряженно.

— Как идет работа на трансферном рынке? Талалаев говорил, что нужен быстрый форвард.

— Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание.

Алексей Ионов, Артем Дзюба, Остон Урунов. Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Урунов

— Ходили слухи об интересе к Артему Дзюбе.

— В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и Дзюба. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем.

— Расскажите о текущей финансовой ситуации в клубе. Насколько все стабильно, учитывая, что, по слухам, за защитника «Ахмата» Журавлева заплатили 1,2 миллиона евро?

— По понятным причинам не буду комментировать, сколько и за кого заплатили. У нас есть принятый бюджет, и все трансферы, осуществленные и планируемые, находятся в его рамках. У нас не было ни одного случая задержки платежей. Есть жесткая бюджетная дисциплина, контролируемая основными акционерами. Этот принцип в «Торпедо» был и остается.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
12
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бетина Попова объяснила, почему многие танцевальные пары распались
Бетина Попова о решении РУСАДА по Валиевой: «То, что мы имеем сейчас, — это меньшее из зол»
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области
МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Новички «Ахмата» определились с игровыми номерами
В «Оренбурге» заявили о завершении трансферной кампании в зимнее ТО
Президент «Оренбурга»: «Севилья» интересовалась Сычевым? Никаких разговоров не было, ничего официального»
Геннадий Орлов: «Если Сычевой будет нужен «Зениту» — заплатят любые деньги»
Руководитель «Торпедо» Ходоровский: «Никаких решений о привлечении Дзюбы в команду не было»
Голкипер Никита Медведев занимается по индивидуальной программе на сборе «Ростова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Не уничтожайте Промеса! Спасибо ему за то, что он играет в России». Шикунов — о деле Квинси, Бердыеве, Пиняеве и Дзюбе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости