Источник: Дзюба отправился в Турцию на сборы «Торпедо»

Нападающий Артем Дзюба проведет зимние сборы с «Торпедо», сообщает журналист Севастиан Терлецкий.

По данным источника, 34-летний россиянин в ближайшее время прибудет в Турцию и присоединится к московской команде.

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», за который форвард выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября 2022 года футболист и турецкая команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

14 января исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходорковский в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода Дзюбы в московский клуб.