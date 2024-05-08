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«80 процентов румын — за Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина». Интервью экс-легионера «Зенита» Кирицэ

Кирицэ рассказал, что 80% румын поддерживают Россию в конфликте с Украиной
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Даниэл Кирицэ
Даниэл Кирицэ.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Молодой Аршавин, водка и 10 тысяч долларов — поговорили с одним из первых легионеров «Зенита».

Даниэл Кирицэ — румынский экс-защитник «Зенита», который провел в петербургском клубе три года и завоевал серебро чемпионата России, а также Кубок премьер-лиги.

Кирицэ 50 лет — он живет в городе Плоешти (Румыния), но не теряет связи с Россией: все еще отлично говорит на русском, дружит с Владиславом Радимовым и собирается посетить матч «Зенита».

В интервью «СЭ» Даниэл рассказал о конфликте с Петржелой, вспомнил, как Аршавин покрасил волосы в сине-бело-голубой цвет, и призвал российских болельщиков поддержать сборную Румынии на Евро-2024.

Предлагал Радимову взять моего сына в «Зенит-2»!

— Приятно удивлен тем, как вы хорошо говорите на русском языке. Неужели за 20 лет не забыли? Или по-прежнему есть постоянная практика?

— Когда я был в России, говорил еще лучше! Сейчас у меня нет постоянной практики. Общаюсь с Радимовым и Вьештицей. В ноябре поздравлял Владислава с днем рождения.

Вам недавно самому исполнилось 50 лет. Бурно отмечали?

— Особо не праздновал — у меня в этот день была игра.

Чем сейчас занимаетесь? В соцсетях полно красивых фотографий зеленых полей.

— У меня академия «Петролул 95», в ней играют 450 детишек. Одна из команд выступает в третьей румынской лиге. Три зеленых поля, всем все нравится.

Владислав Радимов в&nbsp;молодости. «В Болгарии пробыл 120 дней. Почти все прошли в угаре». Как Радимов чуть не закончил карьеру в 25 лет

Вы же еще агент?

— Да, у меня есть африканские ребята. Некоторые из них играют в клубе, который тренирует Георге Хаджи («Фарул». — Прим. «СЭ»). Есть и те, кто выступает за «Стяуа» и «Клуж». Все прогрессируют в Румынии.

Российским клубам никого не предлагали?

— Раньше говорил Радимову, когда тот тренировал «Зенит-2», чтобы посмотрел. Предлагал даже своего сына взять! Сейчас он уже подрос и за «Клуж» играет.

Почему Радимов отказался?

— Наверное, Александр (сын Даниэла. — Прим. «СЭ») был слишком молод. Сам он хотел играть в России, и я его поддерживал в этом. Говорил ему, что Петербург — лучший город. Но не сложилось.

Даниэл Кирицэ.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Пил водку один раз — меня стошнило

Помните свой первый приезд в Россию? Как это было?

— 2002 год. Я прилетел в Петербург, меня встретил администратор «Зенита» Юрий Гусаков. Он думал, что я знаю русский, и все время говорил только на нем, а я вообще ничего не понимал! Был апрель, и он сказал, что два дня назад на улице лежал снег. А я понятия не имел, что такое снег, ха-ха! Вообще ничего не знал. Потом уже выучил язык, чтобы не выглядеть глупым.

Поделитесь секретом для ленивых легионеров: как выучить русский за три года?

— Мне помогали партнеры по команде: Радимов, Малафеев и остальные. Знаешь, какое первое русское слово я выучил?

Матерное?

— Точно! Слово на букву «П».

11 ноября 2007 года. Раменское. &quot;Сатурн&quot; - &quot;Зенит&quot; - 0:1. Дик АДВОКАТ (справа) и его команда празднуют победу в чемпионате России. Золотой «Зенит"-2007. Где они сейчас?

Как и почти все легионеры. Водку тоже сразу попробовали?

— Я терпеть не могу водку. Когда играл в «Шахтере», пил ее один раз, и меня стошнило, жутко болела голова. С того момент я сказал себе, что водку не пью. В Россию уже на опыте прилетел!

Сколько вы тогда получали в «Зените»?

— Платили где-то 10 тысяч долларов плюс премии. В месяц выходило примерно 15 тысяч. В «Шахтере» я зарабатывал больше, но я очень хотел играть, а там не давали, поэтому решился на переезд в Россию.

В Петербурге вы оказались благодаря Морозову?

— Да, я приехал на просмотр, а затем тренер сказал, что ему нравится моя игра. Морозов — очень хороший специалист с сильным характером. Он поверил в меня, я ему за это благодарен. Только позитивные воспоминания о нем!

Властимил Петржела.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Петржела говорил: «Киря, ты дурак!»

В «Зените» уже были молодые Аршавин и Кержаков. Вы тогда понимали, что это будущие звезды российского футбола?

— Они выделялись. Еще Быстров был — очень быстро бегал, ха-ха! Если бы в то время уже царил Месси, я бы сказал, что Аршавин — его копия. Невероятно техничный игрок! Я помню, как Андрей развеселил меня, когда покрасил волосы в сине-бело-голубой цвет после того, как мы заняли второе место в чемпионате России. Как же я тогда смеялся.

В 2003 году для «Зенита» второе место считалось успехом. Петржела повел команду в казино, чтобы отпраздновать?

— Ненавижу казино, вообще не мое, а Вьештице нравилось. Из российских ребят помню, что Быстров любил поиграть. Отметили в ресторане, а потом по городу прокатились перед болельщиками. Про Петржелу не очень хочу говорить.

Александр Горшков. «За день до матча со «Спартаком» подходит Петржела: «Парни, кто хочет в казино?» Интервью легенды «Зенита»

Почему?

— У нас с ним не сложились отношения. Властимил всегда меня публично критиковал, говорил: «Киря, ты дурак!» Петржела привез огромную толпу чехов, одним из них был Флахбарт. После этого я прочно сел на скамейку, без шансов. Петербургские болельщики поддерживали меня, говорили, что любят. Благодарен им до сих пор.

Однажды мы проиграли «Шиннику», и у Петржелы спросили, почему он не ставит меня в состав. Он ответил: «Кирицэ может искать себе новую команду».

А вы разговаривали с ним на эту тему? Почему он так относился?

— Он все время говорил, что я слабый и не буду играть за «Зенит». При этом я каждый день усердно тренировался. Меня даже Владимир Боровичка (помощник Петржелы. — Прим. «СЭ») успокаивал. Один раз Аршавин в шутку сказал: «Даниэл, получи чешский паспорт и сразу понравишься Петржеле!»

А российское гражданство никогда не думали оформить?

— Мне очень нравится Россия, и я думал об этом, но, к сожалению, я покинул вашу страну. Если бы остался, то наверняка оформил бы!

Футболист «Зенита» Педро
Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Педро — супергуд!

Поговорим о нынешнем «Зените». Следите за командой?

— Да, слежу за результатами, читаю новости, подписан в соцсетях. Я настоящий фанат «Зенита»! В Румынии по понятным причинам я не могу смотреть полные матчи, но хайлайты у меня никто не отнимет. Новый бразилец — это настоящая находка.

Педро?

— Педро — супергуд! Невероятный футболист с большим будущим, я уверен в этом. А как он сыграл со «Спартаком»? Фантастика.

Такое количество бразильцев в одной команде не перебор?

— Для сборной России это плохо, но бразильцы устраивают настоящий спектакль. Думаю, зрителям это нравится. Не только ведь в «Зените» так, но и во многих европейских командах.

Таков современный футбол, он превратился в огромный бизнес. У нас в Румынии похожая история. Когда я играл, было много воспитанников, а сейчас тьма иностранцев. Не нужно из этого делать трагедию, просто наслаждайтесь шоу. «Зенит» играет очень красиво.

Даниэл Кирицэ в матче за «Зенит».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Так и напиши: «Пусть знает вся Европа, что Кирицэ любит Россию!»

Сейчас в РПЛ играет всего один румынский футболист Эрик Бикфалви.

— Он уже стал легендой «Урала». Я бы даже назвал его русским и выдал паспорт, ха-ха! Мы познакомились с Эриком, когда он еще играл в Румынии. Могу сказать, что он не только хороший футболист, но и отличный человек. Очень интеллигентный.

Учитывая политическую ситуацию, в Румынии следят за его игрой?

— Нет, но я хочу тебе признаться: 75-80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина — shit* («дерьмо» в переводе с английского)! Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно.

Даже больше тебе скажу: я люблю свою родную Румынию, но во что сейчас превратилась моя страна? Все продали, как и украинцы. Ничего нет! Знаю, что ваши клубы и сборная сейчас в международном бане. Для чего? Это несправедливо! Что сделали спортсмены? Нельзя так!

Российский игрок &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук. Украинские комментаторы оскорбляют российских звезд: «Мразинчук», «Захрюкян», «Головину надо было дать в морду»

Вы активно высказываетесь в поддержку России. Не боитесь, что после выхода этого интервью у вас могут возникнуть проблемы в Румынии?

— Наоборот. Я хочу, чтобы все знали. Так и напиши: «Пусть знает вся Европа, что Кирицэ любит Россию!» Я серьезно тебе говорю. У меня даже есть футболка с изображением Путина, хожу в ней в тренажерный зал. А в кабинете стоит статуэтка вашего президента, прямо на видном месте. Можно я передам пожелание российским болельщикам?

Конечно!

— Время тяжелое, вам нужно подождать. Возможно, руководству стоит рассмотреть вариант с переходом в Азию. Но знайте, что вас поддерживают за рубежом!

И еще хочу сказать вам, чтобы вы болели за сборную Румынии на Евро-2024. Никто в нас не верит, но я считаю, что мы преподнесем сюрприз. Вот увидите!

Когда планируете прилететь в Россию?

— Я хочу посетить матч «Зенит» — ЦСКА. С клубом уже обсуждал этот вопрос. Обязательно прилечу в любимый город!

Владислав Радимов
Властимил Петржела
Педро Родригес (Педро)
Футбол
ФК Зенит
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Кр. Советов – Ахмат
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Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
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Константин Тюкавин

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Константин Тюкавин

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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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