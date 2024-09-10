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Драма бывших капитанов сборной России: Дзюба и Джикия — безработные

Дзюба и Джикия до сих пор остаются без команды
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Артем Дзюба и Георгий Джикия.
Фото Global Look Press
Чтобы заключить новые контракты в РПЛ, у обоих футболистов остается время только до 12 сентября.

Кто два самых статусных российских футболиста РПЛ последних шести лет? Пожалуй, Артем Дзюба и Георгий Джикия. Сначала один был капитаном сборной, потом его сменил другой. Множество личных наград. Два авторитета. Две яркие звезды.

С июня — безработные. Мы можем видеть их в уличном футболе, где Дзюба отвешивает ласкового пендаля некоему Чужому, но не в профессионально клубе. Нонсенс? Нет, вполне жизненная история.

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И очевидно, что она связана с запросами. Это ранее проходили многие стареющие звезды — Широков, Мамаев и далее по списку. Когда ты еще оцениваешь себя по высшему разряду, а потенциальные работодатели уже не так оптимистичны. Трудно падать в зарплате в три-четыре раза. Еще вчера Джикия и Дзюба зарабатывали 2,5-3 миллиона евро в год, привыкли к соответствующему уровню жизни. Многие скажут, что это не со 150 тысяч рублей в месяц вдруг перейти на 50 тысяч, в любом случае футболисты будут получать по меркам обычного работника астрономические суммы. С одной стороны, все так. Но с другой — вы не привыкали к роскошной жизни, чтобы судить, насколько легко от нее отказаться.

Дзюбе уже 36 лет. Еще полтора года назад по его самолюбию било приглашением на просмотр «Торпедо», занимавшее на тот момент последнее место в РПЛ, серьезных предложений долго не поступало. «Локомотив» стал счастливым билетом, которому форвард отплатил прекрасной игрой в течение полугода. Теперь руководители топ-клубов опасаются, что это стало лебединой песней форварда. Последний год в «Локо» Артем уже не потянул, так почему получится в другой команде? Потому что Леонид Слуцкий сказал про джекпот? Лидеры РПЛ уже, похоже, не рискнут, а у аутсайдеров совсем другие финансовые возможности. Для них ожидания нападающего по зарплате в 700-800 тысяч евро в год — огромная сумма. Если учесть токсичный характер ветерана, то платить столько желающих пока нет. Ожидаемо.

Артем Дзюба и Георгий Джикия в сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С Джикией сложнее. Многие не согласятся с формулировкой «ветеран», учитывая, что Георгию всего 30 лет. Однако защитнику постоянно приходится бороться с лишним весом, нет ощущения, что он еще долго сможет выступать на высшем уровне. Джикия гораздо позитивнее Дзюбы, но и ему непросто дался перевод в запас «Спартака» — футболист открыто негодовал. У Георгия есть предложения — не скрывают интереса в махачкалинском «Динамо», спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» говорил, что экс-капитан красно-белых, в отличие от Дзюбы, команде точно подошел бы. Вопрос только в желании и амбициях игрока.

Александр Удальцов. «Джикия нам подошел бы. Дзюба — нет». Интервью нового спортивного директора «Пари НН»

До закрытия трансферного окна в РПЛ осталось всего ничего — оно захлопнется 12 сентября. Именно столько у футболистов осталось, чтобы заключить соглашение с российским клубом — не позднее этой даты. Почему не сработает опция с двумя дополнительными неделями для свободных агентов? Потому что она действует только для тех, у кого договоры закончились в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня. У Джикии же изначально контракт со «Спартаком» был рассчитан до 31 мая, а Дзюба, по данным «СЭ», расторгся с «Локомотивом» в последний день весны, хотя соглашение действовало еще месяц.

Пора определяться. Даже если придется пойти на уменьшение зарплаты не в три, а в пять раз.

Иначе — тупик.

Артем Дзюба
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
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