«Спартак» купил защитника. Репутация Мангаша была подмочена еще до трансфера: он снялся в женской одежде

Португалец — уже седьмой новичок красно-белых в это трансферное окно.

«Спартак» официально закрыл сделку по покупке португальского защитника Рикарду Мангаша из «Витории Гимарайнш». Ранее в Сети сообщалось, что трансфер может сорваться из-за скандального видео португальца, в котором он позирует в женской одежде и с макияжем.

На каких условиях Мангаш перешел в «Спартак»

Мангаш — 26-летний португальский левый защитник с атакующими скиллами. Он выступал за «Виторию Гимарайнш» всего один сезон, но за этот отрезок впечатлил результативностью. Всего в 38 матчах за клуб он оформил 15 результативных действий, а текущий сезон начал с выдающихся «4+2» по системе «гол плюс пас» в шести отборочных играх Лиги конференций.

До «Витории» Рикарду выступал за «Боавишту» (61 встреча) и «Бордо» (30), а также долгое время находился в системе «Бенфики», куда попал в 12 лет. Вместе с лиссабонской молодежкой он добрался до финала Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2016/17. В четвертьфинале того розыгрыша он провел 90 минут против ЦСКА («Бенфика» победила 2:0). Также Рикарду провел несколько игр за юношеские сборные Португалии.

Как сообщал Metaratings, красно-белые заплатили за Мангаша 2,5 миллиона евро с учетом бонусов. По информации португальского медиа Record, в сделку включены дополнительные условия: в случае чемпионства «Спартак» отстегнет «Витории» еще 250 тысяч евро, а также поделится 15% прибыли с продажи. Контракт подписан на два года, Рикарду получил 29-й номер.

Рикарду Мангаш. Фото ФК «Спартак»

Что за видео

В последние дни вокруг трансфера Мангаша в «Спартак» появился негативный фон. В русскоязычных соцсетях завирусилось видео из TikTok девушки футболиста, на котором Рикарду позирует в женской одежде и с макияжем — по сюжету он переоделся в вещи своей избранницы.

Рикарду в соцсетях часто демонстрирует любовь к модной индустрии — летом 2023-го даже дал интервью фэшен-изданию HypedFam, в котором поделился деталями своей богатой коллекции одежды: упомянул, что имеет 28 пар кроссовок, а также рассказал о самой дорогой вещи в гардеробе — сумке за 2500 евро. «Мне всегда нравилось хорошо одеваться! Одеваться по-другому... У меня не всегда это получалось, но за последние два года я только больше инвестировал в это!» — делился новичок «Спартака».

Рикарду Мангаш. Фото Соцсети

Дебют Мангаша за «Спартак» может состояться уже в ближайшее воскресенье — в матче 8-го тура РПЛ красно-белые сыграют в гостях у махачкалинского «Динамо».