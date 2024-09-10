«Спартак» купил защитника. Репутация Мангаша была подмочена еще до трансфера: он снялся в женской одежде
«Спартак» официально закрыл сделку по покупке португальского защитника Рикарду Мангаша из «Витории Гимарайнш». Ранее в Сети сообщалось, что трансфер может сорваться из-за скандального видео португальца, в котором он позирует в женской одежде и с макияжем.
На каких условиях Мангаш перешел в «Спартак»
Мангаш — 26-летний португальский левый защитник с атакующими скиллами. Он выступал за «Виторию Гимарайнш» всего один сезон, но за этот отрезок впечатлил результативностью. Всего в 38 матчах за клуб он оформил 15 результативных действий, а текущий сезон начал с выдающихся «4+2» по системе «гол плюс пас» в шести отборочных играх Лиги конференций.
До «Витории» Рикарду выступал за «Боавишту» (61 встреча) и «Бордо» (30), а также долгое время находился в системе «Бенфики», куда попал в 12 лет. Вместе с лиссабонской молодежкой он добрался до финала Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2016/17. В четвертьфинале того розыгрыша он провел 90 минут против ЦСКА («Бенфика» победила 2:0). Также Рикарду провел несколько игр за юношеские сборные Португалии.
Как сообщал Metaratings, красно-белые заплатили за Мангаша 2,5 миллиона евро с учетом бонусов. По информации португальского медиа Record, в сделку включены дополнительные условия: в случае чемпионства «Спартак» отстегнет «Витории» еще 250 тысяч евро, а также поделится 15% прибыли с продажи. Контракт подписан на два года, Рикарду получил 29-й номер.
Что за видео
В последние дни вокруг трансфера Мангаша в «Спартак» появился негативный фон. В русскоязычных соцсетях завирусилось видео из TikTok девушки футболиста, на котором Рикарду позирует в женской одежде и с макияжем — по сюжету он переоделся в вещи своей избранницы.
Рикарду в соцсетях часто демонстрирует любовь к модной индустрии — летом 2023-го даже дал интервью фэшен-изданию HypedFam, в котором поделился деталями своей богатой коллекции одежды: упомянул, что имеет 28 пар кроссовок, а также рассказал о самой дорогой вещи в гардеробе — сумке за 2500 евро. «Мне всегда нравилось хорошо одеваться! Одеваться по-другому... У меня не всегда это получалось, но за последние два года я только больше инвестировал в это!» — делился новичок «Спартака».
Дебют Мангаша за «Спартак» может состояться уже в ближайшее воскресенье — в матче 8-го тура РПЛ красно-белые сыграют в гостях у махачкалинского «Динамо».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
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2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1