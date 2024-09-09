Дзюба не сможет заключить контракт в России после 12 сентября

По данным «СЭ», нападающий Артем Дзюба не сможет заключить соглашение с клубом РПЛ после закрытия трансферного окна — 12 сентября. Свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск нового клуба, однако эта опция действует только для тех игроков, у которых договор истек в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня.

Изначально контракт Дзюбы с «Локомотивом» действовал до 1 июля 2024 года, однако стороны, по данным «СЭ», расторгли его 31 мая. Таким образом, у 36-летнего форварда осталось три дня, чтобы заключить соглашение в РПЛ.