Судья Васильев: «Уверен, решение пожизненно отстранить меня во многом связано с одним большим клубом не из Москвы»

Российский арбитр Станислав Васильев прокомментировал свое пожизненное отстранение от работы в Тинькофф РПЛ.

«Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьезные ошибки против них. И, как показала практика, против этой команды ошибаться нельзя. В РФС же просто нашли повод меня убрать», — приводит «Чемпионат» слова Васильева.

В мае глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что Васильев временно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее стало известно, что арбитр пожизненно отстранен от работы на играх премьер-лиги.