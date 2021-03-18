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Судейство

«Уфа» — «Локомотив»: судья дважды не назначил пенальти в пользу гостей

18:42
18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив». 18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив». 18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив». 18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив». 18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив». 18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».
18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».
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На 38-й и 45+2-й минутах матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» арбитр Станислав Васильев не назначил 11-метровые удары в ворота хозяев поля.

В первом эпизоде, когда борьбу за верховую передачу вели Боян Йокич и Виталий Лисакович, капитан «Уфы» локтем левой руки ударил соперника в лицо и не дал ему сыграть в мяч. Нападающий был вынужден обратиться за помощью врачей. Васильев нарушение правил не зафиксировал. Видеоассистенты Сергей Иванов и Алексей Стипиди в его действия не вмешались.

18 марта. Уфа. "Уфа" - "Локомотив".
18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».
18 марта. Уфа. "Уфа" - "Локомотив".
18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».
18 марта. Уфа. "Уфа" - "Локомотив".
18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».
18 марта. Уфа. "Уфа" - "Локомотив".
18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».

Во втором случае в штрафной площади уфимцев упал Рифат Жемалетдинов. Арбитр снова не показал на 11-метровую отметку. Но в этот раз видеоассистенты с ним не согласились и предложили посмотреть повторы. Васильев это сделал, но все-таки остался при своем мнении: Джемал Табидзе не нарушил правила в борьбе с соперником.

18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».
18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».
18 марта. Уфа. "Уфа" - "Локомотив".
18 марта. Уфа. «Уфа» — «Локомотив».

Оба момента спорные. Виден удар локтем Лисаковича, по одному из повторов можно решить, что Табидзе ударил по ноге Жемалетдинова. Но судья иначе квалифицировал действия уфимцев.

(Александр Бобров)

Уфа — Локомотив

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