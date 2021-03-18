«Уфа» — «Локомотив»: судья дважды не назначил пенальти в пользу гостей
На 38-й и 45+2-й минутах матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» арбитр Станислав Васильев не назначил 11-метровые удары в ворота хозяев поля.
В первом эпизоде, когда борьбу за верховую передачу вели Боян Йокич и Виталий Лисакович, капитан «Уфы» локтем левой руки ударил соперника в лицо и не дал ему сыграть в мяч. Нападающий был вынужден обратиться за помощью врачей. Васильев нарушение правил не зафиксировал. Видеоассистенты Сергей Иванов и Алексей Стипиди в его действия не вмешались.
Во втором случае в штрафной площади уфимцев упал Рифат Жемалетдинов. Арбитр снова не показал на 11-метровую отметку. Но в этот раз видеоассистенты с ним не согласились и предложили посмотреть повторы. Васильев это сделал, но все-таки остался при своем мнении: Джемал Табидзе не нарушил правила в борьбе с соперником.
Оба момента спорные. Виден удар локтем Лисаковича, по одному из повторов можно решить, что Табидзе ударил по ноге Жемалетдинова. Но судья иначе квалифицировал действия уфимцев.
(Александр Бобров)
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