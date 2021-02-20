Судьи в Питере неприятно удивили. У Васильева три серьезные ошибки в кубковом матче

В первой же игре после возобновления сезона бригада арбитров в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2) в трех ключевых эпизодах вызвала недоумение своими решениями.

Не назначен пенальти в ворота «Зенита»

На 10-й минуте арбитр Станислав Васильев принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде после скидки Евгения Луценко защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий не играл в мяч рукой. Как видно на одном из видеповторов, мяч угодил игроку в живот. Судья поступил правильно — без помощи видеоассистентов Владимира Москалева и Тихона Калугина.

Скриншот момента с неназначенным пенальти.

Скриншот момента с неназначенным пенальти.

Скриншот момента с неназначенным пенальти.

Гол «Зенита» засчитан

А вот на 19-й минуте рефери ошиблись. Васильев, несмотря на бурные протесты игроков гостей, засчитал взятие ворот тульской команды. Судья вряд ли ясно видел, что произошло в площади ворот Артура Нигматуллина, но указал на центр поля. Голкипер же считал, что Далер Кузяев нанес удар по мячу, когда вратарь контролировал его, а это нарушение правил.

Видеоассистенты Москалев и Калугин с Нигматуллиным не согласились. Они провели проверку эпизода и определили: Кузяев не находился в офсайде, зенитовец не нарушил правила в борьбе с вратарем «Арсенала». ВАР поддержали решение Васильева, гол был засчитан.

Эксперты «СЭ», включая автора заметки, считают, что и сам судья, и ВАР неверно оценили этот эпизод. Голкипер действительно контролировал мяч, атаковать его в той ситуации было нельзя, гол забит с нарушением правил.

Пенальти в ворота «Зенита» назначен

Вторая серьезная ошибка случилась на 35-й минуте, когда Васильев назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Судья решил, что в том моменте защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен сыграл рукой в мяч. На самом деле игры рукой не было — мяч попал в перекладину, полетел вниз и чиркнул по руке Ловрена, которая не была отставлена в сторону. Движения рукой тоже не было.

Несмотря на это, решение рефери осталось в силе. После проверки видеоассистенты Москалев и Калугин почему-то согласились с коллегой.

Пенальти в ворота «Зенита» не назначен

На 90-й минуте арбитр допустил третью ошибку, не назначив пенальти в ворота сине-бело-голубых. В том моменте зенитовский игрок пошел шипами в мяч — случился контакт с голеностопом туляка Сергея Ткачева, который пытался пробить по воротам. Судья фол со стороны зенитовца не зафиксировал. Видеоассистенты Владимир Москалев и Тихон Калугин в действия рефери не вмешались.