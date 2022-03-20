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Идеальный матч Зиньковского: организовал три гола Самары и прибил «Сочи», который чуть не спасся в меньшинстве с 0:2

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Сочи»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
20 марта. «Сочи» — «Крылья Советов» — 2:3.
Фото ФК «Крылья Советов»
Победный гол — шедевр.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:3
Крылья Советов
Голы
Глушенков, 45 (0:1), Горшков, 78 (0:2), Мелкадзе, 80 (1:2), Макарчук, 83 (2:2), Зиньковский, 90 (2:3)
Сочи
Джанаев Дркушич (Прохин, 66) Родригау Терехов Цаллагов (Макарчук, 74) Юрганов Заика (Маргасов, 88) Юсупов (Попов, 66) Бурмистров (Мелкадзе, 66) Ангбан Кассьерра
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Барач Якуба (Цыпченко, 72) Ежов (Липовой, 90) Глушенков (Игнатьев, 72) Зиньковский (Коваленко, 90) Сарвели (Пиняев, 66)
Предупреждения
Цаллагов 18’, Бурмистров 31’, Терехов 53’, Мелкадзе 90+3’  -  Якуба 39’, Барач 54’, Зиньковский 68’, Бейл 87’
Удаления
Терехов 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Чистяков (Азов) Богач (Люберцы)

«Крылья Советов» обыграли на выезде «Сочи» в самом напряженном матче дня — 3:2, хотя к 90-й минуте хозяева в меньшинстве свели игру к ничьей.

Герой матча — Антон Зиньковский, организовавший три гола «Крыльев» в Сочи. В концовке первого тайма хавбек после прохода по левому флангу сделал голевой прострел на Глушенкова, а на 78-й минуте заработал пенальти, который реализовал Горшков.

При этом хозяева с 63-й минуты играли в меньшинстве: Терехов в верховой борьбе локтем попал в голову Якубе и получил вторую желтую. Но «Сочи» не развалился, а наоборот, даже чуть не спас ничью, забив за две минуты дважды.

Камбэк организовал Ивелин Попов, который сначала ассистировал Мелкадзе, прострелив с правого фланга в район вратарской, а затем сделал идеальный навес с того же края на Макарчука.

Напряженная концовка осталась за «Крыльями»: Зиньковский забил победный гол самарцев, отправив мяч в «девятку». После передачи к линии штрафной он в касание исполнил так, что у Джанаева не было шансов. Пушка!

Антон стал лучшим игроком встречи и скромничал в послематчевом интервью: «Повезло, что залетело такое. Это везение!» — сказал хавбек.

У Зиньковского всего два гола в этом сезоне РПЛ, но то, что «Крылья» пытаются играть в яркий агрессивный атакующий футбол, — это заслуга в том числе и Антона. Отчасти поэтому Валерий Карпин впервые вызвал Зиньковского на сборы национальной команды. Ранее хавбек «Крыльев» попадал только в расширенный список сборной.

А «Сочи» вывалился из лидирующей группы претендентов на медали, пропустив вперед ЦСКА, который разорвал «Рубин» и весной играет ярче всех в лиге.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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12%

1.73
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Нижний Новгород 1
Спартак 1
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24%

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19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
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ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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