Идеальный матч Зиньковского: организовал три гола Самары и прибил «Сочи», который чуть не спасся в меньшинстве с 0:2

Победный гол — шедевр.

«Крылья Советов» обыграли на выезде «Сочи» в самом напряженном матче дня — 3:2, хотя к 90-й минуте хозяева в меньшинстве свели игру к ничьей.

Герой матча — Антон Зиньковский, организовавший три гола «Крыльев» в Сочи. В концовке первого тайма хавбек после прохода по левому флангу сделал голевой прострел на Глушенкова, а на 78-й минуте заработал пенальти, который реализовал Горшков.

При этом хозяева с 63-й минуты играли в меньшинстве: Терехов в верховой борьбе локтем попал в голову Якубе и получил вторую желтую. Но «Сочи» не развалился, а наоборот, даже чуть не спас ничью, забив за две минуты дважды.

Камбэк организовал Ивелин Попов, который сначала ассистировал Мелкадзе, прострелив с правого фланга в район вратарской, а затем сделал идеальный навес с того же края на Макарчука.

Напряженная концовка осталась за «Крыльями»: Зиньковский забил победный гол самарцев, отправив мяч в «девятку». После передачи к линии штрафной он в касание исполнил так, что у Джанаева не было шансов. Пушка!

Антон стал лучшим игроком встречи и скромничал в послематчевом интервью: «Повезло, что залетело такое. Это везение!» — сказал хавбек.

У Зиньковского всего два гола в этом сезоне РПЛ, но то, что «Крылья» пытаются играть в яркий агрессивный атакующий футбол, — это заслуга в том числе и Антона. Отчасти поэтому Валерий Карпин впервые вызвал Зиньковского на сборы национальной команды. Ранее хавбек «Крыльев» попадал только в расширенный список сборной.

А «Сочи» вывалился из лидирующей группы претендентов на медали, пропустив вперед ЦСКА, который разорвал «Рубин» и весной играет ярче всех в лиге.