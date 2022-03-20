Идеальный матч Зиньковского: организовал три гола Самары и прибил «Сочи», который чуть не спасся в меньшинстве с 0:2
«Крылья Советов» обыграли на выезде «Сочи» в самом напряженном матче дня — 3:2, хотя к 90-й минуте хозяева в меньшинстве свели игру к ничьей.
Герой матча — Антон Зиньковский, организовавший три гола «Крыльев» в Сочи. В концовке первого тайма хавбек после прохода по левому флангу сделал голевой прострел на Глушенкова, а на 78-й минуте заработал пенальти, который реализовал Горшков.
При этом хозяева с 63-й минуты играли в меньшинстве: Терехов в верховой борьбе локтем попал в голову Якубе и получил вторую желтую. Но «Сочи» не развалился, а наоборот, даже чуть не спас ничью, забив за две минуты дважды.
Камбэк организовал Ивелин Попов, который сначала ассистировал Мелкадзе, прострелив с правого фланга в район вратарской, а затем сделал идеальный навес с того же края на Макарчука.
Напряженная концовка осталась за «Крыльями»: Зиньковский забил победный гол самарцев, отправив мяч в «девятку». После передачи к линии штрафной он в касание исполнил так, что у Джанаева не было шансов. Пушка!
Антон стал лучшим игроком встречи и скромничал в послематчевом интервью: «Повезло, что залетело такое. Это везение!» — сказал хавбек.
У Зиньковского всего два гола в этом сезоне РПЛ, но то, что «Крылья» пытаются играть в яркий агрессивный атакующий футбол, — это заслуга в том числе и Антона. Отчасти поэтому Валерий Карпин впервые вызвал Зиньковского на сборы национальной команды. Ранее хавбек «Крыльев» попадал только в расширенный список сборной.
А «Сочи» вывалился из лидирующей группы претендентов на медали, пропустив вперед ЦСКА, который разорвал «Рубин» и весной играет ярче всех в лиге.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7