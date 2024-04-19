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«Зенит» разгромит «Оренбург», а «Ростов» обыграет «Спартак». Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Дуймович и Малежик дали прогнозы на матчи 25-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов (слева) и нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние болельщиков и экспертов продолжают бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Томислав Дуймович и музыкант Вячеслав Малежик.

«Краснодар» — «Факел»

Томислав Дуймович — 2:0. После поражения от «Зенита» «Краснодар» должен реабилитироваться перед своими болельщиками. Борьба за золото продолжается, хоть и будет трудно вернуться на первое место.

Вячеслав Малежик — 2:2. Сложная ситуация: мой товарищ Сергей Ташуев тренирует «Факел», а с другой стороны, мне нравится, как играет «Краснодар». Поэтому поставлю на ничью.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
19 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

«Рубин» — «Локомотив»

Томислав Дуймович — 1:1. «Рубин» — крепкая команда, которая очень хорошо играет в обороне. Думаю, что нас ждет ничья.

Вячеслав Малежик — 1:1. Встречаются крепкие и интересные команды. Трудно выделить фаворита, поэтому ставлю на ничью.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Локомотив

«Балтика» — «Крылья Советов»

Томислав Дуймович — 2:2. «Балтика» прибавила этой весной, одержав две победы в чемпионате. Конечно, ей никак нельзя проигрывать, но «Крылья Советов» — серьезный соперник.

Вячеслав Малежик — 1:2. Калининградцы очень стараются, они молодцы, но пока не все у них получается. Поэтому считаю, что «Крылья Советов» победят.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Крылья Советов

ЦСКА — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 2:0. ЦСКА борется за третье место, всего одно очко до «Динамо», армейцы — фавориты в этой встрече. «Ахмат» поменял тренера, но команда до сих пор находится внизу турнирной таблицы.

Вячеслав Малежик — 2:1. У ЦСКА очень хорошая и результативная атака, очень хорошо играют Заболотный, Мусаев и Файзуллаев. Но у «Ахмата» новый главный тренер, игроки будут биться за него. Поэтому думаю, что будет минимальная победа армейцев.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

«Пари НН» — «Динамо»

Томислав Дуймович — 0:2. Три поражения подряд в чемпионате России — неприятность для «Динамо». Считаю, что победа в Кубке России над «Оренбургом» поможет взбодриться.

Вячеслав Малежик — 1:1. «Динамо» будет тяжело в этой встрече, хотя буду болеть за него!

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Динамо

«Зенит» — «Оренбург»

Томислав Дуймович — 3:0. «Зенит» — явный фаворит этой встречи, он идет за шестым чемпионством подряд.

Вячеслав Малежик — 2:0. У «Зенита» явное преимущество. Он идет к чемпионству и должен спокойно обыгрывать «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

«Сочи» — «Урал»

Томислав Дуймович — 1:1. Обе команды борются за выживание, в прошлом туре обыграли московские команды у себя дома. Думаю, что встреча закончится вничью.

Вячеслав Малежик — 2:2. Жду результативную ничью. «Сочи» очень хорошо выглядит весной, а «Урал» после победы над «Динамо» должен взбодриться в борьбе за выживание.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 18:15. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал

«Ростов» — «Спартак»

Томислав Дуймович — 2:1. «Спартак» расстался с Абаскалем, у него начинается новый этап. Карпин хорошо играет против красно-белых, поэтому ставлю на победу «Ростова».

Вячеслав Малежик — 3:1. Думаю, что «Ростов» сразу же полезет в атаку и сможет одержать победу над «Спартаком», в котором сменился тренер.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак
Томислав Дуймович
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
6
2
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Бессмертная классика РПЛ: Карпин против «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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