«Зенит» разгромит «Оренбург», а «Ростов» обыграет «Спартак». Прогнозы на 25-й тур РПЛ
Томислав Дуймович — 2:0. После поражения от «Зенита» «Краснодар» должен реабилитироваться перед своими болельщиками. Борьба за золото продолжается, хоть и будет трудно вернуться на первое место.
Вячеслав Малежик — 2:2. Сложная ситуация: мой товарищ Сергей Ташуев тренирует «Факел», а с другой стороны, мне нравится, как играет «Краснодар». Поэтому поставлю на ничью.
Томислав Дуймович — 1:1. «Рубин» — крепкая команда, которая очень хорошо играет в обороне. Думаю, что нас ждет ничья.
Вячеслав Малежик — 1:1. Встречаются крепкие и интересные команды. Трудно выделить фаворита, поэтому ставлю на ничью.
Томислав Дуймович — 2:2. «Балтика» прибавила этой весной, одержав две победы в чемпионате. Конечно, ей никак нельзя проигрывать, но «Крылья Советов» — серьезный соперник.
Вячеслав Малежик — 1:2. Калининградцы очень стараются, они молодцы, но пока не все у них получается. Поэтому считаю, что «Крылья Советов» победят.
Томислав Дуймович — 2:0. ЦСКА борется за третье место, всего одно очко до «Динамо», армейцы — фавориты в этой встрече. «Ахмат» поменял тренера, но команда до сих пор находится внизу турнирной таблицы.
Вячеслав Малежик — 2:1. У ЦСКА очень хорошая и результативная атака, очень хорошо играют Заболотный, Мусаев и Файзуллаев. Но у «Ахмата» новый главный тренер, игроки будут биться за него. Поэтому думаю, что будет минимальная победа армейцев.
Томислав Дуймович — 0:2. Три поражения подряд в чемпионате России — неприятность для «Динамо». Считаю, что победа в Кубке России над «Оренбургом» поможет взбодриться.
Вячеслав Малежик — 1:1. «Динамо» будет тяжело в этой встрече, хотя буду болеть за него!
Томислав Дуймович — 3:0. «Зенит» — явный фаворит этой встречи, он идет за шестым чемпионством подряд.
Вячеслав Малежик — 2:0. У «Зенита» явное преимущество. Он идет к чемпионству и должен спокойно обыгрывать «Оренбург».
Томислав Дуймович — 1:1. Обе команды борются за выживание, в прошлом туре обыграли московские команды у себя дома. Думаю, что встреча закончится вничью.
Вячеслав Малежик — 2:2. Жду результативную ничью. «Сочи» очень хорошо выглядит весной, а «Урал» после победы над «Динамо» должен взбодриться в борьбе за выживание.
Томислав Дуймович — 2:1. «Спартак» расстался с Абаскалем, у него начинается новый этап. Карпин хорошо играет против красно-белых, поэтому ставлю на победу «Ростова».
Вячеслав Малежик — 3:1. Думаю, что «Ростов» сразу же полезет в атаку и сможет одержать победу над «Спартаком», в котором сменился тренер.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6