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«Абаскаль, наверное, слабейший тренер в истории клуба. Карпин в «Спартаке»? Это реально». Мнение Шикунова

Шикунов назвал Абаскаля слабейшим тренером в истории «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов — об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Не затянул ли «Спартак» с этим решением?

— Журналисты и болельщики уже полгода обсуждают это увольнение. Не знаю, чем руководствовался менеджмент клуба. Ну хорошо, что хоть так. Уже невозможно было смотреть на эти мучения. Все закончилось. Жаль было футболистов! Они вообще не знали, что делать, как... Нехорошая ситуация. Абаскаль не справлялся с этим коллективом. Для него «Спартак» — слишком большой клуб. Нет, я бы даже сказал — громадный!

— А вы считаете, что «Спартаку» следовало расстаться с испанцем еще до зимней паузы?

— Конечно! Но я не знаю, какие там у сторон были договоренности... Для меня довольно быстро стало очевидным: это не тренер уровня «Спартака». Мне кажется, испанец вообще слабейший наставник в истории команды.

— Все ли так очевидно? Не думаете, что Абаскаль может посетовать на неожиданную потерю ведущего игрока — Промеса — перед весенней частью чемпионата?

— Ну при чем тут это? Да, Промес — важный для «Спартака» игрок. Но разве команда с голландцем в составе феерила по осени? Точно так же спотыкалась... Постоянные провалы! Матч туда, матч сюда... Качели! Стабильности с Абаскалем не было никакой. А большой клуб отличает именно это!

Гильермо Абаскаль. Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю

— Что-то положительное было в игре и результатах «Спартака» при Абаскале?

— Ничего!

— А бронза прошлого сезона?

— Слушайте, третье место — не показатель для «Спартака». Раньше бы это вообще расценили как провал. Ну что такое бронзовые медали? Не забывайте, что второе и третье места в нынешних реалиях ничего не дают. Еврокубков у нас нет. Есть трофей — это я понимаю. А все остальное... Второсортно.

— При Абаскале одержана крупная победа над «Зенитом» в Кубке в прошлом сезоне (3:0).

— Ну... Бывает раз в год. Что теперь, болельщикам всю жизнь вспоминать ту игру? Что это такое? Год праздновать победу над питерцами? Несерьезно...

Гильермо Абаскаль
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Слишкович — временная фигура?

— Пока назначили его, так как на носу уже игра с «Зенитом». Пока так... А что дальше? Не знаю. Посмотрим, как быстро сработает клуб.

— Сегодня появилась информация, что в клубе рассматривают кандидатуры двух специалистов — Валерия Карпина и Владимира Ивича.

— Можно говорить все что угодно. Зачем гадать? Есть люди, принимающие решения. Пять или даже шесть человек. Они и должны сделать выбор. Я могу сказать лишь одно: «Спартак» должен тренировать сейчас российский специалист. Зачем кого-то везти сюда из Европы? Какой смысл? Лиги чемпионов и Лиги Европы нет. Надо сначала выстроить все процессы внутри. А когда нас вновь допустят до европейских турниров, зовите хоть Гвардиолу! Сейчас нужен свой.

— Но Ивич-то адаптирован к нашим реалиям.

— Тут согласен. Поработал в РПЛ, серб, близок нам по менталитету. Я не понимаю, когда приглашают малоизвестных голландцев, итальянцев, испанцев. Они сейчас тут точно не нужны!

Гильермо Абаскаль. Отмучились. «Спартак» попрощался с Абаскалем

— И все-таки: очередное возвращение Карпина в «Спартак» возможно?

— Мне кажется, это реально. Почему нет? Человек со спартаковским прошлым. Был большим игроком, тренировал красно-белых. Сейчас набрался опыта, тренирует сборную, его «Ростов» весной выглядит весьма прилично. Но опять же — мы не можем решать за руководителей клуба. Думаю, российские специалисты, не только Карпин, входят в их шорт-лист. Давайте немного подождем.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
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Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
8
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
9
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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