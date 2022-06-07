Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о месте проведения национального Суперкубка и обстоятельствах его выбора.

Мнение

После того как «Лужники» отказались от проведения Суперкубка России — нет покрытия, которое сохранило бы поле в должной мере (а график мероприятий на главном стадионе страны настолько плотный, что времени, достаточного для восстановления газона, просто нет), — выбор места для первого матча нового сезона свелся к простой формуле: или Санкт-Петербург, или нет.

Во вторник «СЭ» дал инсайд: встреча «Зенита» со «Спартаком» пройдет в Северной столице. Поскольку гарантирована большая прибыль, чем в любой другом месте, кроме «Лужников».

Можно ли этому верить? Да.

В Казань никто особо ехать не хотел — город так и не стал футбольным, «Рубин» вылетел из РПЛ, местная полиция одна из самых строгих.

Нижний нравится, но там не менее жесткие меры по обеспечению правопорядка. Что становится весомым фактором с учетом интереса к игре двух самых популярных клубов РФ и невозможностью логистически разделить их болельщиков на транспорте (количество прямых авиа- и железнодорожных маршрутов Санкт-Петербург — Казань или Санкт-Петербург — Нижний ограничено). Квота билетов распределяется в равных долях, 50 на 50. И как быть?

«Спартак», разумеется, идет навстречу Суперкубку с девизом «Только не Питер!». К

бомбардировке премьер-лиги на днях присоединился даже Леонид Федун — обвинивший руководство РПЛ в том, что красно-белые недобрали то ли 13, то ли 14 очков в сезоне-2021/22. И что все в чемпионате делается для победы «Зенита».

Ситуация изначально представлялась непростой. Для «Спартака» три предыдущих Суперкубка становились полностью московскими — красно-белые дважды играли против ЦСКА и один раз против «Локомотива». Не возникало проблем ни с местом, ни с выбором рефери, потому что такой афиши, как сейчас, не было никогда.

Раньше вопрос решался по итогам сезона. Суперкубок всегда рассматривался лигой как коммерческий турнир, и чтобы определить стадион, следовало для начала узнать состав участников. ЦСКА, например, поддерживал идею не только Суперкубок, но и каждый финал национального Кубка организовывать в «Лужниках» (Александр Дюков недавно объяснил, почему такое маловероятно). «Краснодар» и «Зенит» выступали решительно против этой идеи. В итоге Суперкубок путешествовал по стране. Пока не сложился нынешний пазл претендентов.

«Зенит» бился за трофей и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в других городах. Побеждал в столице и терпел там поражение — фактор стадиона не являлся определяющим. Судя по всему, в Питере спокойны и, как всегда, держатся своей позиции: если сыграем дома — прекрасно. Если нет — ничего страшного.

«Спартаку» же матч в Петербурге — как красная тряпка для быка. Как и российские судьи на этой встрече (интересно, кстати, о какой иностранной бригаде в современной ситуации идет речь в обращении «Спартака»? Из какой страны владелец клуба и его окружение хотели бы видеть арбитров?).

Скандал? Скандал. Из которого уже не выплыть.

Теперь отдать Суперкубок «Газпром Арене» — значит вызвать еще большее раздражение и протесты у «Спартака». Отдать другому городу — значит в очередной раз пойти на поводу эмоций 10-кратных чемпионов России. Именно так, поскольку эту тему москвичи отыграли в информационном пространстве первыми. Победят они «Зенит» — станут говорить, что это сделано вопреки всему. Уступят — причина поражения уже найдена.

Вместе с тем проблемы есть не только с местом, но и с датой. Утвержденного календаря сезона все еще нет. «Спартак» хочет, чтобы матч за Суперкубок состоялся на неделю позже обозначенного срока — 16 июля. «Зенит» готовится к 9-му.

Другие клубы тоже ждут, поскольку Суперкубок исторически проходит за неделю до 1-го тура чемпионата. У «Газпром Арены» свои резоны: было бы красиво провести там статусное мероприятие через пару месяцев после отнятого в пользу Парижа финала Лиги чемпионов. К тому же шикарный стадион на берегу Финского залива принял пока только один финал — Кубка конфедераций-2017. А Москва только что — БЕТСИТИ Кубка России.

Идея же определять арену-хозяйку Суперкубка методом жеребьевки — абсурд. Тогда и дату матча надо назначать аналогичным способом.

Окончательное решение должно последовать на этой неделе. Как быть?

С учетом пяти (если считать «Химки», то и шести) московских команд в РПЛ есть два «справедливых» варианта. Либо все-таки договориться с «Лужниками», либо каждый раз дожидаться, когда определятся участники, и уже тогда экстренно находить другой, не московский, стадион.

Или место проведения Суперкубка всегда должно быть известно заранее, как и принципы, стратегия и регламент выбора арены. Чтобы не возникало мыслей о жеребьевке и цирка с лавированием между интересами двух клубов.

Что угодно, но только не так, как сейчас.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.