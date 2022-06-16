Зелимхан Бакаев: «Надеюсь, своей игрой поменяю настроение болельщиков «Зенита»
— Зелимхан, тяжело ли было принять решение о переходе?
— Непросто. Все понимают — тяжелый переход. Но я амбициозный, ставлю максимальные цели. Я уверен, что смогу добиться многого. Это большой клуб с большой историей. Надо работать — и все будет.
— В «Спартаке» перспектив не видели?
— В «Спартаке» тоже большие амбиции и перспективы. Но я игрок «Зенита», хочу говорить только о нем.
— Когда вы узнали, что «Зенит» проявляет к вам интерес?
— Пару месяцев назад. Точно не могу сказать. Может, и раньше было, но отец с агентом договорились, что не будут меня отвлекать.
— Другие варианты были?
— Возможно. Но конкретики не было. В России точно не было вариантов.
— Противостояние «Зенита» и «Спартака» — серьезное. Не боитесь?
— Возможно, что-то и будет — какая-то встреча. Это в любом случае для меня будет историей, которую я буду вспоминать. Я надеюсь, что своей игрой поменяю настроение болельщиков, они будут мной довольны. Главное — играть хорошо.
— С Дзюбой общаетесь?
— Нет. Только если в сборной.
— Не спрашивали у него совет?
— Ха-ха! Нет, не спрашивал.
— Вы выбрали номер 7. Знаете, что под ним играл Азмун?
— И Халк тоже. Надо доказывать, соответствовать номеру, под которым играли такие великолепные футболисты.
— Что думаете о конкуренции?
— Конкуренция — это очень хорошо. Я думаю, что из-за такой конкуренции «Зенит» каждый год становится чемпионом. Никто не расслабляется, это помогает. Будет интересно.
— Вы общались с Сергеем Семаком по поводу своей роли в команде?
— Пока нет. Возможно, это предстоит.
— На вашем месте играет Малком. На какой позиции вы готовы играть?
— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латераля, и флангового нападающего. Так что тренер лучше знает, где я буду приносить пользу.
— Правый защитник?
— Если поставят — не проблема!
— Как вам приветственный тоннель?
— На утренней тренировке были не все игроки — мы были разделены по группам. Так что я благодарен тренеру. Если бы тоннель был вечером, то было бы жестче. Побольше ударов получил бы.
— Как прошла первая тренировка?
— Хорошо. Немножко тяжело было. Но я наслышан, что тренировки в «Зените» интересные.
— Как относитесь к Зареме Салиховой?
— Честно, это уже прошлая история. Я уже все сказал, честно. Мои слова — чистая правда. А в остальном я не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и перед теми, с кем я играл.
— По Сети давно гуляет видео, на котором вы и другие воспитанники «Спартака» поете «Зенит» — моя судьба". Расскажите историю этого ролика.
— Классика — учительница выходила, а мы немножко баловались и кричалки заряжали. И кто-то предложил спеть «Зенит» — моя судьба". Потом человек, снимавший это, ушел в ЦСКА и выложил. Но это чисто шутка была.
— Знаете другие зенитовские кричалки?
— Не так хорошо знаю. Но в будущем узнаю и запомню.
— Вы готовы сыграть в матче за Суперкубок России?
— Конечно, готов. Еще 20 дней, я пройду сборы — дай бог без травм! Будем готовы к этому бою.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0