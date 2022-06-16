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Зелимхан Бакаев: «Надеюсь, своей игрой поменяю настроение болельщиков «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»
Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев во время своей презентации рассказал о деталях трансфера и знаменитого видео, на котором он исполняет кричалку сине-бело-голубых.

— Зелимхан, тяжело ли было принять решение о переходе?

— Непросто. Все понимают — тяжелый переход. Но я амбициозный, ставлю максимальные цели. Я уверен, что смогу добиться многого. Это большой клуб с большой историей. Надо работать — и все будет.

— В «Спартаке» перспектив не видели?

— В «Спартаке» тоже большие амбиции и перспективы. Но я игрок «Зенита», хочу говорить только о нем.

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— Когда вы узнали, что «Зенит» проявляет к вам интерес?

— Пару месяцев назад. Точно не могу сказать. Может, и раньше было, но отец с агентом договорились, что не будут меня отвлекать.

— Другие варианты были?

— Возможно. Но конкретики не было. В России точно не было вариантов.

— Противостояние «Зенита» и «Спартака» — серьезное. Не боитесь?

— Возможно, что-то и будет — какая-то встреча. Это в любом случае для меня будет историей, которую я буду вспоминать. Я надеюсь, что своей игрой поменяю настроение болельщиков, они будут мной довольны. Главное — играть хорошо.

— С Дзюбой общаетесь?

— Нет. Только если в сборной.

— Не спрашивали у него совет?

— Ха-ха! Нет, не спрашивал.

— Вы выбрали номер 7. Знаете, что под ним играл Азмун?

— И Халк тоже. Надо доказывать, соответствовать номеру, под которым играли такие великолепные футболисты.

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— Что думаете о конкуренции?

— Конкуренция — это очень хорошо. Я думаю, что из-за такой конкуренции «Зенит» каждый год становится чемпионом. Никто не расслабляется, это помогает. Будет интересно.

— Вы общались с Сергеем Семаком по поводу своей роли в команде?

— Пока нет. Возможно, это предстоит.

— На вашем месте играет Малком. На какой позиции вы готовы играть?

— В прошлом сезоне я играл и в нападении, и латераля, и флангового нападающего. Так что тренер лучше знает, где я буду приносить пользу.

— Правый защитник?

— Если поставят — не проблема!

— Как вам приветственный тоннель?

— На утренней тренировке были не все игроки — мы были разделены по группам. Так что я благодарен тренеру. Если бы тоннель был вечером, то было бы жестче. Побольше ударов получил бы.

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— Как прошла первая тренировка?

— Хорошо. Немножко тяжело было. Но я наслышан, что тренировки в «Зените» интересные.

— Как относитесь к Зареме Салиховой?

— Честно, это уже прошлая история. Я уже все сказал, честно. Мои слова — чистая правда. А в остальном я не хочу ворошить прошлое. Я честен перед собой и перед теми, с кем я играл.

— По Сети давно гуляет видео, на котором вы и другие воспитанники «Спартака» поете «Зенит» — моя судьба". Расскажите историю этого ролика.

— Классика — учительница выходила, а мы немножко баловались и кричалки заряжали. И кто-то предложил спеть «Зенит» — моя судьба". Потом человек, снимавший это, ушел в ЦСКА и выложил. Но это чисто шутка была.

— Знаете другие зенитовские кричалки?

— Не так хорошо знаю. Но в будущем узнаю и запомню.

— Вы готовы сыграть в матче за Суперкубок России?

— Конечно, готов. Еще 20 дней, я пройду сборы — дай бог без травм! Будем готовы к этому бою.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
31
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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РПЛ, таблица переходов: Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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