Топ-дебют Кассьерры за «Зенит»: три минуты на поле — и победный гол

Сине-бело-голубые победили «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Црвена Звезда» — 2:1 (0:0)

Голы: Мостовой, 53 (1:0). Кассьерра, 74 (2:0). Катаи, 80 (2:1).

«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 46), Дуглас Сантос (Ловрен, 62), Чистяков (Адамов, 63), Алип (Скроботов, 89), Сутормин (Круговой, 63), Барриос (Кравцов, 73), Бакаев (Вендел, 46), Клаудиньо (Ерохин, 71), Мостовой (Сандрачук, 78), Малком (Кузяев, 46), И.Сергеев (Кассьерра, 71).

«Црвена Звезда»: Борьян, Драгович, Эракович, Пиччини (Родич, 55), Гобелич, Канга, Кангва (Станкович, 84), Срнич (Николич, 73), Букари (Иванич, 55), Павков (Катаи, 65), Мустафа (Бен Набуан, 65).

Предупреждение: Николич, 90+4.

Судья: Кукуян (Сочи).

3 июля. Сочи. Стадион «Фишт».

Битва чемпионов

Международный матч в России — всегда крупное событие. Не так важно, играет национальная сборная, проходит встреча Лиги чемпионов или Евро — ажиотаж всегда повышенный. Но, как известно, в ближайший год с матчами против зарубежных команд в России будет сложно. Так что любая международная игра автоматически становится уникальным событием. Даже товарищеская.

У «Зенита» с «Црвеной Звездой» давняя дружба. Клубы уже много лет сотрудничают, причем вполне официально, а в воскресенье продлили это соглашение.

Очная встреча двух клубов-приятелей — логичное продолжение сотрудничества. «Зенит» объявил об игре с «Црвеной Звездой» еще в начале июня. Матчу даже выбрали помпезное название «Битва чемпионов», ведь встречались действующие победители чемпионатов России и Сербии.

Для матча выбрали необычную локацию — сочинский «Фишт». Но дело тут не в многочисленных отдыхающих, а в загруженности «Газпром Арены» — за день до матча стадион сине-бело-голубых принимал концерт группы «Земляне», и его переносить не собирались. Здесь, наверное, удивились «Руки Вверх», которым пришлось сдвинуться на неделю из-за проведения Суперкубка России на «Газпром Арене».

А в курортном городе «Битва чемпионов» вызвала ажиотаж — на «Фишт» пришло 30 тысяч. «Сочи» о такой посещаемости в РПЛ пока только мечтать.

Одоевский — вратарь на Суперкубок?

Матч со «Спартаком» — уже в ближайшую субботу. И для «Зенита» подобный спарринг — прекрасная возможность подготовиться к игре за трофей. Обычно в последних контрольных матчах перед стартом сезона тренеры выставляют состав, близкий к тому, что будет на официальной игре. Но межсезонье сейчас короткое, поэтому Сергей Семак опирается на тех, кто лучше готов. К примеру, Вендел поздно прилетел из Бразилии, а Ловрен едва восстановился от травмы. Поэтому оба остались в запасе, хотя мы легко можем увидеть их в основе на «Спартак».

С другой стороны, Барриос только 23 июня провел первую тренировку после отпуска, но второй матч подряд начинает с первых минут. Уже привычно видеть в основе «Зенита» Бакаева, хотя на этот раз он отыграл тайм без результативных действий. Важно, что четвертую встречу подряд в основе выходит Одоевский — велика вероятность, что именно 19-летний голкипер сыграет со «Спартаком».

Дебют Кассьерры

В нападении в Суперкубке, судя по всему, начнет один Сергеев. Дзюбы и Юри Алберто в «Зените» больше нет, а Кассьерра лишь за несколько дней до матча с «Црвеной Звездой» начал тренироваться с новой командой. А Сергеев, как и Одоевский, все четыре предсезонные встречи начинал в основе.

Кассьерра в воскресенье все-таки вышел на поле — на 71-й минуте он под овации «Фишта» заменил именно Сергеева. Заметно, что колумбиец в неплохой форме, но он был с командой очень мало и лишь сейчас дебютировал за нее. Однако первый матч оказался у Кассьерры шикарным: ровно через три минуты после выхода на замену новый форвард «Зенита» забил мяч. Причем гол вышел крутым: Кассьерра классно обыгрался с Мостовым (автором первого мяча) и умно пропустил на Вендела. «Фишт» радовался так, будто Матео до сих пор в «Сочи».

К тому времени «Зенит» уже выигрывал 1:0 после гола Мостового на 53-й минуте, хотя в первом тайме не было ни голов, ни моментов. Впрочем, после перерыва и у «Црвены Звезды» были возможности, а на 80-й минуте Катаи отыграл один мяч.

Но до финального свистка «Зенит» больше не пропускал и удержал победу. У сине-бело-голубых отличный результат в межсезонье: четыре победы в четырех играх, пусть и две из них по пенальти. «Спартаку» стоит бояться?