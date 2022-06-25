Зачем «Зениту» Алберто, если есть Бакаев? Команда Семака снова победила
Пока без Кассьерры
Главное связанное с «Зенитом» событие последних дней — самоволка Юри Алберто. Бразильский форвард, судя по всему, летом в Санкт-Петербург не прилетит — гендиректор клуба Александр Медведев уже косвенно это подтвердил, и «Зенит» рассчитывает вместо Алберто получить от его нового работодателя пару футболистов.
К счастью, все остальные легионеры вернулись в расположение невской команды. Не все, правда, готовы играть: например, Деяну Ловрену еще предстоит набрать форму после травмы, лишившей хорвата целой весны. Зато прилетели Барриос, Вендел и Алип — все трое начали матч с «Сочи» в запасе и появились на газоне во втором тайме.
«Зенит» ждет еще одного легионера — форварда Матео Кассьерру, который пока еще числится футболистом «Сочи». Второй бомбардир прошлого сезона вот-вот должен присоединиться к чемпионам, но пока он где-то занимается индивидуально. Колумбиец в межсезонье даже не провел ни одной тренировки с «Сочи», а новый главный тренер южной команды Вадим Гаранин еще во вторник на пресс-конференции констатировал: «Все идет к тому, что Кассьерра уйдет». Неловко, что в этот момент в зале находились и Сергей Семак, и Александр Медведев. А гендиректор «Зенита» чуть позже, отвечая на вопрос о трансфере Кассьерры, добавил ситуации неловкости и сказал: «Все играли в детскую игру горячо-холодно? На сегодня могу сказать, что тепло!»
Дерзкая молодежь «Сочи»
Без Кассьерры, Юри Алберто и Дзюбы альтернативы в центре атаки у «Зенита» нет: там, как и в матче с «Нижним Новгородом», с первых минут вышел Сергеев. Вообще Семак сделал лишь одну замену в стартовом составе: в середине поля вышел не Кравцов, а Кузяев. Снова первый тайм отыграл Одоевский, а в перерыве его сменил Кержаков.
Состав «Сочи» выглядел куда интереснее. На первый матч в роли главного тренера Гаранин вышел с тройкой центральных защитников, хотя в «Енисее» предпочитал четверку. Нобоа пока занимается по индивидуальной программе. Дебютировал Сарвели, хотя о его переходе официально объявили лишь за день до матча. Ангбан опустился в опорную зону, хотя у Владимира Федотова весной играл высоко. Любопытно и то, что уже с первых минут вышли три игрока на просмотре: Амир Батырев, Кирилл Ушатов и Даниил Мартовой. Все трое прошлый сезон провели в «Твери», а в матче с «Зенитом» были очень заметны. В частности, Ушатов в конце первого тайма попал в перекладину.
Вторая команда прошлого чемпионата вообще мало в чем уступала первой. «Зенит» больше контролировал мяч, но в первом тайме создавал не так много: можно вспоминать только заблокированный удар Сергеева и плотный выстрел Малкома. А прямо перед перерывом «Зенит» вполне мог пропустить: арбитр назначил пенальти за фол на Терехове, но после просмотра видеоповтора отменил решение, так как чуть ранее Батырев сыграл рукой.
Дебютный мяч Зелимхана
В перерыве «Сочи» поменял весь состав целиком, а «Зенит» сделал точечные замены, в том числе вышли Вендел, Барриос и Алип. А чуть позже на поле появился и Бакаев, который в предыдущей игре реализовал послематчевый пенальти.
На этот раз Бакаев отличился с игры: Кузяев отобрал мяч в центре поля, Зелимхан его подобрал, обыгрался с Далером и поразил дальний угол с рабочей левой ноги. Никакого свиста в адрес экс-спартаковца не было. Если с Дзюбой у многих болельщиков «Зенита» работало правило «его голы не считаются», то тут все в порядке. Бакаев забил классный мяч на радость болельщикам.
Но «Сочи» быстро сравнял счет: Кравцова съели высоким прессингом, Жоаозиньо навесил в штрафную, а не прикрытый никем Мелкадзе поразил ворота Кержакова головой.
Бакаев вполне мог оформить дубль: он создал по моменту на каждом из флангов, но в обоих случаях ему не повезло. Как и Венделу, попавшему в штангу в добавленное время. Пришлось «Зениту» второй раз за неделю участвовать в серии пенальти.
В матче с «Нижним» Семак выпустил под 11-метровые молодого Бязрова, и тот отразил один удар. На этот раз в воротах «Зенита» остался Кержаков, а Гаранин под пенальти заменил Заболотного на Джанаева. У «Зенита» забили четверо: Вендел, Столбов, Бакаев и Кравцов. А у «Сочи» мимо пробил Миладинович, и удар Маргасова отразил Кержаков. Второй раз подряд «Зенит» победил. Следующая встреча — с ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -