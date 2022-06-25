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Зачем «Зениту» Алберто, если есть Бакаев? Команда Семака снова победила

«Зенит» по пенальти победил «Сочи» в межсезонном турнире
Гоша Чернов
Корреспондент
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Зелимхан Бакаев забил первый гол за «Зенит».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Гол новичка сине-бело-голубых и реализованный им послематчевый пенальти позволили невской команде обыграть «Сочи».

Пока без Кассьерры

Главное связанное с «Зенитом» событие последних дней — самоволка Юри Алберто. Бразильский форвард, судя по всему, летом в Санкт-Петербург не прилетит — гендиректор клуба Александр Медведев уже косвенно это подтвердил, и «Зенит» рассчитывает вместо Алберто получить от его нового работодателя пару футболистов.

Юри Алберто и&nbsp;Малком. «Зенит» прощается с Юри Алберто. Зато получит двух бразильцев?

К счастью, все остальные легионеры вернулись в расположение невской команды. Не все, правда, готовы играть: например, Деяну Ловрену еще предстоит набрать форму после травмы, лишившей хорвата целой весны. Зато прилетели Барриос, Вендел и Алип — все трое начали матч с «Сочи» в запасе и появились на газоне во втором тайме.

«Зенит» ждет еще одного легионера — форварда Матео Кассьерру, который пока еще числится футболистом «Сочи». Второй бомбардир прошлого сезона вот-вот должен присоединиться к чемпионам, но пока он где-то занимается индивидуально. Колумбиец в межсезонье даже не провел ни одной тренировки с «Сочи», а новый главный тренер южной команды Вадим Гаранин еще во вторник на пресс-конференции констатировал: «Все идет к тому, что Кассьерра уйдет». Неловко, что в этот момент в зале находились и Сергей Семак, и Александр Медведев. А гендиректор «Зенита» чуть позже, отвечая на вопрос о трансфере Кассьерры, добавил ситуации неловкости и сказал: «Все играли в детскую игру горячо-холодно? На сегодня могу сказать, что тепло!»

Россия. Кубок Матч Премьер.
25 июн, 20:00. Смена (Санкт-Петербург)
Сочи
1:1
Зенит
Голы
Бакаев, 73 (0:1), Мелкадзе, 75 (1:1)
Серия пенальти
- (). - (). - (). - (). - (). - ()
Сочи
Адамов (Заболотный, 46, Джанаев, 90+3) Дркушич (Цаллагов, 46) Родригау (Юрганов, 46) Терехов (Мещанинов, 46) Заика (Маргасов, 46) Бурмистров (Миладинович, 46) Ангбан (Пруцев, 46) Батырев (Шипунов, 46) Ушатов (Макарчук, 46) Сарвели (Жоаузинью, 46) Мартовой (Мелкадзе, 39)
Зенит
Одоевский (Кержаков, 46) Чистяков (Столбов, 86) Дуглас Сантос (Скроботов, 62) Круговой (Алип, 46) Адамов (Барриос, 46) Клаудиньо (Бакаев, 62) Кузяев (Михайлов, 76) Мостовой (Вендел, 46) Сутормин (Кравцов, 46) Малком (Сергеев, 76) Сергеев (Ерохин, 62)
Предупреждения
Пруцев 50’, Цаллагов 87’  -  Кузяев 45+2’, Бакаев 89’
Судьи
Шадыханов (Москва) Воронцов (Ярославль) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Панин (Дмитров) Демешко (Химки)

Дерзкая молодежь «Сочи»

Без Кассьерры, Юри Алберто и Дзюбы альтернативы в центре атаки у «Зенита» нет: там, как и в матче с «Нижним Новгородом», с первых минут вышел Сергеев. Вообще Семак сделал лишь одну замену в стартовом составе: в середине поля вышел не Кравцов, а Кузяев. Снова первый тайм отыграл Одоевский, а в перерыве его сменил Кержаков.

Состав «Сочи» выглядел куда интереснее. На первый матч в роли главного тренера Гаранин вышел с тройкой центральных защитников, хотя в «Енисее» предпочитал четверку. Нобоа пока занимается по индивидуальной программе. Дебютировал Сарвели, хотя о его переходе официально объявили лишь за день до матча. Ангбан опустился в опорную зону, хотя у Владимира Федотова весной играл высоко. Любопытно и то, что уже с первых минут вышли три игрока на просмотре: Амир Батырев, Кирилл Ушатов и Даниил Мартовой. Все трое прошлый сезон провели в «Твери», а в матче с «Зенитом» были очень заметны. В частности, Ушатов в конце первого тайма попал в перекладину.

Вторая команда прошлого чемпионата вообще мало в чем уступала первой. «Зенит» больше контролировал мяч, но в первом тайме создавал не так много: можно вспоминать только заблокированный удар Сергеева и плотный выстрел Малкома. А прямо перед перерывом «Зенит» вполне мог пропустить: арбитр назначил пенальти за фол на Терехове, но после просмотра видеоповтора отменил решение, так как чуть ранее Батырев сыграл рукой.

Дебютный мяч Зелимхана

В перерыве «Сочи» поменял весь состав целиком, а «Зенит» сделал точечные замены, в том числе вышли Вендел, Барриос и Алип. А чуть позже на поле появился и Бакаев, который в предыдущей игре реализовал послематчевый пенальти.

На этот раз Бакаев отличился с игры: Кузяев отобрал мяч в центре поля, Зелимхан его подобрал, обыгрался с Далером и поразил дальний угол с рабочей левой ноги. Никакого свиста в адрес экс-спартаковца не было. Если с Дзюбой у многих болельщиков «Зенита» работало правило «его голы не считаются», то тут все в порядке. Бакаев забил классный мяч на радость болельщикам.

Но «Сочи» быстро сравнял счет: Кравцова съели высоким прессингом, Жоаозиньо навесил в штрафную, а не прикрытый никем Мелкадзе поразил ворота Кержакова головой.

Бакаев вполне мог оформить дубль: он создал по моменту на каждом из флангов, но в обоих случаях ему не повезло. Как и Венделу, попавшему в штангу в добавленное время. Пришлось «Зениту» второй раз за неделю участвовать в серии пенальти.

В матче с «Нижним» Семак выпустил под 11-метровые молодого Бязрова, и тот отразил один удар. На этот раз в воротах «Зенита» остался Кержаков, а Гаранин под пенальти заменил Заболотного на Джанаева. У «Зенита» забили четверо: Вендел, Столбов, Бакаев и Кравцов. А у «Сочи» мимо пробил Миладинович, и удар Маргасова отразил Кержаков. Второй раз подряд «Зенит» победил. Следующая встреча — с ЦСКА.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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