Зачем «Зениту» Алберто, если есть Бакаев? Команда Семака снова победила

Гол новичка сине-бело-голубых и реализованный им послематчевый пенальти позволили невской команде обыграть «Сочи».

Пока без Кассьерры

Главное связанное с «Зенитом» событие последних дней — самоволка Юри Алберто. Бразильский форвард, судя по всему, летом в Санкт-Петербург не прилетит — гендиректор клуба Александр Медведев уже косвенно это подтвердил, и «Зенит» рассчитывает вместо Алберто получить от его нового работодателя пару футболистов.

К счастью, все остальные легионеры вернулись в расположение невской команды. Не все, правда, готовы играть: например, Деяну Ловрену еще предстоит набрать форму после травмы, лишившей хорвата целой весны. Зато прилетели Барриос, Вендел и Алип — все трое начали матч с «Сочи» в запасе и появились на газоне во втором тайме.

«Зенит» ждет еще одного легионера — форварда Матео Кассьерру, который пока еще числится футболистом «Сочи». Второй бомбардир прошлого сезона вот-вот должен присоединиться к чемпионам, но пока он где-то занимается индивидуально. Колумбиец в межсезонье даже не провел ни одной тренировки с «Сочи», а новый главный тренер южной команды Вадим Гаранин еще во вторник на пресс-конференции констатировал: «Все идет к тому, что Кассьерра уйдет». Неловко, что в этот момент в зале находились и Сергей Семак, и Александр Медведев. А гендиректор «Зенита» чуть позже, отвечая на вопрос о трансфере Кассьерры, добавил ситуации неловкости и сказал: «Все играли в детскую игру горячо-холодно? На сегодня могу сказать, что тепло!»

Дерзкая молодежь «Сочи»

Без Кассьерры, Юри Алберто и Дзюбы альтернативы в центре атаки у «Зенита» нет: там, как и в матче с «Нижним Новгородом», с первых минут вышел Сергеев. Вообще Семак сделал лишь одну замену в стартовом составе: в середине поля вышел не Кравцов, а Кузяев. Снова первый тайм отыграл Одоевский, а в перерыве его сменил Кержаков.

Состав «Сочи» выглядел куда интереснее. На первый матч в роли главного тренера Гаранин вышел с тройкой центральных защитников, хотя в «Енисее» предпочитал четверку. Нобоа пока занимается по индивидуальной программе. Дебютировал Сарвели, хотя о его переходе официально объявили лишь за день до матча. Ангбан опустился в опорную зону, хотя у Владимира Федотова весной играл высоко. Любопытно и то, что уже с первых минут вышли три игрока на просмотре: Амир Батырев, Кирилл Ушатов и Даниил Мартовой. Все трое прошлый сезон провели в «Твери», а в матче с «Зенитом» были очень заметны. В частности, Ушатов в конце первого тайма попал в перекладину.

Вторая команда прошлого чемпионата вообще мало в чем уступала первой. «Зенит» больше контролировал мяч, но в первом тайме создавал не так много: можно вспоминать только заблокированный удар Сергеева и плотный выстрел Малкома. А прямо перед перерывом «Зенит» вполне мог пропустить: арбитр назначил пенальти за фол на Терехове, но после просмотра видеоповтора отменил решение, так как чуть ранее Батырев сыграл рукой.

Дебютный мяч Зелимхана

В перерыве «Сочи» поменял весь состав целиком, а «Зенит» сделал точечные замены, в том числе вышли Вендел, Барриос и Алип. А чуть позже на поле появился и Бакаев, который в предыдущей игре реализовал послематчевый пенальти.

На этот раз Бакаев отличился с игры: Кузяев отобрал мяч в центре поля, Зелимхан его подобрал, обыгрался с Далером и поразил дальний угол с рабочей левой ноги. Никакого свиста в адрес экс-спартаковца не было. Если с Дзюбой у многих болельщиков «Зенита» работало правило «его голы не считаются», то тут все в порядке. Бакаев забил классный мяч на радость болельщикам.

Но «Сочи» быстро сравнял счет: Кравцова съели высоким прессингом, Жоаозиньо навесил в штрафную, а не прикрытый никем Мелкадзе поразил ворота Кержакова головой.

Бакаев вполне мог оформить дубль: он создал по моменту на каждом из флангов, но в обоих случаях ему не повезло. Как и Венделу, попавшему в штангу в добавленное время. Пришлось «Зениту» второй раз за неделю участвовать в серии пенальти.

В матче с «Нижним» Семак выпустил под 11-метровые молодого Бязрова, и тот отразил один удар. На этот раз в воротах «Зенита» остался Кержаков, а Гаранин под пенальти заменил Заболотного на Джанаева. У «Зенита» забили четверо: Вендел, Столбов, Бакаев и Кравцов. А у «Сочи» мимо пробил Миладинович, и удар Маргасова отразил Кержаков. Второй раз подряд «Зенит» победил. Следующая встреча — с ЦСКА.