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Сутормин о матче с «Црвеной»: «Круто, что есть возможность провести спарринг не с российской командой»

Полузащитник «Зенита» Сутормин заявил, что рад возможности провести товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Алексей Сутормин.
Фото Анна Мейер/ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

— Скоро вам предстоит сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Насколько это важно в нынешней ситуации?

— Учитывая, что идет подготовка к сезону — хорошо, что спарринг не с российской командой. Это круто, что есть возможность провести такой матч. Для нашей команды это пойдет только в плюс перед Суперкубком.

— Не смущает, что ради этого придется лететь в другой город?

— Нет. Приятно, что будем играть в Сочи на «Фиште». Думаю, там много отдыхающих. Соберется много болельщиков, будет хорошая атмосфера. Никаких проблем долететь туда я не вижу. Это будет только плюсом.

— Не боишься, что стадион будет красно-белым (фанаты «Црвены Звезды» дружат со спартаковскими — прим. «СЭ»)?

— Нет. Пусть приходят поддерживать свою команду. Нам приятно играть в хорошей атмосфере, когда много болельщиков. Все давно этого ждали. Надеюсь, все стадионы в этом году будут заполняться по максимуму — сказал Сутормин «СЭ».

Полное интервью с Алексеем Суторминым читайте на «СЭ» в ближайшее время.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи и начнется в 20.00 (мск).

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Факел
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