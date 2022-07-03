Сутормин о матче с «Црвеной»: «Круто, что есть возможность провести спарринг не с российской командой»
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче с «Црвеной Звездой».
— Скоро вам предстоит сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Насколько это важно в нынешней ситуации?
— Учитывая, что идет подготовка к сезону — хорошо, что спарринг не с российской командой. Это круто, что есть возможность провести такой матч. Для нашей команды это пойдет только в плюс перед Суперкубком.
— Не смущает, что ради этого придется лететь в другой город?
— Нет. Приятно, что будем играть в Сочи на «Фиште». Думаю, там много отдыхающих. Соберется много болельщиков, будет хорошая атмосфера. Никаких проблем долететь туда я не вижу. Это будет только плюсом.
— Не боишься, что стадион будет красно-белым (фанаты «Црвены Звезды» дружат со спартаковскими — прим. «СЭ»)?
— Нет. Пусть приходят поддерживать свою команду. Нам приятно играть в хорошей атмосфере, когда много болельщиков. Все давно этого ждали. Надеюсь, все стадионы в этом году будут заполняться по максимуму — сказал Сутормин «СЭ».
Полное интервью с Алексеем Суторминым читайте на «СЭ» в ближайшее время.
Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи и начнется в 20.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -