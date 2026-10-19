Соболев — о словах Сидибе: «Это непростительно. Если в нем есть хоть что-то мужское, пусть скажет это всем»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил причины конфликта с защитником «Ахмата» Калиду Сидибе в концовке матча 11-го тура РПЛ (3:2).

В добавленное к матчу время между футболистами произошел конфликт, форвард «Зенита» получил желтую карточку за эмоциональное поведение, партнеры по команде сдерживали его. Сразу после финального свистка Сидибе побежал в подтрибунное помещение, предлагая Соболеву разобраться там.

«В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками на стадионе и зрителями у экранов за то, что так повел себя. Просто не смог себя сдержать. Я достаточно спокойный человек, не обижаюсь и не реагирую на какие-то едкие высказывания или критику. Но когда человек говорит такие слова, подойдя лицом к лицу... Мне кажется, это не только непозволительно, но и непростительно, исходя из любых этических норм. Причем где бы то ни было, включая улицу, не говоря уже о футбольном поле.

Что он сказал, повторять не буду. Но если в нем есть хоть что-то мужское, пусть скажет это всем, чтобы все поняли, почему я так себя повел. В порыве эмоций, наверное, каждый себя так повел бы. Если все будет доказано, я бы надолго дисквалифицировал таких людей», — цитирует Соболева matchtv.ru.

После 11 туров «Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 11 очков и располагается на 13-й строчке.

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