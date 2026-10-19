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Соболев — о словах Сидибе: «Это непростительно. Если в нем есть хоть что-то мужское, пусть скажет это всем»

Соболев — о словах Сидибе: «Это непростительно. Если в нем есть хоть что-то мужское, пусть скажет это всем»

Руслан Минаев
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил причины конфликта с защитником «Ахмата» Калиду Сидибе в концовке матча 11-го тура РПЛ (3:2).

В добавленное к матчу время между футболистами произошел конфликт, форвард «Зенита» получил желтую карточку за эмоциональное поведение, партнеры по команде сдерживали его. Сразу после финального свистка Сидибе побежал в подтрибунное помещение, предлагая Соболеву разобраться там.

«В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками на стадионе и зрителями у экранов за то, что так повел себя. Просто не смог себя сдержать. Я достаточно спокойный человек, не обижаюсь и не реагирую на какие-то едкие высказывания или критику. Но когда человек говорит такие слова, подойдя лицом к лицу... Мне кажется, это не только непозволительно, но и непростительно, исходя из любых этических норм. Причем где бы то ни было, включая улицу, не говоря уже о футбольном поле.

Что он сказал, повторять не буду. Но если в нем есть хоть что-то мужское, пусть скажет это всем, чтобы все поняли, почему я так себя повел. В порыве эмоций, наверное, каждый себя так повел бы. Если все будет доказано, я бы надолго дисквалифицировал таких людей», — цитирует Соболева matchtv.ru.

Александр Соболев.Жара в концовке матча «Зенита» с «Ахматом»: Соболев и Сидибе устроили перепалку и едва не подрались

После 11 туров «Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 11 очков и располагается на 13-й строчке.

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Источник: matchtv.ru
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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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ЦСКА поздравил вратаря Габулова с 43-летием
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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