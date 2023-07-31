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Судейство

Сегодня, 13:00

Безбородов грубо ответил репортеру на нормальный вопрос о судействе. Этими словами он сделал себе только хуже

Безбородов нагрубил журналисту после матча «Ахмат» — ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Судья Владислав Безбородов
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Отвечать ему все равно придется.

«Не говорю» и «Ты чего, глухой?» — вот все, что Владислав Безбородов счел нужным сказать репортеру, дождавшемуся его после скандала в матче «Ахмат» — ЦСКА. Тот судью не провоцировал, вопрос сформулировал совершенно нормально, и происходило это на территории стадиона, а не где-нибудь в ресторане или гостинице, чтобы тот счел это вмешательством в личное пространство и имел основания для резкости.

Сейчас у арбитра наверняка найдутся защитники — мол, человек в стрессе после такого, а к нему в душу лезут. Да и вообще, судьи, в отличие от игроков, после матчей не обязаны давать интервью.

Жаль, кстати. Еще лучше было бы, чтобы они, как в НФЛ или НХЛ, были обязаны объяснять свое решение на весь стадион сразу после его принятия. Например, на ЧМ U20 в Аргентине этим летом судьи объясняли свои решения после ВАР на весь стадион.

Судья Владислав Безбородов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Никто не просит в такой ситуации у Безбородова изливать душу. Просят конкретно ответить на один главный вопрос — хотя вопросов по этому матчу к нему намного больше. А в ответ: «Не говорю. Ты глухой?»

Степень стресса арбитра в такой ситуации понятна (мы еще не знаем, что происходило после игры за кулисами, причем с обеих сторон). Но он вообще-то провалил свою работу, работу публичную, и в такой ситуации должен быть готов к неприятным вопросам. А вопрос, кстати, был вполне себе нейтральным. И человек, который потратил время и тебя дождался, заслуживал как минимум слов «Извините, без комментариев», если уж ты решил по горячим следам не говорить, чтобы не усугубить свое положение.

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Отвечать-то все равно придется. Перед другими людьми и органами. И на ЭСК он точно не скажет то, что сказал репортеру, там придется объяснять по сути. И делать это очень вежливо. История-то вышла скверная.

Судья Владислав Безбородов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А еще очень хотелось бы, чтобы РФС и в этом случае, как он уже не раз практиковал, выложил аудио переговоров бригады арбитров. И не только по этому эпизоду. Это ответило бы на многие вопросы.

Надеюсь, Безбородов найдет в себе мужество (а его много не требуется), когда успокоится, извиниться и перед болельщиками, и перед репортером, который только делал свою работу и вообще ни в чем не перегнул.

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16-летней судейской карьерой Владислав все же в большей степени вызывал к себе уважение. Срывы бывают у всех. Надо уметь их признать и сказать: «Извините». А желательно — и объяснить, что случилось. Если объяснение честное, оно снимает многие вопросы.

Пока же такими словами он сделал себе только хуже.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
5
5
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
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П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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