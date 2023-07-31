Безбородов грубо ответил репортеру на нормальный вопрос о судействе. Этими словами он сделал себе только хуже
«Не говорю» и «Ты чего, глухой?» — вот все, что Владислав Безбородов счел нужным сказать репортеру, дождавшемуся его после скандала в матче «Ахмат» — ЦСКА. Тот судью не провоцировал, вопрос сформулировал совершенно нормально, и происходило это на территории стадиона, а не где-нибудь в ресторане или гостинице, чтобы тот счел это вмешательством в личное пространство и имел основания для резкости.
Сейчас у арбитра наверняка найдутся защитники — мол, человек в стрессе после такого, а к нему в душу лезут. Да и вообще, судьи, в отличие от игроков, после матчей не обязаны давать интервью.
Жаль, кстати. Еще лучше было бы, чтобы они, как в НФЛ или НХЛ, были обязаны объяснять свое решение на весь стадион сразу после его принятия. Например, на ЧМ U20 в Аргентине этим летом судьи объясняли свои решения после ВАР на весь стадион.
Никто не просит в такой ситуации у Безбородова изливать душу. Просят конкретно ответить на один главный вопрос — хотя вопросов по этому матчу к нему намного больше. А в ответ: «Не говорю. Ты глухой?»
Степень стресса арбитра в такой ситуации понятна (мы еще не знаем, что происходило после игры за кулисами, причем с обеих сторон). Но он вообще-то провалил свою работу, работу публичную, и в такой ситуации должен быть готов к неприятным вопросам. А вопрос, кстати, был вполне себе нейтральным. И человек, который потратил время и тебя дождался, заслуживал как минимум слов «Извините, без комментариев», если уж ты решил по горячим следам не говорить, чтобы не усугубить свое положение.
Отвечать-то все равно придется. Перед другими людьми и органами. И на ЭСК он точно не скажет то, что сказал репортеру, там придется объяснять по сути. И делать это очень вежливо. История-то вышла скверная.
А еще очень хотелось бы, чтобы РФС и в этом случае, как он уже не раз практиковал, выложил аудио переговоров бригады арбитров. И не только по этому эпизоду. Это ответило бы на многие вопросы.
Надеюсь, Безбородов найдет в себе мужество (а его много не требуется), когда успокоится, извиниться и перед болельщиками, и перед репортером, который только делал свою работу и вообще ни в чем не перегнул.
16-летней судейской карьерой Владислав все же в большей степени вызывал к себе уважение. Срывы бывают у всех. Надо уметь их признать и сказать: «Извините». А желательно — и объяснить, что случилось. Если объяснение честное, оно снимает многие вопросы.
Пока же такими словами он сделал себе только хуже.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0