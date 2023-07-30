Угловые «Краснодара» — кошмар для соперников. «Быки» на первом месте и ждут ответа «Спартака»
В стартовом туре две южные команды приятно удивили. Прежде всего «Краснодар», о кадровой ограниченности которого говорят постоянно, и ротация в кубковой игре со «Спартаком» проблему наглядно показала. Зато в чемпионате, где играли все лучшие, «быки» выгодно отличались на фоне «Динамо» организованной игрой и пониманием, что и как делать. Поэтому попытки списать все на грубые ошибки находящихся в стадии перестройки бело-голубых не совсем справедливы. Даже местами дикие просчеты москвичей заставила совершать команда Владимира Ивича.
Ну а сочинцы и вовсе стартовали идеально. Уверенная победа над «Балтикой», потом кубковый успех в Воронеже — и вот уже можно рассуждать о пойманном кураже. Так что в южном дерби «Сочи» начал столь смело, что уже на 35-й секунде Сафонову пришлось останавливать удар Мигела Силвейры с острого угла. Да, пас был бы более логичным решением в той ситуации, но в целом бразилец на пару с Джорджевичем прилично напрягали оборону хозяев.
А та уже по ходу первого тайма лишилась важнейшей фигуры — по сути, единственного опорного хавбека в лице Черникова. Как же его не хватало «быкам» весной после полученного в игре с «Крыльями Советов» сотрясения мозга! Случилось это в апреле, после чего игрок восстановился только к заключительному туру прошлого чемпионата, а новый сезон Черникову пришлось начать в защитной маске. Только и она не уберегла не жалеющего себя футболиста в столкновении с Кравцовым.
За творчество же у черно-зеленых в воскресенье отвечал защитник Волков. Первое его реактивное включение по флангу привело к прострелу, к которому чуть не успел Кордоба. Затем Волков сыграл как заправский форвард, рванув за спины защитникам под заброс Кайо, но не смог укротить мяч, оказавшись с глазу на глаз с вратарем. Наконец, не лучшим образом передачей правого защитника распорядился ударивший из центра штрафной в направлении трибун Батчи.
Ну а забил «Краснодар» в тот момент, когда выглядевшая удивительно при довольно живой игре с обеих сторон нулевая ничья по итогам первого тайма казалась неизбежной. Сперцян с углового закрутил мяч в створ ворот, закрывавший ближнюю штангу Батырев почему-то оставил свой пост, а так как Заболотный оказался к такому повороту событий не готов, мяч от него отскочил к отлично выглядевшему Кайо.
В РПЛ бразилец не забивал более двух лет, причем и тогда он отличился в одном из двух южных дерби — против «Ростова». С Ивичем и качественной работой над стандартами (два гола в двух турах) результативность Кайо точно пойдет вверх. Он ведь весной — и тоже после углового — отличился в FONBET Кубке России с «Уралом», а сейчас к голу едва не приплюсовал передачу. Очередной корнер Сперцяна и подрезка Кайо в район дальней штанги увенчались промахом Алонсо мимо пустого угла.
Реализация в принципе стала главной проблемой «Краснодара» в этой игре. Неугомонный Волков не забил, выйдя один на один после двухходовки с участием Кади Боргеса и Кордобы. Ахметов вообще атаковал с пары метров — на пути мяча оказалась нога Дркушича. А как не забил великолепный Кордоба, испортив тончайший пас Кривцова!
Хотя бы по теории вероятности «Сочи» за такую расточительность мог наказать. Звон перекладины после удара Юсупова тому свидетельство. Да и фактор вышедшего на замену Игнатьева стоило учитывать. Новичок «барсов» определенно хотел напомнить о себе родному клубу. В концовке на помощь ему в атаку выдвинулся Миладинович, только и это не спасло «Сочи» от первого в сезоне поражения. Кордоба в добавленное арбитром время все же забил, отличившись в пятом матче чемпионата подряд. «Краснодар» — лидер РПЛ как минимум до игры «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0