«Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть
«Динамо» стартовало домашним поражением от «Краснодара», затем уступило в серии пенальти в Нижнем Новгороде, а через неделю бело-голубых ждет матч в Питере с «Зенитом» с большим риском проиграть. Так что встреча в Самаре приобретала особую значимость для Марцела Лички и всей команды. Завалишь начало сезона — попробуй потом догоняй.
У «Крыльев» перед матчем было совсем другое настроение. Команде прочили борьбу за выживание после потери лидеров, а она в первом туре привезла три очка со сложнейшего выезда в Грозный. Маленькая сенсация.
Самарцы справляются без своего главного форварда — травмированного Писарского. У «Динамо» же Личка пока в поиске оптимального состава. По сравнению с игрой против «Краснодара» чех пошел на две перестановки — Маричаль в центре защиты заменил ошибавшегося Фернандеса, а Лаксальт так здорово сыграл на нетипичном для себя месте опорного полузащитника на Кубок, что тренерский штаб пожертвовал Макаровым — направо сместился Захарян.
Именно Арсен стал героем первой половины тайма. К полузащитнику, как и прошлым летом, особое внимание. Тогда говорили о предложении от «Челси», сейчас — от «Лацио» и «Страсбура». Пока Захарян к давлению готов — в Самаре он сначала реализовал передачу в штрафную Смолова элегантным ударом левой мимо голкипера. А потом «черпачком» отдал голевую Тюкавину, форвард перекинул Овсянникова — 2:0.
Связка друзей, которую динамовские соцсети называют ТюЗ, позволила бело-голубым повести с комфортным преимуществом. Но команды Лички, похоже, никогда не играют на удержание счета. Москвичи не делают ставку на надежность, постоянно разыгрывают мяч у своей штрафной, и этот риск периодически приводит к ошибкам. На сей раз обрез сделал Фомин, что привело к голу Констанцы и возрождению интриги — 1:2.
Но почти тут же «Динамо» вновь разыграло классную комбинацию, в концовке которой Нгамале отпасовал, Тюкавин мяч пропустил, а Смолов забил — 1:3.
Москвичи действовали легко и раскованно. Еще в одном случае Смолов угодил в штангу, в другой атаке с двумя «стенками» Даса не стал бить, оставшись перед воротами, а хотел совсем уж раскатать соперника — последняя передача не прошла.
Круто в атаке, а в обороне стало гораздо спокойнее из-за действий Лаксальта, прервавшего множество атак соперника.
Обычно такие матчи не отдают, но «Динамо» умудрилось. После перерыва из команды Лички словно выпустили воздух — никакой контригры со стороны гостей не было, они проигрывали практически все единоборства, так что оставалось только терпеть в обороне. До 90-й минуты это получалось. Хотя в середине тайма Бейлу удался сумасшедший по силе и точности удар в «девятку», но минимальное преимущество сохранялось до самой концовки, когда мяч в штрафной угодил в руку Грулеву. Гарре с 11-метровой отметки установил окончательный счет — 3:3.
Яркая по интриге и накалу встреча, в которой «Крылья» заслуженно вырвали ничью — хозяева доминировали весь второй тайм. Несмотря на уход многих лидеров (Зиньковский, Сергеев, Пиняев, Глушенков, Пруцев), самарцы верны своему стилю и готовы многим попортить кровь.
А «Динамо» Лички пока очень сырое. Шикарный первый тайм говорит о потенциале команды, однако на весь матч бело-голубых не хватает. И в Питере через неделю им будет крайне сложно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1