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«Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть

«Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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«Крылья Советов» — «Динамо» — 3:3.
Фото ФК «Динамо»
«Крылья» ушли от поражения, уступая 1:3.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:3
Динамо

«Динамо» стартовало домашним поражением от «Краснодара», затем уступило в серии пенальти в Нижнем Новгороде, а через неделю бело-голубых ждет матч в Питере с «Зенитом» с большим риском проиграть. Так что встреча в Самаре приобретала особую значимость для Марцела Лички и всей команды. Завалишь начало сезона — попробуй потом догоняй.

Марцел Личка с&nbsp;помощником во&nbsp;время матча &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Не вините Личку — «Динамо» провалило селекцию! Где замены Шиманьски и Моро?» Мнение Кобелева

У «Крыльев» перед матчем было совсем другое настроение. Команде прочили борьбу за выживание после потери лидеров, а она в первом туре привезла три очка со сложнейшего выезда в Грозный. Маленькая сенсация.

Самарцы справляются без своего главного форварда — травмированного Писарского. У «Динамо» же Личка пока в поиске оптимального состава. По сравнению с игрой против «Краснодара» чех пошел на две перестановки — Маричаль в центре защиты заменил ошибавшегося Фернандеса, а Лаксальт так здорово сыграл на нетипичном для себя месте опорного полузащитника на Кубок, что тренерский штаб пожертвовал Макаровым — направо сместился Захарян.

Именно Арсен стал героем первой половины тайма. К полузащитнику, как и прошлым летом, особое внимание. Тогда говорили о предложении от «Челси», сейчас — от «Лацио» и «Страсбура». Пока Захарян к давлению готов — в Самаре он сначала реализовал передачу в штрафную Смолова элегантным ударом левой мимо голкипера. А потом «черпачком» отдал голевую Тюкавину, форвард перекинул Овсянникова — 2:0.

Связка друзей, которую динамовские соцсети называют ТюЗ, позволила бело-голубым повести с комфортным преимуществом. Но команды Лички, похоже, никогда не играют на удержание счета. Москвичи не делают ставку на надежность, постоянно разыгрывают мяч у своей штрафной, и этот риск периодически приводит к ошибкам. На сей раз обрез сделал Фомин, что привело к голу Констанцы и возрождению интриги — 1:2.

Но почти тут же «Динамо» вновь разыграло классную комбинацию, в концовке которой Нгамале отпасовал, Тюкавин мяч пропустил, а Смолов забил — 1:3.

Москвичи действовали легко и раскованно. Еще в одном случае Смолов угодил в штангу, в другой атаке с двумя «стенками» Даса не стал бить, оставшись перед воротами, а хотел совсем уж раскатать соперника — последняя передача не прошла.

Круто в атаке, а в обороне стало гораздо спокойнее из-за действий Лаксальта, прервавшего множество атак соперника.

Обычно такие матчи не отдают, но «Динамо» умудрилось. После перерыва из команды Лички словно выпустили воздух — никакой контригры со стороны гостей не было, они проигрывали практически все единоборства, так что оставалось только терпеть в обороне. До 90-й минуты это получалось. Хотя в середине тайма Бейлу удался сумасшедший по силе и точности удар в «девятку», но минимальное преимущество сохранялось до самой концовки, когда мяч в штрафной угодил в руку Грулеву. Гарре с 11-метровой отметки установил окончательный счет — 3:3.

Яркая по интриге и накалу встреча, в которой «Крылья» заслуженно вырвали ничью — хозяева доминировали весь второй тайм. Несмотря на уход многих лидеров (Зиньковский, Сергеев, Пиняев, Глушенков, Пруцев), самарцы верны своему стилю и готовы многим попортить кровь.

А «Динамо» Лички пока очень сырое. Шикарный первый тайм говорит о потенциале команды, однако на весь матч бело-голубых не хватает. И в Питере через неделю им будет крайне сложно.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
5
36
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
2
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
3
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
4
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
5
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
6
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
7
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
12
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
13
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

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Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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