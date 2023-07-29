«Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть

«Крылья» ушли от поражения, уступая 1:3.

«Динамо» стартовало домашним поражением от «Краснодара», затем уступило в серии пенальти в Нижнем Новгороде, а через неделю бело-голубых ждет матч в Питере с «Зенитом» с большим риском проиграть. Так что встреча в Самаре приобретала особую значимость для Марцела Лички и всей команды. Завалишь начало сезона — попробуй потом догоняй.

У «Крыльев» перед матчем было совсем другое настроение. Команде прочили борьбу за выживание после потери лидеров, а она в первом туре привезла три очка со сложнейшего выезда в Грозный. Маленькая сенсация.

Самарцы справляются без своего главного форварда — травмированного Писарского. У «Динамо» же Личка пока в поиске оптимального состава. По сравнению с игрой против «Краснодара» чех пошел на две перестановки — Маричаль в центре защиты заменил ошибавшегося Фернандеса, а Лаксальт так здорово сыграл на нетипичном для себя месте опорного полузащитника на Кубок, что тренерский штаб пожертвовал Макаровым — направо сместился Захарян.

Именно Арсен стал героем первой половины тайма. К полузащитнику, как и прошлым летом, особое внимание. Тогда говорили о предложении от «Челси», сейчас — от «Лацио» и «Страсбура». Пока Захарян к давлению готов — в Самаре он сначала реализовал передачу в штрафную Смолова элегантным ударом левой мимо голкипера. А потом «черпачком» отдал голевую Тюкавину, форвард перекинул Овсянникова — 2:0.

Связка друзей, которую динамовские соцсети называют ТюЗ, позволила бело-голубым повести с комфортным преимуществом. Но команды Лички, похоже, никогда не играют на удержание счета. Москвичи не делают ставку на надежность, постоянно разыгрывают мяч у своей штрафной, и этот риск периодически приводит к ошибкам. На сей раз обрез сделал Фомин, что привело к голу Констанцы и возрождению интриги — 1:2.

Но почти тут же «Динамо» вновь разыграло классную комбинацию, в концовке которой Нгамале отпасовал, Тюкавин мяч пропустил, а Смолов забил — 1:3.

Москвичи действовали легко и раскованно. Еще в одном случае Смолов угодил в штангу, в другой атаке с двумя «стенками» Даса не стал бить, оставшись перед воротами, а хотел совсем уж раскатать соперника — последняя передача не прошла.

Круто в атаке, а в обороне стало гораздо спокойнее из-за действий Лаксальта, прервавшего множество атак соперника.

Обычно такие матчи не отдают, но «Динамо» умудрилось. После перерыва из команды Лички словно выпустили воздух — никакой контригры со стороны гостей не было, они проигрывали практически все единоборства, так что оставалось только терпеть в обороне. До 90-й минуты это получалось. Хотя в середине тайма Бейлу удался сумасшедший по силе и точности удар в «девятку», но минимальное преимущество сохранялось до самой концовки, когда мяч в штрафной угодил в руку Грулеву. Гарре с 11-метровой отметки установил окончательный счет — 3:3.

Яркая по интриге и накалу встреча, в которой «Крылья» заслуженно вырвали ничью — хозяева доминировали весь второй тайм. Несмотря на уход многих лидеров (Зиньковский, Сергеев, Пиняев, Глушенков, Пруцев), самарцы верны своему стилю и готовы многим попортить кровь.

А «Динамо» Лички пока очень сырое. Шикарный первый тайм говорит о потенциале команды, однако на весь матч бело-голубых не хватает. И в Питере через неделю им будет крайне сложно.