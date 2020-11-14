Алексей Сафонов оценил переходы Урунова и Мозеса, игру Кокорина, а также прокомментировал возможное возвращение Попова.

Урунов и Мозес

— Как восприняли новость о том, что глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покидает свой пост?

— Я особо никогда не слышал об Акавове. Не доводилось с ним пересекаться. В принципе, раз в таком серьезном клубе меняют главу селекции, значит, им недовольны. Со стороны какие-то моменты, конечно, настораживали.

— Например?

— Того же Мозеса подписали, считай, на флажке. И вообще говорили, что у «Спартака» все нормально с финансами. Но мы в основном увидели трансферы на выход, а не на вход.

— Не рановато ли руководство «Спартака» бьет в набат? Может быть, пока не стоит ставить крест, прежде всего на Урунове и Кокорине?

— Пожалуй, соглашусь с такой постановкой вопроса. Конечно, Кокорин явно не похож на того игрока, которого мы видели в «Сочи». От него осталась только тень... Почему? У меня нет однозначного ответа. Наверное, вмешались травмы, возможно, оказался не готов к давлению. Но все равно, считаю, надо еще подождать.

— Урунов — изначально слишком рискованный трансфер?

— Парень с качествами. Но ему нужно еще адаптироваться. Одно дело — феерить в «Уфе», другое — проявлять себя в «Спартаке» с миллионной армией болельщиков. В принципе, у красно-белых есть своя талантливая молодежь. Можно было ее подтягивать.

— Роман Широков как-то сказал, что Тимофеев, который сейчас в аренде в «Ахмате», не слабее Урунова.

— Нынешний Тимофеев, думаю, не помешал бы красно-белым. Но ведь ему же давали шансы в московской команде. Значит, были какие-то моменты, не оправдал доверие. И все-таки, мне кажется, клубу нужно больше внимания обращать на «Спартак-2», где работает Пилипчук.

— Не думаете, что Мозес может повторить путь Шюррле?

— Знаете, у меня есть одна любимая фраза: чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Опять же рано делать исчерпывающие выводы. Были же примеры Маркизио, Хеведеса, Шюррле. Да, они на начальном этапе что-то показывали, а вот потом... Единственный плюс в этих трансферах — то, что люди обеспечили себя до конца жизни. Даже не зарабатывали деньги, а получали их.

Кокорин и Мамаев

— Согласны, что пока ситуация Кокорина выглядит как история о деньгах? Ему предлагали неплохой контракт с «Сочи» и гарантировали постоянную игровую практику, но он выбрал явно более выгодные финансовые условия в «Спартаке» и теперь не проходит в состав...

— Надо знать его внутреннее состояние. Лично я до сих пор считаю, что он еще выстрелит в «Спартаке». Всё же для этого есть — данные позволяют. Для меня остается загадкой, почему Кокорин так долго адаптируется в новой команде.

— Тедеско говорит, что мы увидим другого Кокорина после зимних сборов.

— Надеюсь на это. Его мастерство никуда не делось. Уровень реально приличный. Возможно, Александр просто оказался не готов к тому, что Тедеско посадит его на лавку.

— Думаете?

— Допускаю. Федотов — российский тренер, верил в Кокорина. А тут — иностранец. Тедеско не смотрит на фамилии. Он делает выводы по недельному циклу. Видимо, Понсе, Ларссон на тренировках выглядят предпочтительнее. Но, на мой взгляд, рано Кокорина хоронить в «Спартаке», последнего слова он еще точно не сказал.

— По своим футбольным качествам Кокорин сильнее Понсе и Ларссона?

— Да, я его ставлю повыше.

— Со стороны кажется, что Мамаев по-спортивному злее Кокорина.

— Возможно. Павел вышел, обозлился и показывает очень добротный футбол, тому же «Спартаку» забил. Другое дело, что травмы тормозят его. Да и в целом сейчас сложная обстановка. Этот коронавирус... Люди только-только набирают форму и внезапно заболевают.

Бакаев и Попов

— Кого «Спартак» должен приобрести зимой? Центрального полузащитника? Бакаев откровенно разочаровывает?

— Сейчас Бакаев в «Рубине» смотрится точно не хуже своего старшего брата. По большому счету только вратарская позиция не вызывает в «Спартаке» вопросов. А в остальном — москвичам не помешал бы новичок в каждую линию. Возможно, подтянут молодежь. Мы же видим, как сложно даются трансферы в условиях пандемии. Нужно еще понимать и специфику этой команды. Там люди играют фактически без права на ошибку. Давление со всех сторон очень серьезное. Возвращаясь к началу нашего разговора, не исключаю, что в другом клубе Акавов мог бы нормально работать 5-6 лет. А в «Спартаке» хотят всего и сразу. Хотя, в принципе, красно-белые идут в лидирующей тройке. Теоретически шансы на золото точно не потеряны. Да, уступили «Ростову», сыграли вничью с «Уралом», но какой-то катастрофы не произошло.

— Если зимой красно-белые не усилятся, то рискуют не попасть в Лигу чемпионов?

— Да, такая вероятность действительно существует. «Спартаку» не хватает запаса прочности. Где-то команде Тедеско фартит, где-то она вырывает победы на зубах. По идее, у красно-белых должно быть преимущество, они не играют в еврокубках, имеют больше дней на восстановление. Но пока далеко не все гладко.

— На пост спортивного директора «Спартака» вновь сватают Дмитрия Попова. Что вы думаете о его профессиональных качествах?

— Насколько я знаю, у Дмитрия неплохой контакт с Леонидом Федуном. Слышал, что с ним до сих пор консультируются. Он более известная фигура, чем Акавов. Разбирается в южноамериканском рынке, у него есть свои наработки. При нем, в частности, в «Спартаке» появился Веллитон, другие яркие футболисты. Дай бог, чтобы это приглашение пошло «Спартаку» на пользу. Но нужно понимать, что в любом клубе все решает хозяин. Он заказывает музыку. Ты можешь быть большим профессионалом, но если владельцу что-то не понравится...