«Тедеско сам всех провоцирует. Пусть в себе разберется!» Юран атакует тренера «Спартака»

Бывший форвард красно-белых, главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран — об инциденте в матче «Сочи» с москвичами, работе Тедеско, загадке Кокорина и работе в ФНЛ.

В Германии Тедеско себя так почему-то не вел...

— Что думаете о скандале, который произошел после матча «Сочи» — «Спартак»? Доменико Тедеско заявил что-то в духе «мне сказали, что это не моя страна и что я могу уезжать».

— Считаю, что самому Тедеско надо вести себя сдержаннее. Можно вспомнить множество случаев, как он провоцирует остальных. В Германии за ним такого что-то не наблюдалась. Почему-то в РПЛ Доменико себя чувствует слишком раскрепощенно по отношению к коллегам, судьям. Зачем тогда прыгал с протянутой рукой на Гончаренко? Чуть что — сразу проявляет какие-то ненужные эмоции... Вчера «Спартак», который ставит перед собой серьезные задачи, уступил «Сочи». Хотя, если хочешь быть чемпионом, ты обязан такого соперника побеждать. Видимо, Тедеско не смог спокойно перенести поражение, сорвался...

— Думаете?

— Допускаю, что немец сам спровоцировал этот конфликт. Мне сложно представить, чтобы тренер команды победителей (Бородин. — Прим. В. А.) мог его как-то оскорбить, задеть, начать эту ссору... Зачем? Все всем довольны. Так что Тедеско надо бы в себе покопаться. Ты все-таки в чужой стране работаешь. Уважай местных коллег, арбитров! Доменико не такой уж мягкий и пушистый. Я же поиграл в Европе, видел, как там ведут себя легионеры, иностранцы — игроки, тренеры. Никто себе таких вольностей, как Тедеско, не позволяет. Иначе футбольное сообщество реагирует максимально жестко... Мало не покажется!

— Далеко не все поняли, почему Тедеско не пожал руку Джанаеву после игры.

— А вот здесь уже пусть вмешается РФС. Интересно узнать их мнение. Что это такое?! Тебя благодарят за игру, а ты воротишь нос?! Где корпоративная этика? Проиграл — случается. Но тебе протягивают руку. Что за дела? В чем виноват Джанаев? Ты в себе разберись для начала! Недостойное поведение тренера-иностранца. Уважай РПЛ, наш чемпионат. А ты чуть что возмущаешься. Через тур критикуешь рефери и всех подряд... У него виноваты все вокруг, а он, получается, супертренер?! Мы почему-то все гладим иностранцев, все им прощаем... Почему? Они что, неприкасаемые?! Работаешь в нашей стране — будь добр быть корректным!

У Кокорина наступило самоуспокоение

— Как вам в целом нынешний «Спартак»?

— Считаю, у Тедеско нет плана Б. Все слишком предсказуемо, каких-то нестандартных решений я что-то не увидел. Ограниченный арсенал... Если команда пропускает первой, с большим трудом перестраивается и добивается волевых побед, почему сейчас красно-белые идут в лидирующей группе?

— Почему?

— Во многом из-за того, что «Локомотив» и «Краснодар» не выдержали борьбы на два фронта и забуксовали. «Спартак» Тедеско очень натужно действует в позиционных атаках. Соперники раскусили красно-белых. У москвичей все как под копирку.

— Наработал ли немец на новый контракт?

— Однозначного ответа у меня сейчас нет. Да, формально результат есть, команда на втором месте. Но я вам уже привел в пример фактор «Локомотива» и «Краснодара»... Надо все хорошо взвесить. Не уверен на сто процентов, что при Тедеско «Спартак» все время станет попадать в Лигу чемпионов, доминировать в РПЛ. Пока не могу сказать, что при Доменико красно-белые будут стабильно лидировать в нашем чемпионате — на протяжении нескольких лет, а не только полсезона... Болельщики красно-белых ждут очередных трофеев. Одно чемпионство почти за 20 лет — это очень мало.

— Кокорин — вечная загадка нашего футбола?

— Для меня уже нет.

— Разгадали?

— Не скрою, был уверен, что Александр усилит «Спартак». Но сейчас понял, что проблема кроется в его психологии, в голове. Думал, форвард вернется на прежний уровне, разозлится сам на себя после той истории с Мамаевым. А по факту мы увидели лишь небольшой всплеск в «Сочи».

Сейчас мы его уже потеряли из виду. Не понимаю Кокорина! Ты же приходишь в «Спартак». Это, по идее, должно окрылять, на тебя рассчитывают в таком клубе! А у него то травмы, то в «Рому» «уезжает». Потом восстанавливается, выходит на поле и... Самоуспокоение наступило.

Кокорин считает, что его природные данные все равно позволят быть на хорошем уровне, что не стоит прикладывать сверхусилия. Нет, так не бывает! Катится вниз, вниз, вниз... Боюсь, очень скоро все про него забудут. Не видно в его глазах огня и желания. Все как-то буднично. Отыграл, не получилось — не особо расстроился. К сожалению, приходится пока признать: Александр не усилил «Спартак».

Помогу Базелюку вернуться в РПЛ

— Давайте о вашем нынешнем клубе. Какие задачи стоят перед «СКА-Хабаровск» во второй части сезона?

— Считаю, мы хорошо провели осенний отрезок (в десяти матчах в ФНЛ под руководством Юрана дальневосточники одержали семь побед, а также прошли «Рубин» в Кубке России. — Прим. В. А.). Но я максималист: должны побеждать в каждой встрече. Хочу поблагодарить свой тренерский штаб, футболистов. Люблю, когда ребята меня понимают. Спасибо генеральному директору, клубу, который создает все необходимые условия для работы. Все здесь живут одной целью.

Останавливаться на достигнутом не собираюсь. В первую очередь думаем о кубковом матче против ЦСКА. Пока мой контракт рассчитан до 1 июня, но если на следующий сезон поставят серьезные задачи, допускаю, что останусь.

— В Хабаровске вы реанимировали карьеру нападающего Базелюка.

— Люблю проводить с ребятами индивидуальные беседы. После яркого старта в ЦСКА и молодежной сборной Костя не до конца смог себя реализовать. Что-то в нем надломилось. Но я постараюсь ему помочь вернуться в РПЛ. У нас хороший контакт. Данные у него никуда не делись, а сейчас еще и появилась уверенность в своих силах. О нем снова говорят, пишут, а то уже начали подзабывать. Базелюк на правильном пути!

Поймите, у нас улица с двусторонним движением. Готов всем помогать прогрессировать, но от ребят тоже многое зависит. Перезагрузка Кости продолжается, доведем это дело до финальной точки.