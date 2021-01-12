Кому нужен Кокорин? Итальянские мифы и российская реальность

29-летнего форварда «Спартака» в России продолжают сватать в серию А. Разбираемся, почему это происходит

Легенда имени Капелло

Трудно искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет. Это я про красивую легенду о якобы не стихающем с годами интересе клубов серии А к Александру Кокорину. Семь-восемь лет назад тогдашний главный тренер сборной России Фабио Капелло по-настоящему и искренне пиарил здесь на Апеннинах молодое российское дарование, а тогдашнему руководству «Милана» дон Фабио просто-таки настоятельно рекомендовал купить Кокорина. В итоге, как известно, карьера талантливого Александра, которому в марте будет 30 лет, прошла до сего дня в отечественном чемпионате, но даже этой зимой его фамилия все равно упорно упоминается в России применительно все к той же серии А с перечислением конкретных клубов.

Сейчас в Италии, где трансферное зимнее окно открыто до 1 февраля включительно, традиционно царит разгул новостей и слухов про возможные и невозможные переходы. Из каждого утюга можно услышать самые разные фамилии игроков из любого уголка земного шара. La Gazzettа dello Sport почти ежедневно публикует целый разворот с информацией о каждой команде и ее потенциальных новичках, а Sky Sport Italia ежевечерне выпускает передачу, посвященную трансферaм. И я каждый день искренне пытаюсь найти в этом потоке информации хоть какое-то упоминание о Кокорине и интересе к нему со стороны «Ромы», «Фиорентины» или «Болоньи». Или хотя бы со стороны модного нынче клуба серии В «Монца», который недавно купил Сильвио Берлускони и которым руководит знаменитый Адриано Галлиани: именно дон Фабио и предлагал когда-то купить Кокорина. Но нет, все тщетно! Нигде в публичном пространстве нет пока ни намека на реальный интерес к Александру, нет никаких следов.

Предложение есть, спроса нет

Правда, мы хорошо помним, что неповторимая Ольга Смородская учила: «Трансферы любят тишину». Так, может быть, трансфер Кокорина таинственно зреет и прорастает в недрах серии А в кругах всезнающих агентов и спортивных директоров? Пришлось нырнуть в эти недра, где за последние два с хвостиком десятка лет у меня накопилось немало хороших и разных знакомых. И, о чудо, вот там-то и обнаружился Кокорин. Вернее, его след.

Выяснилось, что на итальянском рынке существует целый букет агентов и посредников, которые всерьез пытались (или обозначали попытку) в прошлом году или пытаются (хотя бы на словах) сейчас пристроить его в местные клубы.

Букет этот довольно пестрый и смешанный. В нем присутствует одна нашумевшая дама, появившаяся в Петербурге при Роберто Манчини (и исчезнувшая вместе с ним), о которой до сих пор с содроганием вспоминают в «Зените». В этом букете сын Фабио Капелло Пьерфилиппо, там же Давиде Липпи — сын, как легко догадаться, другого знаменитого итальянского тренера. В этой же разношерстной компании мелькают и люди, которые плотно общались с хорошо нам известным Массимо Каррерой по время его работы в «Спартаке». Короче говоря, список «друзей» Кокорина достаточно широк, вот только интерес этот односторонний. В том смысле, что Кокорина все по отдельности готовы предлагать чуть ли не всем подряд, но ни один из клубов серии А до сих пор взаимной конкретной заинтересованности так и не проявил — вопреки звучавшим в России прогнозам.

Но вдруг позовет команда Балотелли?

Почему? Причин тому много. При неоспоримом таланте Александра против него играют и отсутствие игровой практики, и его возраст, и непонятная ситуация с травмами, и непомерная зарплата, и известные всем похождения, и то, что в серии А Кокорин считался бы легионером. Еще против него играет именно то, что клубы серии А так и не могут понять: кто же на самом деле эксклюзивно представляет интересы игрока? А когда у здешних клубов появляется стойкое ощущение, что того или иного игрока, каким был он ни был талантливым, представляют (или якобы представляют) все подряд, вероятность серьезной сделки автоматически падает ниже плинтуса.

Учитывая, что вокруг Александра явно крутится много разных людей и каждый пытается, видимо, рассказать о своих преимуществах, удивляться появлению слухов в российских СМИ не приходится: свою собственную активность легко выдать несведущему человеку за активность клубов серии А.

Если чуть-чуть копнуть, вдумайтесь в следующее. Вот «Рома» имеет шансы на победу в чемпионате Италии: вы представляете себе усиление в такой команде в виде возрастного нападающего без опыта за границей и без игровой практики в своем же чемпионате, да еще на фоне загадочных травм и при такой зарплате? «Фиорентина» действительно ищет нападающего, но стабильного, забивного и способного решать задачи у чужих ворот, а разве Кокорин в последнее время такой игрок? Наконец, «Болонью» тренирует боец по жизни Синиша Михайлович, готовый разорвать любого своего подопечного за нестабильную игру, отсутствие боевого духа и поверхностное отношение к дисциплине: так на каком основании следует предполагать интерес Михайловича к Александру? Согласитесь, все три вопроса — риторические.

Вот почему легенда Кокорина имени Фабио Капелло и остается именно легендой. Ну а если вдруг выяснится, что я не прав и что Кокорина купит или даже хотя бы возьмет в аренду клуб серии А или клуб «Монца», недавно подписавший мятежного и неуправляемого Марио Балотелли, будет очень любопытно на это посмотреть. И я непременно признаюсь тогда, что плохо искал черную кошку в темной комнате.