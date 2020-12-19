Так и не сделал красиво. Как «Спартаку» поступить с Кокориным

Александр Кокорин улетел на Мальдивы, а спартаковскому руководству предстоит решить, в каком направлении будут совершены следующие перелеты форварда

Подписание «Спартаком» Кокорина изначально было сомнительной затеей. Во-первых, с имиджевой точки зрения. Кокорин ассоциируется с «Динамо» и «Зенитом» (и тюрьмой, конечно), а в свое время успел ляпнуть, что никогда не перейдет в «Спартак». Очень плохой набор исходных данных с точки зрения болельщиков красно-белых. Вспомнились похожие переходы Романа Широкова и Романа Еременко, из которых ничего хорошего также не вышло. Во-вторых, чисто по-футбольному позиция форварда в «Спартаке» не требовала такого затратного усиления. Доменико Тедеско во второй части прошлого сезона прекрасно научился пользоваться набором форвардов из Джордана Ларссона, Эсекиэля Понсе и Александра Соболева. Плюс к тому из аренды вернулся Максим Глушенков, в Самаре показавший готовность приносить пользу на уровне премьер-лиги.

Подписание Кокорина тогда казалось частью плана «Перчатка» по составлению конкуренции «Зениту». Из-за Кокорина у Сергея Семака и руководства клуба случился небольшой разлад, и «Спартак» показательно забрал игрока себе. Решение недешевое, но красно-белым (а в большей степени новому гендиректору Шамилю Газизову) такой шаг был необходим, чтобы обозначить свои амбиции. В итоге вышло, что Кокорину после известных событий двухлетней давности практически ничего не пришлось доказывать, чтобы получить очень солидный контракт. Это к многочисленным разговорам о том, что Кокорин в «Спартаке» не выглядел мотивированным.

Когда начался сезон, оказалось, что Кокорин не готов играть. Постоянные мелкие травмы и последующее восстановление оставляли его вне игры, а Тедеско на каждой пресс-конференции приходилось давать сводки по здоровью своего нападающего. Когда Кокорин был в состоянии выходить на поле, тренер пробовал его и на острие, и под нападающими. Форвард забил два мяча с пенальти, сделал две передачи и провел неплохой матч в Саранске. На этом — все.

Кокорин в «Спартаке» пока запомнился только фразой «Сделаем красиво», которая на пару месяцев стала главным клубным лозунгом. Ничего красивого в его исполнении мы не увидели, и теперь красиво выйти из ситуации предстоит спартаковскому руководству, у которого в очередной раз накопилось много забот. Нужно в первую очередь разобраться с тренерским вопросом. Возможно, придется искать нового тренера, и ему удастся хоть что-то выжать из Кокорина. Но более логичным для «Спартака» кажется вариант расставания с Кокориным, особенно с учетом ухода Газизова. Однако пристроить игрока с таким контрактом и с таким резюме будет очень проблематично.