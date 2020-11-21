Дзюба отдохнул, но промолчал. «Зенит» потерял два очка в Грозном

«Ахмат» и сине-бело-голубые выдали зрелищный матч, в котором не оказалось победителя — 2:2

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2 (1:1)

Голы: Кузяев, 16 (0:1). Бериша, 26 (1:1). Ловрен, 48 (1:2). Бериша, 53 — с пенальти (2:2).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Харин, Полярус (Богосавац, 90), Швец (Исмаэл, 68), Тимофеев, Бериша (Садулаев, 78), Мелкадзе (Иванов, 90), Ильин (Альсултанов, 78).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Жирков (Мостовой, 67), Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Сутормин (Малком, 78), Ерохин (Крапухин, 87), Дзюба.

Предупреждения: Чистяков, 52. Ракицкий, 55.

Удаление: Ракицкий, 90+1 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Васильев (Ижевск). Чельцов (Москва).

21 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Гадание по соцсетям

Вопрос состава для «Зенита» болезненный уже пару месяцев. При Сергее Семаке клуб не публикует заявки на матчи, так что болельщикам остается только гадать, слушать инсайдеров и мониторить интернет.

В пятницу днем Санкт-Петербург окутала метель, так что соцсети оказались переполнены фотографиями и видеозаписями первого снега. Примерно в это же время «Зенит» вылетел из аэропорта Пулково в Грозный, но оставалось загадкой, кто именно находился на борту. На выручку пришел Instagram: Дриусси, Вендел и Круговой опубликовали у себя видео метели, и сразу стало ясно, что все трое с «Ахматом» не сыграют.

За час до стартового свистка в Грозном выяснилось и то, что вне заявки остался и Оздоев, а об отсутствии Азмуна «СЭ» сообщал еще в середине недели. Но поступали из столицы Чечни и хорошие новости — Малком еще за день до игры опубликовал снимок из самолета. Правда, игру начал на скамейке запасных.

Дзюба — не капитан

Еще один волновавший всех вопрос — Дзюба. Нападающий «Зенита» после известной истории пропустил ноябрьский цикл сборной России, что должно было пойти ему на пользу в плане физической формы. Форвард еще в октябре выглядел усталым, его мучили повреждения, так что двухнедельный отдых Дзюбе точно не помешал.

Артем ожидаемо попал в стартовый состав, но вновь не в роли капитана. В предыдущей игре с «Краснодаром» Дзюба тоже не надевал повязку — ее передали Ловрену. Семак тогда прокомментировал это решение оригинально: «Артем — эмоциональный человек, капитанская повязка добавляет ему ответственности, заставляет больше работать. Но мотивация и так была запредельной, так что нужно было его успокоить. По этой причине выбор пал на опытного игрока — Ловрена».

Вечный Жирков

Из-за потерь Семаку в очередной раз пришлось выдумывать подходящую конфигурацию, и он остановился на схеме 4-2-3-1 с Кузяевым и Суторминым в ролях вингеров, а также Дугласом Сантосом в опорной зоне. На левом фланге обороны без Кругового вышел Жирков. И это, пожалуй, стало даже большим событием, чем Дзюба без повязки.

На всякий случай напомню, что Жиркову 37 лет и он провел все три ноябрьских матча сборной России в основном составе (два — полностью). Кроме того, Юрий Валентинович в начале ноября с первых минут играл с «Химками» и «Лацио». Тем удивительнее, что в Грозном ветеран выдержал целых полтора тайма.

Красота на красоту

В гостях у «Ахмата» «Зениту» всегда приходилось непросто, а при Андрее Талалаеве чеченская команда еще и стала всерьез бороться за место в Лиге Европы. При этом у грозненцев не так много сборников, как у гостей, так что их состав можно назвать боевым. Однако первый мяч забили питерцы: Кузяеву удался шикарный удар после умного паса Дугласа Сантоса. Далер не праздновал гол в ворота бывшей команды.

«Ахмат» выглядел не хуже, а местами даже лучше чемпионов России. Грозненцы действовали аккуратно — ноль желтых карточек у самой грубой пока команды лиги, — зато разрывали оппонента на флангах. Неудивительно, что самый опасный на бровке хозяев, Бериша, достаточно быстро сравнял счет. И тоже забил красиво.

Спорный пенальти

В перерыве Семак редко делает замены, но сейчас решил все радикально поменять: выход Чистякова вместо Караваева означал, что «Зенит» переходит на схему с тремя центральными защитниками. Вероятно, перестроение связано с постоянными провалами команды на флангах, но изменения в итоге оказались против сине-бело-голубых. Именно после нарушения Чистякова «Ахмат» заработал 11-метровый.

Но в начале второго тайма гости вышли вперед — вновь блестящую передачу отдал Сантос, на этот раз со штрафного. Мяч нашел голову Ловрена — хорват вывел «Зенит» вперед.

Однако «Ахмат» опять быстро сравнял счет. Тот самый Чистяков сфолил в своей штрафной, а главный арбитр Сергей Карасев после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый. Бериша изящной паненкой оформил дубль.

Логичный исход

Назначение пенальти вызвало массу споров в соцсетях. Не все увидели нарушение правил со стороны защитника «Зенита», и, как оказалось, этот эпизод стал ключевым. Больше голов в Грозном не родилось, хотя обе команды пытались добиться победы. И Талалаев, и Семак проводили атакующие замены, но это ни к чему не привело.

Удивительно и то, что отдохнувший и мотивированный Дзюба провел посредственный матч. За 90 минут нападающий нанес всего один удар по воротам, да и тот был заблокирован. Движения в действиях лидера «Зенита» явно не хватало.

В концовке чемпионы еще и лишились Ракицкого — украинец получил вторую желтую карточку. 2:2 — неутешительный итог для «Зенита», но сам ход игры этот счет полностью отражает.