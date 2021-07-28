«Самошников показал «Спартаку»: зачем искать правого защитника на стороне?»

Известный агент Алексей Сафонов — о первом туре РПЛ.

Не нужно помогать «Зениту»

— Кто из игроков произвел на вас самое сильное впечатление на старте нового сезона?

— Понравились Смолов и Самошников. Нужно отдать должное и Заболотному. Ведь определенная часть армейских болельщиков скептически отнеслась к его появлению в команде. Но он с первого тура начал забивать, старался, глаза горели. Все-таки воспитанник. Вообще, обычно если ЦСКА отдает своих нападающих в аренду, они редко возвращаются обратно. Вспомните того же Базелюка. Дай бог, чтобы Заболотный стал исключением из правил.

Ну и, конечно, выделил бы динамовскую молодежь — Захаряна и Тюкавина. Оба огорчили «Ростов». Вышли на поле заряженными, нацеленными на ворота. Несмотря на юный возраст, просматривается уже взрослый футбол в их действиях. Понимают, что никто им скидок больше делать не будет.

Тюкавин все время ждал свой шанс. Может быть, если бы Лесовой поменьше жадничал и чаще пасовал, Константин забил два-три мяча. Очень классная комбинация получилась у бело-голубых, завершившаяся точным ударом Захаряна!

— Кто понравился из вратарей?

— Максименко. Какой же он мяч вытащил из-под перекладины, когда Самошников бил издалека! Просто сумасшедший сейв! Раньше принято было говорить — снимок для журнала «Огонек». Очень красивое спасение!

— Давайте пройдемся по командам. «Зенит» не без труда одолел «Химки». Себастьян Дриусси покидает клуб, Малком уехал в олимпийскую сборную Бразилии, Магомед Оздоев получил травму. Не забуксуют ли питерцы в ближайших турах?

— Понятно, что «Зенит» нуждается в усилении. Думаю, в ближайшее время мы вправе ожидать трансферов на вход. Ведь помимо перечисленных вами игроков еще и Азмун, похоже, все-таки уедет. Дзюба в одиночку команду не вытащит. Подпитки от молодежи особо не видно. Да и вратарь нужен после ухода Лунева. В целом, считаю, «Зенит» одолел «Химки» на классе. Сработали замены Семака, сказалась скамейка. Другое дело, хотелось бы, чтобы никто питерцам не помогал.

— Это вы о чем?

— Ну... Довольно неочевидный пенальти был назначен в ворота «Химок». В вашем издании прочитал, что инспектор матча значительно снизил судье Кукуляку оценку за это решение.

Мы же видели, как арбитры судят на чемпионате Европы. Их там вообще не было видно! А у нас, к сожалению, рефери порой выходят на первый план. Это огорчает.

Смолов доказывает, что Черчесов зря не взял его в сборную

— Как вам «Локомотив», который до 80-й минуты проигрывал «Арсеналу»?

— Первый тур. Все по-разному вкатываются в сезон. Посмотрим. Клуб на днях купил хорошего защитника Едвая. Ральфу Рангнику потребуется время, чтобы разобраться в «Локомотиве», освоиться. Давайте немного подождем.

— Однако Мухина уже не вернуть. Серьезный просчет менеджемента?

— Давайте называть вещи своими именами: Мухин все-таки не являлся ключевым игроком «Локо», не был лидером. Думаю, он смог пробиться в основу команды в том числе и потому, что Баринов получил серьезную травму. Именно Дмитрия я считаю более значимой фигурой для железнодорожников. Дай бог, чтобы он поскорее вернулся на свой прежний уровень

— В начале разговора вы похвалили Смолова.

— Молодец, доказывает, что он заслуживал того, чтобы попасть в сборную России.

— Однако далеко не всем понравилось, как он отреагировал на решение Станислава Черчесова.

— Все мы люди. Федору было обидно, что его не включили даже в расширенный список. Черчесов все-таки постарше, мог поступить более гибко. Не знаю... Все мы сильны задним умом.

Дай бог, чтобы Дзагоев избежал травм, а с Влашичем пора расставаться

— ЦСКА привыкает играть без Влашича?

— Обратил внимание, что армейцы практически перестали играть флангами, поменяли схему. Березуцкий пока ставит команде менее энергозатратный футбол, исходя из состояния своих игроков.

— Такого Алана Дзагоева хватит надолго?

— Хотелось бы. Тайм он действительно провел очень качественный. Но все упирается в здоровье Алана. К сожалению, он подвержен травмам. В свое время примерно такие же проблемы испытывал Марат Измайлов. Великолепный футболист, который не смог раскрыться до конца. Джано тоже очень часто ломался... Дай бог, чтобы Алан серьезно относился к режиму, питанию, восстановлению.

— А может быть, Никола Влашич еще останется?

— Сомневаюсь. Игрока надо продавать на пике. Вот с Головиным поступили, в принципе, правильно. У хорвата уже глаза не горят. Надо расставаться.

Промес не отошел от шока на Евро

— «Спартак» наиграл на ничью в Казани?

— Красно-белые мне понравились! Хороший, зрелищный футбол в исполнении команды Руя Витории. Много моментов создали. Но здорово сыграл Дюпин. И, конечно, классный проход удался Самошникову. Породистый, согласитесь, гол! Можно все что угодно говорить про рикошет и так далее, но Илья решился на такой удар. А вспомните его выстрел с дальней дистанции, когда Максименко спас, потащил. Такое ощущение, что Самошников показал «Спартаку»: зачем вы ищите правого защитника на стороне? Зачем брать иностранцев, вот он я — под боком!

— Но ведь и Николай Рассказов провел сильный матч, наглухо закрыв Хвичу.

— Согласен. Но все-таки Самошников, считаю, превосходит Рассказова. И по скорости, и по другим показателям. По пониманию игры. Самошникв уже полгода держит такой высокий уровень. Дай бог, чтобы и Рассказов дальше прогрессировал. Кто же против? Да и здоровая конкуренция никому не повредит. Вообще наблюдается удивительная вещь.

— Какая?

— Больше всех в РПЛ россиянам доверяет немец Шварц. А наши тренеры нередко просят купить им иностранцев. Порадовало, что против «Ростова» на замену вышел динамовский воспитанник — Саша Кутицкий. Мне нравится эта линия Шварца — доверять своим.

— После игры в Казани специалисты критикуют Квинси Промеса и Джордана Ларссона.

— Давайте подождем пять туров. Думаю, все у команды Витории наладится. Все горят, все бегут! И сам тренер ведет себя солидно. А Промес, наверное, не до конца еще отошел от небольшого шока.

— Какого?

— На Евро же он почти не играл, вернулся оттуда разочарованным. Получается, сьездил в сборную как свадебный генерал. Мне Ларссон больше нравился на острие, но, может быть, и на позиции «десятки» еще освоится.

Карпин не будет сводить счеты с Дзюбой. Он выше этого

— Если «Рубин» сохранит Хвичу, может попасть в медали?

— Я этого не исключаю. Второй сезон, команда уже оббилась. Но делать прогнозы после первого тура довольно сложно. На бумаге казанцы одни из претендентов на медали.

— «Краснодар» в последнее время критиковали за невнятную трансферную политику.

— Послушайте, ну это же частный клуб. Галицкий сам решает, кого покупать исходя из своих финансовых дел. Поэтому когда такие вопросы по трансферам возникают, я всегда предлагаю болельщикам: скиньтесь, купите нападающего клубу. Вот и все.

— Валерий Карпин до декабря будет совмещать посты в сборной России и «Ростове». Не повалятся ли теперь дончане? Первый тур оптимизма в их болельщиков явно не вселил

— Не думаю, что «Ростов» развалится. В принципе, понимаю логику РФС. У нас в сентябре уже отборочные игры. Брать иностранца? Пока он там разберется, что к чему... А Карпин весь наш футбол знает. Он взял в штаб Онопко и Писарева. Они будут ездить и смотреть игроков. Тут такая, что называется, рабочая схема. Если мы выйдем на ЧМ, то совмещения больше не будет. Просто сейчас возникла патовая ситуация. Карпин, все взвесив, пошел навстречу РФС. Ну и, конечно, каждый тренер мечтает поработать в сборной. Откажись он сейчас, второй раз могли уже и не предложить. Карпин — человек амбициозный, с характером. Принял этот непростой вызов.

— На пресс-конференции Карпин, отвечая на вопрос о Дзюбе, сказал, что все личное надо убрать в сторону и ориентироваться на игру кандидата в сборную. Как думаете, не лукавил? Увидим ли мы Дзюбу в национальной команде?

— Карпин взрослый человек. Думаю, он прекрасно понимает, что нет никакого смысла сводить счеты. Так что вызов в сборную, думаю, Дзюба получит. А вот будет ли он за нее играть? Есть конкуренция в лице Соболева и Заболотного. Может быть, еще и Тюкавин пробьется. Посмотрим. Но, на мой взгляд, на первом месте для Карпина будет стоять результат. Если бы у нас был такой выбор игроков, как в Бразилии...

Нет, Карпин выше всех этих личных склок. Стоит задача выйти на чемпионат мира. Ей и будет все подчинено!