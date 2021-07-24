Красно-зеленые с трудом обыграли туляков благодаря дублю полузащитника.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (0:1)

Голы: Ткачев, 22 (0:1). Жемалетдинов, 80 (1:1). Жемалетдинов, 86 (2:1). Смолов, 89 (3:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус (Живоглядов, 69), Мурило, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов (Лисакович, 46), Магкеев, Смолов (Бабкин, 90), Камано (Миранчук, 61).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачев (Пантелеев, 67), Костадинов (Довбня, 84), Чаушич, Хлусевич, Давиташвили (Луценко, 76), Марков (Э.Кангва, 76).

Предупреждения: Сокол, 36. Камано, 45. Марков, 57.

Удаление: Сокол, 79.

Судьи: Панин (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).

24 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

После поражения в Суперкубке России от «Зенита» за «Локомотив» стало тревожно. Красно-зеленые крупно уступили в Калининграде, хотя провели полноценную подготовку на сборах почти в полном составе и, казалось, набрали отличную форму к старту сезона. И тут — 0:3.

Однако в Суперкубке «Локо» все-таки сгубили индивидуальные ошибки, да и матч был с чемпионом России. А вот по игре с тульским «Арсеналом» уже можно делать кое-какие выводы.

Начнем со схемы. Марко Николич не отступил от расстановки 4-4-2 с ромбом в полузащите, которая принесла «Локомотиву» бронзу минувшей весной. Правда, теперь в составе красно-зеленых нет Максима Мухина (еще один важный фактор прорыва), но недостатка в центральных хавбеках у «Локо» нет — ромб на старте игры составили Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк и Рифат Жемалетдинов. В перерыве Николич чуть перестроил схему — вместо Куликова вышел Виталий Лисакович, и Франсуа Камано с Жемалетдиновым оказались сильнее привязаны к флангам.

Вторая важная деталь построения «Локомотива» — центр обороны. За полтора часа до стартового свистка красно-зеленые объявили о трансфере хорватского защитника Тина Едвая, но по понятным причинам в заявку на матч он не попал. Едвай — универсал, но Николич наверняка планирует использовать его в центре защиты, где у «Локо» появились проблемы после завершения карьеры Ведраном Чорлукой. А в игре с «Арсеналом» вне основы остался Пабло, вместо него вышел Станислав Магкеев. И он явно недоработал в эпизоде с голом, как и опорная зона, — Сергей Ткачев замыкал прострел Данила Степанова без помех.

Третья отличительная черта этой игры — невезение хозяев. На 4-й минуте бригада арбитра Игоря Панина сорвала результативную атаку «Локомотива» — его ассистент поднял флаг, посчитав, что Крыховяк в офсайде, но поляк мог быть и в верном положении. Кроме того, еще в первом тайме тот же Крыховяк попал в перекладину, а в начале второго тайма Баринов выстрелил в штангу.

«Локомотив» вообще неприлично много владел мячом и подавал угловых, но «Арсенал» до эндшпиля дисциплинированно оборонялся и отбивался от всех атак. В целом эта игра сильно напоминала матч 30-го тура прошлого чемпионата, в котором «Локомотив» тоже на своем поле терроризировал атаками «Урал» и лишь на 89-й минуте вырвал победу.

Четвертая характерная черта нынешнего «Локо» — Антон Миранчук. Удивило, что Николич не выпустил его в перерыве, а предпочел ему Лисаковича. И удивило, что тренер все-таки выпустил Миранчука на 61-й минуте вместо Камано, а не вместо Жемалетдинова, который весной формально отвоевал место в основе у Антона. Но, видимо, причины были, и свои полчаса Миранчук провел неубедительно, даже ни разу не пробив по воротам.

Пятая черта «Локомотива» — терпение и, вероятно, физическая готовность. Красно-зеленые все-таки добились своего, хотя первого гола ждать пришлось аж до 80-й минуты. Как и в том матче с «Уралом», «Локомотив» сумел забить только в большинстве. А счет сравнял Жемалетдинов — и он же забил победный мяч.

В концовке «Арсенал» уже раскрылся, пытаясь отыграться в меньшинстве, так что Федору Смолову не составило труда забить третий мяч «Локомотива». Но красно-зеленые, конечно, не впечатлили. Пока слишком много брака, особенно в атаке, с этим что-то нужно делать.