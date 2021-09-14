Зобнин — о лимите: «Хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев»
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин высказал свою позицию по поводу отмены лимита на легионеров. По его словам, он хотел бы видеть в чемпионате сильных иностранцев.
— Я начинал в «Динамо», имея серьезных конкурентов вне зависимости от наличия лимита, — цитирует Зобнина сайт «Спартака». — После перехода в «Спартак» выиграл конкуренцию у того же Ромуло. Это очень сложный вопрос, который должно решать руководство. Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев. В Англии, например, учитывается процент сыгранных матчей за свою сборную. Может, и нам стоит внедрить что-то аналогичное или ориентироваться на рейтинги. Раньше в «Зените» были Халк, Витсель, Хави Гарсия и Данни, в ЦСКА — Хонда и Вагнер, в «Динамо» при мне был шикарный подбор легионеров. Поэтому если в каждой команде будет по восемь сильных иностранцев, то это уже совсем другой разговор.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-14-roman_zobnin_uroven_ligi_yevropy_vyros_nasha_gruppa_pokhozha_na_ligochempionskuyu/
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