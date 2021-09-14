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Селюк назвал слухи о переговорах «Барселоны» по Захаряну «сказками белого бычка»

12:48
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Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Нобеля Арустамяна о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Барселону».

«Это все сказки про белого бычка. Когда «Барселона» кем-то интересуется, они об этом не рассуждают, они сразу делают. Я в эту информацию не верю. «Барселоне» сейчас не до Захаряна. Хенесс говорит, что в Германии нынешняя «Барселона» обанкротилась бы. Так что говорить про Захаряна с прицелом на какой-то год — такое себе. Еще недавно сватали туда Пиняева. По этим новостям складывается ощущение, что «Барселона» только и смотрит на российский рынок», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Захарян сыграл в 7 матчах и забил 3 гола. По словам Арустамяна, скауты каталонского клуба несколько рах приезжали в Москву на матчи с участием 18-летнего россиянина.

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Сергей Федоров все материалы автора

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